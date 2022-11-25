新加坡翻译之必要 本地文学翻译的需要与困境

近年来新加坡出版诸多中英、英中翻译的书本，是翻译的需求增加了吗？市面上质量参差不齐的译本，反映了什么问题？

上星期六（11月19日），新加坡作家节最后一个周末，本地出版人聚集艺术之家进行一场关于翻译的讨论。

在新加坡国立大学中文系助理教授曾昭程主持下，城市书房创办人陈婉菁、时代精神书屋编辑黄佳毅、马里士他出版社（Balestier Press）创始董事兼总编辑童若轩，一起探讨为什么需要翻译以及翻译的困境。

翻译消除差异

陈婉菁创办城市书房，常有各地读者请她推荐本地文学。除了新华文学，陈婉菁也推荐以英文书写的亚非言、程异等人的作品。读者会问：“有中译本吗？”这让她思考：“新华文学就仅仅是以华文书写的作品吗？如把新英文学翻译成华文，不就可丰富新华文学的内涵？”因此，她决定出版亚非言小说集“Corridor”，以及程异的《紧急状态》（State of Emergency）中译本。

这与黄佳毅的想法不谋而合，他说：“如果没有分歧，就不会有沟通。如果只有一种语言，也就不需要翻译。是差异与分歧让翻译存在。翻译能够消除差异，帮助我们认识彼此。”

资金是最大问题

翻译在新加坡这样一个多语言多文化的国度是必要的，然而翻译出版业面临的困境也很多。

陈婉菁认为：“译文出版最大的问题是资金。出版译文著作流程繁杂，经费来源紧张，短期内销量难回本。”

童若轩也为出版翻译作品的经费苦恼，他根据本届的作家节主题“若（IF）”提出七个“若”，其中三个与翻译资金相关，包括：若国家艺术理事会等可以支持100%的翻译费用，而不是目前的50%，将会有更新加坡的翻译文学；若出版商和译者有多种文学翻译资助申请渠道；若有大学提供翻译相关资金，并且可以像鼓励写研究论文一样鼓励翻译的出版。

译者难找

翻译的另一个困境是“我们很难找到本地的翻译者，尤其是将英文翻译成华文的文学翻译者”。陈婉菁说：“与出版社合作的翻译者，需要的不仅是技巧，还有不断阅读和实践翻译的经验。”然而经费有限，能给译者的酬劳不高。翻译获得的报酬不足以支撑翻译者全职成为专业翻译，因此，这对翻译者的能力和毅力都是一种考验。

曾昭程认为“翻译”是一种长期投资，国家和出版行业都很难在短期内看到效果，但应该积极塑造需求，培养合适的读者，并向台湾和韩国等做得好的地域学习。