文图学会推介衣若芬主编两新书

本地艺文团体文图学会成立四周年，举办“声色万象：文图学2022年新书秀”，推介衣若芬主编的《五声十色：文图学视听进行式》与《大有万象：文图学古往今来》。
文图学会由南大中文系副教授衣若芬创立，成员包括南大在读学生、校友和爱好艺文的社会人士，平均年龄不到30岁。近年衣若芬致力推动文图学（Text and Image Studies），除了在校开班授课、举办公开讲座，文图学会也在新加坡国家美术馆、亚洲文明博物馆、艺术之家、艺廊等空间提供艺术导览，策划玩寻宝游戏，带领受众亲近文物。
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本地艺文团体文图学会成立四周年，举办“声色万象：文图学2022年新书秀”，推介衣若芬主编的《五声十色：文图学视听进行式》与《大有万象：文图学古往今来》。
文图学会由南大中文系副教授衣若芬创立，成员包括南大在读学生、校友和爱好艺文的社会人士，平均年龄不到30岁。近年衣若芬致力推动文图学（Text and Image Studies），除了在校开班授课、举办公开讲座，文图学会也在新加坡国家美术馆、亚洲文明博物馆、艺术之家、艺廊等空间提供艺术导览，策划玩寻宝游戏，带领受众亲近文物。
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