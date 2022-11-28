云茂潮中华文化讲座谈归侨女性

1940至1970年代期间，一群来自英属新马的华人青年女性，因受到华人女校灌输国族主义教育的影响而回到中国定居，热心参与建国运动。她们在殖民地接受的教育为其提供了跨域流动的知识和网络。这批女性尽管起初被中国政府誉为爱国华侨，但后来却遭受批判。

这群归侨女性“返乡”前后发生了什么？“回家”这一概念对于海外华人而言有怎样的多重意义？国大中文系云茂潮中华文化讲座，将邀请专注东南亚华人移民史、种族和性别概念史的学者张美娴博士，作出解答，并探讨新马的侨民教育及其意义。