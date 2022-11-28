岛国的地方记忆，不该是个传说 ——读 《我狮城，我街道》

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来自 / 联合早报

文 /
李俊贤

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

《我狮城，我街道》是一本关于新加坡街道与记忆的文集。（互联网）
《我狮城，我街道》是一本关于新加坡街道与记忆的文集。（互联网）

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郑景祥曾经写过一篇散文叫作《梦回葱茅园》，里面详细且有趣地刻画着他如何凭着记忆里那一条狭长的小路，婉转地通向那已经失去凭据的童年，因为他童年所居住的那个地方，早已不复存。

这篇文章让我印象深刻，因为他在文章开头就说到：“我在葱茅园长大，确切的地址是“172-E Jalan Alsagoff”。是位于现在的巴耶利峇与乌美之间的一处乡下小地方。”我自己本身住在巴耶利峇这个地区，住了将近二十多年，也是第一次听到这个名称“葱茅园”，当然就想继续挖下去了解这个神秘的地方。

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