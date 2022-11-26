探索偶戏的魅力与可能性 ——观《偶起源故事@126》

提起“偶戏”，你会联想到什么？

不合时宜的传统艺术？说教、幼稚的儿童戏剧？

本地偶剧团十指帮创团20多年来，一直致力于打破“偶戏仅是传统艺术或儿童戏剧”的刻板印象。十指帮以传统偶戏的天马行空与操偶技艺为基础，结合当代剧场元素，将剧场融入偶戏或将戏偶融入剧场，创作出不少富有当代意义与深刻内涵的作品。无论是以日常用品制偶，或以身体不同的部位操偶，或在演出中人物与戏偶的互动等等，十指帮探索偶戏的各种可能性。