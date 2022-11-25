你所不知道的福建美食与文化

山海间取材的闽南风味，漂洋过海到南洋后，经在地化的影响成就了本地福建美食。福建美食名单，你能说出几道？

边看边听 边品尝出独特闽味

由新加坡福建会馆主办的第七届新加坡福建文化节，将于12月2日至4日（星期五至星期日）在福建会馆大厦（直落亚逸街137号，天福宫对面广场）举行，呈现近20道正宗乡味佳肴和小吃，其中就有本地少见的市井美馔，让大家尝到福建美食之浓郁鲜美。

以“闽风·闽艺·闽味”为主题，本届福建文化节亮点，除了美食街，还包括建筑及文物展览、本地华族与福建文化表演。为期三天的活动，共有20多场的本地福建文化表演带你重新认识福建文化。

新加坡福建会馆会长蔡其生表示：“多年来，福建会馆通过多个项目弘扬本地福建文化，其中一个主要的平台就是两年一度的福建文化节。今年，我们将通过视觉、听觉、味觉三种体验方式进行呈现，希望大家能够和家人一起来共襄盛举，认识并体会福建文化的独特之处。”

筹办文化节后，身为南安人的我，才发现南安原来有许多已失传的美食，例如诗山卤面、炒薯粉、还有我母亲的拿手菜福建肉丸，小时候常有机会吃到，现在很难吃到了，最近才发现肉丸正式名称原来是‘粕丸’，这个文化节带给我不少新发现！ ——福建文化节筹委会联合主席李清财

文化节一次尝鲜罕见美食

闽菜是中国八大菜系之一，以烹制山珍海味而著称，因为福建省位于中国东南部沿海地区，鱼虾蚌螺蚝等海鲜长年不绝，成为福建菜主要食材。福建境内的山珍、蔬果、菌类也极为丰富，使得闽菜极为多元化。闽南人也爱用红糟、虾油、沙茶等调味，善用糖的甜度去腥和膻味，巧用醋使菜肴酸而不峻，淡而不薄。

品尝福建美食，向来都是福建文化节的重头戏。今年有多达14家闽属会馆亲自为访客呈献各自的特色佳肴，从大家熟悉的蚝仔面线、扣肉包及五香，到本地较为罕见的市井美食如莆田擦粉、南安炒薯粉、福州年糕及芋头粥。

在本地不一定能买到这些小吃，只有在这届文化节才吃得到！

1. 莆田擦粉

擦粉是面线和米粉混合加上高汤煮出的特色面食。据说有一年莆田百姓正准备过年，倭寇突然来犯，老百姓忙着逃难，只能把备好的菜烩成一锅菜肴。此后就成为莆田过年必吃的传统习俗。大年除夕每家每户吃不完的菜，第二天拿出来煮成一锅擦粉，寓意年年有余。

莆田擦粉贵在汤底入味，高汤是用猪棒骨和老母鸡熬出来的，口感既有面线的丝滑又带米粉的质感。配料多达14种，包括小肠、虾仁、干贝、头水紫菜等，汤汁鲜美。

2. 南安炒薯粉

南安多山，水稻比较少，16世纪从南洋带番薯回去种植，为了方便保存，把番薯晒干做成粉条收藏。要用时拿出来泡水，蒸成一片一片食用，可用来煮汤或做成蚝煎，或搭配虾米和香菇炒香。南安会馆总务吴建省表示，番薯有红白之分，红薯较软，美食街上呈献的炒薯粉，以白薯制作，口感更加Q弹。

3. 福州年糕

年糕是农历新年的必吃美食，福州传统年糕以米浆制作，压成有如麻糬的粿品，称为糖粿，有白糖和红糖版本，以花生为主，上面放红枣，做成甜味。这次美食街上推出的主要是红糖年糕。福州会馆会馆副总务王品华表示，这回也将售卖过年过节时才会吃的炒肉糕，虽两者都无肉入食材，但以猪油带出香味和吃肉的口感。“我们一定得使用当季的地瓜粉，炒肉糕才能炒得起来，也得配搭特别进口的福州冬瓜糖，制作工序繁琐。”

4. 芋头粥

福建人爱吃咸粥，通常都会加入豆干、猪肉和芋头，煮一大锅全家共享。闽南人常以芋头入菜，芋头粥入口绵软香醇，好咀嚼好消化，简单又健康，老少咸宜。

王品华表示，由于工序繁琐，福州传统过年食品在本地几乎买不到，想吃得自己做。（林俐贤摄）

把本地难得一尝的福建特产带回家

在现场享用美味熟食的同时，公众还可以买到各种福建特产，所有收益将归各闽属会馆用以资助社会公益慈善项目。

一些特产平时在新加坡难得一尝，配合本次活动特别从福建运来，如湖头米粉是安溪县湖头镇特产，中国国家地理标志产品。米粉的制作需要精细的传统手工工艺，从选米、浸泡、磨浆、压干、水煮、搅拌、碾压、制粉、焯粉、漂水、摊凉、成型、晒干……每一个步骤各有讲究。

福建闽南盐水鸭工序繁多，在新加坡很少见到。本次文化节特别引入冷冻版本，买回家解冻后可直接享用，也可用来煮面、配粥。制作盐水鸭需要至少四天，使用十多种药材如八角、麻椒等等，腌制隔夜后还需静置三天，然后真空包装起来。

其他特产包括正岩大红袍、浓香观音王、陈年老白茶、荔枝红茶等茶叶；旺来肉干、米粉面线类有兴化米粉、兴化面线、金门高粱面线；还有蚵干、兴化紫菜、黑木耳、茶花菇、无核龙眼干，甜食还有金门百年老字号的贡糖等，也有套装式的闽南古早味特产套。

展览将会以一比一比例的布景还原上世纪恒山亭的原貌。（图/The Ronni Pinsler Collection提供）

福建古庙恒山亭三古物“世纪重逢”

本地福建社群最早的管理机构——古庙恒山亭仅存的三件文物——山门楹联、恒山亭重议规约以及大伯公像，自1992年大火后散居于三处，并将于今年的福建文化节首次合体。大伯公像供奉于金殿路金兰庙；恒山亭重议规约木匾藏于南安会馆；而山门楹联则被新加坡裔的美国籍眼科医生从旧货摊购买收藏于美国纽约，并于2019年捐献予福建会馆。

届时，楹联和木匾将在文化节会场（福建会馆大厦广场）展示，而恒山亭大伯公将恭请至天福宫供奉至12月31日。展览将会以一比一比例的布景还原上世纪恒山亭的原貌，失而复得的楹联将会摆在它原本的位置。

配合展览，12月2日举行一场《记石叻路恒山亭》讲座，由福建会馆名誉理事陈建存以及国大中文系讲师许源泰博士讲解恒山亭史迹，有兴趣了解这段历史的朋友，可免费报名参加讲座。

（左起）新晋创作歌手刘雯佩、新谣歌手洪劭轩、本地组合Lim Tay Peng和热爱闽南文化的歌手崔璀璨将在福建歌谣说唱会上献唱闽南语歌曲。（图/新加坡福建会馆提供）

更多精彩文化节目 赏闽南之雅

文化节联手闽属会馆呈献精彩文化节目，带你重新认识丰富多元的本地福建文化。晋江会馆的《闽南语雅趣味》分享关于闽南语这个古汉语活化石的优雅之处，以及生活语言的逗趣和智慧。听禾山公会以闽南语朗诵唐诗宋词，你会发现，许多唐诗用闽南话来朗读更加有韵味。

父母或祖父母也可以和孩子或孙子参加由本地插画家许光荣指导的闽南语插画绘本制作工作坊，请务必尽早预先报名工作坊。

更多精彩的本地福建文艺表演包括：

道南学校的武术表演，看身手不凡的小朋友示范多种传统武术，包括五祖拳、双匕首、子母蝴蝶双刀等。

安溪会馆呈献古筝演奏与茶艺，品茶听曲。莆田会馆呈献十音八乐与乐器及妈祖服示范，以莆仙十音的乐器为基础，搭配“⼋乐”的乐器，配有八个人合奏加唱，千百年来在莆田绵延不息，被列入非物质文化遗产。

两晚的福建歌谣说唱会定于周五和周六晚上7时30分举行，参与的歌手包括新谣歌手洪劭轩、本地组合Lim Tay Peng、新晋创作歌手刘雯佩，以及YouTube网络艺人歌手崔璀璨等。首场说唱会（12月2日）也将通过新加坡福建会馆脸书进行现场直播。

更多福建文化节详情，请关注福建会馆脸书专页。

【本文由新加坡福建会馆呈献】