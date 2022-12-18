色彩瑰丽手工细 善堂供棚展现潮绣之美

潮州刺绣（潮绣）与广州刺绣（广绣）总称粤绣，是中国四大名绣之一。本地善堂法会的供棚和功德棚，充分体现潮州刺绣的精髓。不妨撇开宗教和灵信，纯粹从艺术与文化的视角来欣赏这些珍贵绣品所展现的艺术之美。

粤绣、苏绣、湘绣、蜀绣是中国四大名绣。潮绣是粤绣的流派之一，它的图案严谨，色彩瑰丽，运用金线、银线和绒线结合绣制，垫凸且富有强烈装饰性，2006年入选中国第一批国家级非物质文化遗产名录。

修德善堂是为纪念大峰祖师，和弘扬其济世为怀精神的民间组织。新加坡的总堂在勿洛，分堂在武吉知马和大巴窑。修德善堂法会的供棚和功德棚，就运用了大量潮绣。今年在滨海艺术中心和大芭窑修德善堂举办的数场导览活动，让公众有机会近距离欣赏珍贵的法会装饰、绣帐和道幡等。

大型供棚的摆设十分讲究，从外到内共12层，有三门四柱、五门六柱、双连联帐、桌裙和彩眉等，整体看来要有立体感，熟悉操作的工人也要两三天时间来搭建。

这件台围（也称桌裙）本身就是一幅艺术品，每个花瓶的图案都不同。（龙国雄摄）

修德善堂供棚所使用的绣品，都是由本地老字号绣庄“翁展发”向中国订制的。第三代翁泽峰建议，从艺术、文化和传统的角度欣赏，摒弃宗教和灵信的观念。他打了一个比喻，大法会就像一场演出，各式绣品就像舞台道具和背景，让整场演出更精致完美。大供棚搭建起来像一座流动的神庙，如“三门四柱”代表正门、左右两道门和四根柱子，“走”进去之后就是庙内。

翁展发收藏的“三门四柱”手绘草图。（龙国雄摄）

以金线为底的潮绣珍品

金线为底的潮绣手工精细，由老师傅一针一线缝制， 不用热熔胶粘合。（龙国雄摄）

翁泽峰也是修德善堂总堂的总务。他告诉《联合早报》，最早一套在1950年代订制的大供棚绣品是以黄色绸缎为底。在1980年代总堂订制了另一套以满金线为底的，如今可说是非常珍贵。

“善堂用的这些绣品，一般是以黄色、红色和蓝色的绸缎为底，以满金线为底的更大方。当时向广东潮州国营潮绣厂订购时，花了约30万元，在当地引起轰动。师傅们花了近三年完成，现在的价值已超过百万元。而且当时用的金线都是真金的，现在一些仿金线，用火烧一烧会有塑料焦味。”

工厂不愿承接大套绣品订单

早年要订做这么一大套绣品不便宜，总堂幸得善信支持。后来其他善堂有能力要订制时，却已很难。翁泽峰说：“1980年代中国的绣厂还是国营的，集合了一两百名手工了得的师傅一起做。现在当地工厂已不愿再承接，除了考虑到人手、原料和技术等因素，还有大套绣品需要很长时间，即使现在好些部分可请机械代劳。许多工厂宁愿做较小套、可更快完成的订单。”

大供棚需要很大地方，一般上善堂只有一年一度的祖师圣诞才会出动。此外，还有一些大法会邀约，如2015年义安公司曾在乌节路义安城外搭建大供棚。

义安城2015年举行大法会时，在乌节路搭建气势磅礴大供棚，金线底绣品让会场更显壮观。（受访者提供）

担心珍贵刺绣失去功用

翁泽峰也感慨道：“虽然这一套满金线为底的绣品很难得，大供棚也是很特别和少见的绣品展现方式，但现在善堂负责诵经的经师和经生多上了年纪，要找年轻一代继承不容易。如果有一天青黄不接，不举行大法会，这些珍贵的刺绣就会成为摆设品，失去它原本的功用和意义。”