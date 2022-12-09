文学的因缘际会与传承 我与《南洋学生》《晚报·文艺》及其他

文学推手12

华文报一直为文学主要的推手，新加坡的华文报文艺版主编亦扮演同样的角色。《文艺城》以不同的形式，不定期介绍这些幕后英雄。

40年过去了，《南洋学生》不在了，《联合晚报》也消失了，但《南洋学生》通讯员与金声文艺学会的会员，今天已是各个领域的佼佼者。

（文接上期）

在版位上，1981年4月推出《南洋学生》革新版，每日八小版，除了《青少年》取代《学府春秋》，也辟有《摘星少年》《童话屋》，一揽子让初院生与大学生、中学生与小学生投稿，全面的照顾到各年龄层学生投稿人。1982年5月，《南洋学生》以大开版形式出现，进一步朝独立学生报章转型，每天刊登“时评”，一如报章的社论，由资料室主任欧清池与我轮流执笔。

编辑室人手方面，最初有通讯员梁丽庭由实习生转正当编辑，及另一名副刊编辑陈佩儿协助；后来《南洋商报》与《星洲日报》协议共同出版英文报《新加坡箴言报》（Singapore Monitor），内附中文版学生专刊《新一代》，两名编辑被抽调去新的报章。编辑顾问锺文苓与我讨论人手问题，我提议起用校对组的董农政当编辑，馆方也另外派一名实习生郭秀芬协助。郭秀芬擅长绘画，把《童话屋》版面设计得五彩缤纷。

董农政的空缺则由另一名通讯员张森林（伍木）补上，后来他也成为一名记者。梁丽庭与张森林相信是最早成为新闻工作者的两名通讯员。

后来从事新闻工作的还有陈健良（米风）、林得楠（牧汉林）、陈韵红（圆醉之）、李凤婷、刘汶錝（仲仁康）、黄成财（乔克岑）、傅来兴（戴畏夫）等。除了他们继续与笔打交道，其他至今仍然活跃文坛的，还有蔡志礼（华之风）、梁文福、柯思仁、吴耀宗、傅艾笙、吴晓芬等。

活跃的通讯员还有周伟良（曾静、潇易水）、刘荣和（思逸）、江春才（独木桥）、张慧恩（柳依风）、郑丽珠（晓曦）、芦苇、汤石群、王明凤、陈惠然、李美玲、梅天祥（谷中青）、林夏芸、李蕙妘等等。

《南洋学生》通讯员不少也是金声文艺学会会员，两个组织起着相辅相成的作用。也许是个人喜爱诗的关系，两个组织聚集的多是爱诗的人。《南洋学生》常有诗作发表，还推出一连四期的青少年诗辑，耕耘者包括董农政、华诗音、文竹、牧汉林、依琳、东邪、钟怡、云谷涵等。华之风每期撰写评点录《说长道短话诗辑》，谈论雨庭、黄龙、雪鸥、乔克岑、董农政、夏龙、玉棠等的作品。

1980年代文风很盛，处于竞争状态的两家报馆，都不遗余力地搞活动，邀请名家开讲，通讯员有很多采访与观摩的机会，比如曾静采访三毛的《故乡在远方》，1981年9月8日以跨版刊登。伍木的余光中印象《一代诗人，千年火浴》，1982年6月16日刊于封面。柏杨到来时，就由《南洋学生》负责接待，他的座谈会侧记，亮星的《铁窗下的血泪耕耘》，刊在1981年2月21日。还有1981年，配合新加坡文艺研究会成立举行的国际文学座谈会，请来白先勇等名家，米风采访的《那只南来的燕子》，就刊在1981年3月12日。

那时，现代派盛行，通讯员也难免受影响，笔下多有新奇而晦涩的句子，老一辈的同事难以接受。比如连载了十余篇的仲仁康的航海见闻录《铁船散记》，就被喊咔。

在《南洋学生》当通讯员还有不少特别任务，比如担任“南洋调查”的调查员，上街做田野采访；协助老报人彭松涛为出版《社团大观》资料收集。这些都是自愿的有偿工作。有通讯员还开玩笑地说，可以存“老婆本”了。

说起这回事，一群少男少女聚集在一起，总难免有伤春悲秋和感情上的问题，有恋爱的，有失恋的，还有其他的种种如会考的困扰，我还得充当情感治疗师，安慰那些泪流满腮的女孩和落寞失意的男生。当然，他们有开花结果的，也有无言的结局。

一首诗掀起一场现代诗论战

《南洋学生》还有两件事至今犹为人津津乐道。

先是因洛夫的一首诗《随雨声入山而不见雨》引起一场空前的现代诗论战。1981年9月3日，我发了通讯员戴畏夫的评论《欣赏现代诗的途径》，以“细胞论”回应叶霜在8月27日于《星洲少年》发表的诗评《晦涩难懂的诗》，果不其然，两人的诗观引爆了一场长达三个月的笔战，前后约61篇文章，40多名作者参战，参战者年龄在15岁至40多岁之间，不少是学生通讯员。以学生报而能引起一场名家与青少年写手的擂台大战，的确令人瞩目，后来连本尊洛夫也现身说法，可谓规模空前，影响深远。

《南洋学生》1981年10月27日刊登“洛夫‘随’诗引起的论战”专辑。

当年多名学生通讯员——今日多在报界与文教界工作——大胆参与笔战，与名作家交锋，实属可贵；更难得的是，论战后，40年来诗坛无战事，而且出现汇流迹象，不能不说是一大收获。1980年代以降，现代与写实两派诗人的创作，内容上渐趋注重本土化，文字上也避免晦涩难懂。这是一个好现象，也可能是那场论争的意外收获。

我怎样为新谣命名

1986年《联合晚报》联办“新谣公开赛”纪念特辑。

1988年联办“新谣公开赛2”纪念特辑。

另一为人津津乐道的是新谣的命名。

1980年代初，本地学府出现尝试自创歌曲的歌手，通讯员与金声文艺学会会员也多有喜欢自弹自唱的，我们在主办活动时，总出现如何称呼这类歌曲的问题。例如在友谊活动中心举行的欣赏会，就以“民谣风”称之。这类自创歌曲，歌手们称之为“新加坡年轻人自创歌谣”，名字既长而且难打题，也不容易推广。1982年，在《南洋学生》为歌手主催座谈会前，我要求与会者给歌谣定个名称。我建议，假如没有更好的提议，就用简化的两个字：新谣。座谈结束后，依然没有统一看法。有人认为，这两字不好听，像是“新加坡的谣言”。其实，“新谣”二字出自陶渊明《读山海经十三首·其二》：高酣发新谣，宁效俗中言。

我认为事不宜迟，决定落实“新谣”这个名字，即日宣告新谣诞生。从此，各大媒体追随引用。2018年，“新谣”获选列入新加坡非物质文化遗产名单。40年后的今天，新谣已成为新加坡的一个身份认同的标志。

1988年《联合晚报》娱乐版刊登“新谣公开赛2”专号。

从《晚报·文艺》到《晚报晚咖》

1983年3月16日，两家华文报合并，出版《联合早报》与《联合晚报》，《南洋学生》与《星洲少年》稍后才以《联合学生》面世。我与董农政被分配到晚报，这是一份新的报纸，一切又从零开始。董农政在副刊组编文艺版《晚风》，一开始即大量采用《南洋学生》通讯员的稿，也是一种文艺的传承。我则重作冯妇，主编娱乐版，无兵无将，所幸有好几名通讯员愿意随我跑娱乐，像陈健良、周伟良、刘荣和、黄成财、郭永发等，每日两大版的《星海》就开张了。也因为一编就是五年，我有机会继续为新谣添砖加瓦，除了大篇幅报道新谣活动，也与人民协会、直落布兰雅联络所、丽的呼声等，联办两届新谣公开赛、新谣创作赛等，发掘不少优秀的新谣小组，把新谣推向另一个高度。

之后，我内调到新闻编辑组，参与六四天安门事件、波斯湾战争等大事件的报道。1994年中，总编辑陈正要我重开晚报《文艺》，由于只有三分一版，虽然每周出版五天，毕竟版位有限，我一样把焦点放在新人身上。只要是新人，或者看似陌生的作者，我都尽量给予发表，哪怕可能只有一节文字有点意思，也删删减减让它见报，就像在编《南洋学生》时一样。我知道，有人会“悔其少作”，但他们更需要的，也许是作品得以发表。

为了怕“人情债”占据《文艺》版小小的版位，我甚至不在圈里告诉人家我在编文艺版。也因为这样，我虽兼编《文艺》多年，却鲜少有人知道。在紧张的新闻编采冲线后，得以相对悠闲的心态编辑小巧精悍的文艺版，也是一乐。

那些年，我尽量发短小精悍的稿，当然，小诗最是适合了。最常做的是征诗，推出情人节、诗人节、中秋节等诗辑。

印象中，语凡的诗稿最多了，多到用不完。常见报的还有蔡履惠、灵犀、皂秋、陵旭、蔡建泰等，这些作者我都不认识，蔡履惠后来成为我在南京大学中文硕士班的学妹，蔡建泰则最近在一个晚宴上见了面。

《文艺》偶尔也发表海外作家的作品，像印尼的柔蜜欧·郑、北雁，从本地到中国发展的萧村。

编辑组两名协助行政与《文艺》版电脑排版的编辑助理陈秀丽、白淑娴（贝斯涵），也都爱写文章，偶有作品在《文艺》发表。白淑娴2014年还出了一本书《孩在长大》，单看书名就别出心裁。

2005年11月，我兼编晚报言论版《尚议苑》。那时，报馆新来的女记者越来越多，我除了开设《新闻眼》专栏让资深同事点评时事，也设《报林西施》让新进女记者以年轻的视角，看生活看社会，磨练文笔。作者有应磊、洪奕婷、顾功垒、杨萌、陈彬雁等。另外还开辟《学府金钗》及《读书郎》，让在籍中小学男女生投稿。最难忘的是2007年7月，连载以轮椅代步的小六女生“折翼天使”卢家玮的11篇励志而感人的好文章。2014年，19岁的卢家玮克服重重困难，获颁年度公共服务委员会奖学金，到英国牛津大学修读法律，完成心愿。

2007年10月起，《尚议苑》随晚报革新易名《晚报网咖》，我继续编至2014年，前后正好十年。除了邀请名笔如周维介、黄凯德，名人如小寒、陈之财等，以及编采人员撰写专栏，也一样有读者投稿的栏目，印象深刻的有“大头针”林秀融，写得很勤的蔡玉卿、黄德平、方苇莼等。除了蔡玉卿后来在我出书的活动上见面，其他作者也从未谋面。

报馆合并后，稿费都统一处理，编辑无需在稿费单上签名，因此，除了搞活动，编辑就是个隐形人。

不是结束的结束语

40年过去了，《南洋学生》不在了，《联合晚报》也消失了，但《南洋学生》通讯员与金声文艺学会的会员，今天已是各个领域的佼佼者，有的在大学执教，有的在媒体奋战，有的在商场打拼，但都没有放弃文字的耕耘，也孜孜不倦地在为华文为文艺为培植新一代而努力。

像昔日的华之风——蔡志礼，除了领导当代艺术研究会、五月诗社，也是全国驻校作家计划的主持，《青春文选》的主编，并积极推广“南洋新诗乐”，多年来催生文坛新苗无数。昔日的牧汉林——林得楠，既是出版社的总编辑，也是作家协会的会长，除了自己在诗作上的出色表现，多年来也与蔡志礼一同推动多项文艺活动，像联办新加坡诗歌年、作家节，贡献杰出。也是创作歌手的仲仁康——刘汶錝，是杂志《优1周》总编辑。新谣才子梁文福，无论在写作上或新谣创作上已是一颗闪耀的明星。当年《南洋学生》的投稿者木子（李茀民），也是电视台与《联合晚报》娱乐版联办的《雾锁南洋》主题曲创作赛的冠军得主。我曾在新谣公开赛的讲座上期许，新谣能成为唐诗宋词元曲之后，新加坡文体的代表；也期盼，新谣能像美国民谣那样，出现一位诺贝尔文学奖得主。

此外，金声文艺学会的汤玲玲、林松辉等，如今已是文坛健笔；林义平则活跃于锡山文艺中心。还有，通讯员王明凤的千金也加入晚报当记者。

多年来，人们总慨叹本地华文水平每况愈下，但事实是，新一代作者人才辈出，所以，一切都是进行式，不是结束。比如相对较年轻的陈志锐，既是优秀的写手也是热心的文艺推手。还有年轻的周德成、毛丽妃、林容婵，以及更年轻的安诗一等等，谁说文坛无人？

走过的必留痕迹，希望爱好写作的朋友，无需像水虿那样蛰伏在黑暗的水中，长达五年甚至七八年，蜕皮无数次才爬上水面，才有羽化成蜻蜓的可能。

我曾经的崎岖之路，但愿是你的坦途。而且，爬出水面后，会发现路上时时有贵人，哪怕我一开始就投身人称“恶人谷”的娱乐圈，会过所谓的“十大恶人”，也处处有值得借鉴的地方。

我们虽不是铜豌豆，是血肉之躯，但却要有关汉卿铜豌豆的精神。

在文学的长河里，在因缘际会的刹那，互放光彩，这一切看似偶然，却是我们的选择。

“人生没有白走的路，每一步都算数。”最近在一部连续剧看到的一句话，也是一本书的书名，也许可以做个注脚。

（下，续完）