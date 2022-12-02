时间隐在你身后。你是潺潺的时间之河里屹立的纪念碑，是摸得到的时间。妥存你在相册里，你却以泛黄朦胧自己，或者，这是时间抚过的痕迹？它总在我转身后与你相伴。

怕见你又爱回顾你。偶尔凝眸，你无声地絮叨既往，让我的情绪像涌来的海水激起浪头的颈项变长。在长颈无力支撑，巨大浪头打下前，我速速逃离，不教自己溃散。一人份的军队，经不起伤痛。贪婪的海洋，擅长淹没人，却从不吐出从前。你的故事汹涌而来，理智阻止我澎湃应和交出平和的现状。