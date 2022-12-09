消失中的盒子 IT工程师手作还原“阿富汗相机”

在阿富汗街头，有一款神奇的照相机，当地人称它为“kamra-e-faoree”，意思是“即拍即得”。这项19世纪流传下来的技术，从拍摄到冲洗照片，全都在一个盒子里完成，可谓是最原始的拍立得。盒子相机的诞生因为早年间在阿富汗、印度、斯里兰卡等地，拍摄证件照是件十分奢侈的事，价格昂贵，还需要填写官方表格。当地的街头摄影师就发明了盒子相机，造价低廉、成本小，主要用来为社会底层人士拍照。

为了保留这项濒临失传的技艺，2012年两位奥地利文化工作者前往阿富汗，用几个月时间观察记录，将盒子相机的历史和制作过程集结成册并做成网站。

阿富汗街头摄影师用盒子相机拍照。（唐家鸿摄）

本地一名胶片摄影爱好者刘振贵（51岁，IT工程师）根据网上教程，手工自制了一款盒子相机。他用木板拼成机身，前面放镜头，里头放相纸，用推拉杆控制聚焦。外接一个曝光灯，可在时光线暗的地方使用。用一张感光纸作为底片，机箱里放上显影液和定影液，大约20分钟可现场手动完成冲洗照片。由于盒子相机体积大，可以用来当做工具箱，他把每次拍摄用的装备都放在里面。

盒子相机可做行李箱，放入各种摆设器材。（唐家鸿摄）

外置闪光灯，可在光线暗的地方补光。（唐家鸿摄）

“盒子相机拍出的照片，虽然画质跟数码相机或手机不能比，因为用的是相纸，成像素质并不高，但每一张都独一无二。曝光时的一条小缝隙，手指沾到药水洗照片时留下手印，成品效果无法预估，也是一种不完美的艺术”，刘振贵说。用盒子相机拍照时，为避光要躲进一块黑布里，这一奇怪举动总会引来路人围观，纷纷好奇上前询问，他就借此机会为大家演示。

这个年代的小孩很少接触胶卷相机，在课本上或有学过成像原理，但现实生活中从没见过，刘振贵也时常受邀到学校或联络所开办工作坊。“其实我们可以从艺术创作的角度看待盒子相机，一方面它的成像方式是一种最古老的摄影形态，拍出的照片有种复古的艺术感。另一方面，本身的摄像过程也像是一种行为艺术，从准备器材、拍摄到冲洗照片，还有与被拍者的互动，都在身体力行地还原最原始的摄影过程。”

每次刘振贵带盒子相机出门拍摄，都会引来围观，他借机与大家分享。（唐家鸿摄）

完整报道：古董相机定格慢时光