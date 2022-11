为庆祝第40届和第41届亚细安峰会及相关峰会,ASEAN Unity for Peace Cultural Festival(ASEAN UP Festival)于11月7至12日在柬埔寨金边举行。本地华族舞团体新加坡华族舞蹈剧场受柬埔寨文化艺术部邀请,参与了今年的ASEAN UP Festival。