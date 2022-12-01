郭勇德升任新加坡华乐团首席指挥 叶聪卸任音乐总监 受委任荣誉指挥

新加坡华乐团宣布新艺术领导层，驻团指挥郭勇德2023年1月1日升任首席指挥，叶聪卸任音乐总监，并受委任荣誉指挥。

新加坡华乐团董事主席吴绍均在星期三（11月30日），新加坡华乐团发布的新闻稿中说：“这项宣布对我团的艺术发展至关重要，是培育艺术领导接班人的重要一步。过去的20年里，我非常感谢叶聪带领新加坡华乐团登上国际舞台，成为扬名世界的国家华乐团。我也感激叶聪愿意继续以荣誉指挥的身份为乐团效力。我也祝贺勇德的晋升，希望他能为乐团带来创新与动力。”

委任三名声部长和艺术咨询团

叶聪自2002年1月出任新加坡华乐团音乐总监，与乐团携手走过自1996年创团以来的大部分时光。郭勇德2013年起担任新加坡华乐团驻团指挥，2016年起兼任新加坡国家青年华乐团的音乐总监。他将负责乐团2023年7月以后的新乐季筹划。

华乐团也宣布委任三名声部长和由八位资深演奏家组成的艺术咨询团。三名声部长分别是乐团首席李宝顺（拉弦声部长）、笛子首席尹志阳（吹打声部长）和三弦副首席黄桂芳（弹拨声部长）。声部长的责任是确保维持乐团和演奏家的高艺术水准。

艺术咨询团将为节目筹划、推荐客卿演奏家与指挥家提供咨询，给予艺术方面的意见。这八位演奏家是乐团首席李宝顺、笙首席郭长锁、唢呐／管首席靳世义、扬琴首席瞿建青、笛子首席尹志阳、琵琶首席俞嘉、二胡首席赵剑华，以及三弦副首席黄桂芳。艺术咨询团与声部长也将于2023年1月1日起上任。

郭勇德感谢董事会和管理层的信任，他受访时说：“这是一份任重道远的工作。我会与艺术咨询团的八位同仁群策群力，守住乐团的特色，也要更多委约本土创作并迈向世界，开拓新受众。”

作为荣誉指挥，叶聪将继续协助华乐团的艺术发展。他受访时说：“我将尽我所能配合董事会、郭勇德和艺术咨询团，继续提升乐团的音色、开发本土的曲目，以及培养本地的华乐人才。”

叶聪透露，他目前还会继续定居新加坡，倾力培养本地华乐与指挥人才。