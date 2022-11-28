虎威“建筑老友来欢聚”分享会

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来自 / 联合早报

文 /
陈宇昕

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

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本地建筑师、作家虎威配合新书《我的狮城建筑老友》出版，举办“建筑老友来欢聚”分享会。

虎威将讲述五个曾带给他欢乐时光的“建筑老友”，剖析这些建筑物的性格、背后的故事，并分享作者与它们的情缘。虎威也将同出席者进行互动游戏，共砌狮城建筑老友拼图。

《我的狮城建筑老友》由玲子传媒出版，是虎威去年出版的《一同欣赏教堂建筑》之姐妹篇。本书收录37篇文字，分三卷：牛车水、市区与市郊。虎威曾参与书中提及一些历史建筑的修缮工作，他在书中以个人经验，娓娓道来修建时的理念与挑战。

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