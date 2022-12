《纽约时报》 2022年度十大好书

外地文讯

《纽约时报》于12月8日公布2022年度十大好书,名单如下:

虚构:

1、詹妮弗·伊根(Jennifer Egan):《糖果屋》(The Candy House)

2、克莱尔-路易斯·贝内特(Claire-Louise Bennett):《收银台19号》(Checkout 19)

3、芭芭拉·金索沃(Barbara Kingsolver):《大魔·科波海德》(Demon Copperhead)

4、纳姆瓦里·塞贝尔(Namwali Serpell):《沟》(The Furrows)

5、埃尔南·迪亚兹(Hernan Diaz):《信任》(Trust)

非虚构:

6、埃德·杨(Ed Yong):《一个巨大的世界——动物感官如何揭示我们周围隐藏的领域》(An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us)

7、许华:《保持真实——回忆录》(Stay True: A Memoir)

8、雷切尔·阿维夫(Rachel Aviv):《自己的陌生人——不安的心灵和造就我们的故事》(Strangers to Ourselves: Unsettled Minds and the Stories That Make Us)

9、琳达·维拉罗萨(Linda Villarosa):《皮肤之下——种族主义对美国人生活和我们国家健康的隐藏代价》(Under the Skin: The Hidden Toll of Racism on American Lives and on the Health of Our Nation)

10、芬坦·奥图(Fintan O'Toole):《我们不了解自己》(We Don't Know Ourselves)