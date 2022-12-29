复古歌剧专场 呈献维瓦尔第失传作品

维瓦尔第以小提琴协奏曲《四季》闻名于世，较少乐迷熟悉他的歌剧作品。本地歌剧团体Lirica Arts将和红点巴洛克古乐团携手呈献音乐会“Viva Vivaldi——The Lost Opera”，演奏维瓦尔第较冷僻的歌剧作品，包括近20年才被发掘的作品。这场演出堪称本地史无前例的复古音乐会。

维瓦尔第被公认是最能代表巴洛克音乐的作曲家之一，他的主要成就包括创作数百首小提琴协奏曲——其中有家喻户晓的《四季》，被誉为标题音乐的典范代表。然而当今世人少知的是，维瓦尔第也是位多产的歌剧作曲家。

1月14日，本地歌剧团体“Lirica Arts”将和“红点巴洛克”古乐团梦幻联动，携手呈献维瓦尔第专场歌剧作品，这是在本地史无前例的一场复古音乐会。

失落的歌剧

吴翰卫创办的“Lirica Arts”将呈献两场咏叹调之夜，包括在本地史无前例的复古巴洛克歌剧。（档案照）

音乐会将演奏和演唱超过20首乐曲，全部来自较冷僻的歌剧作品，如“La Fida Ninfa”（忠诚的水仙女）“Farnace”（法尔纳斯）“Griselda”（葛莉赛坦）等，有些甚至是近20年才被发掘的作品。

“据知维瓦尔第写了上百部歌剧作品，现存的只有四五十部。”Lirica Arts创办人，男中音吴翰卫介绍说：“不过近年来不断有新手稿被发现，或被证实是出于维瓦尔第手笔。比如这次我们从中节选的歌剧‘Motezuma’（蒙特苏马）就是2002年在德国柏林的一个图书馆找到的。”

“Motezuma”以16世纪古墨西哥阿兹特克帝国的君主蒙特苏马二世（Montezum II）为人物原型，1733年在威尼斯首演后失传，直到2005年在德国公演重获新生。“维瓦尔第在威尼斯的女童孤儿院担任音乐教师超过30年，为学员创作了不少剧作。”吴翰卫说：“人们大多通过《四季》认识维瓦尔第，但通过这场音乐会，我希望人们看到他在歌剧舞台上的杰出成就。”

梦幻联动

“维瓦尔第是我从小最爱的作曲家之一，不仅因为我拉小提琴，也因为小时候爸爸给我买的一张维瓦尔第歌剧咏叹调的专辑，让我非常痴迷。”红点巴洛克创办人朱舒訸说：“当我收到Martin（吴翰卫）的邀请，看到节目单上有四首作品是我从那张专辑熟悉的曲目，我特别兴奋。”

朱舒訸介绍，其中一首选自“Farnace”的咏叹调“Gelido in Ogni Vena”（冰冷的血），音乐素材来源于《四季》之《冬》。在音乐会上，朱舒訸将借用《冬》的第二乐章，引出这首让人不寒而栗的咏叹调。

近来红点巴洛克也与“歌剧人”（The Opera People）合作了《弥赛亚》等巴洛克歌剧，与杨秀桃音乐学院声乐系合作了清唱剧《约翰受难曲》。朱舒訸说：“巴洛克音乐诞生于歌剧，我们古乐团日常演奏的曲目大多与声乐有关。我们欢迎也很期待未来有更多这样合作演出的机会。”

演出阵容

这场音乐会将有17名来自红点巴洛克的乐手登台，演奏巴洛克时期的复古乐器；本地女高音李彤、次女高音Rebecca Chellappah、男高音Jonathan Macpherson、假声男高音曾伟恩和男中音吴翰卫演唱，同时邀请两位特别歌者。

来自艺术慈善组织“ART:DIS”的张丽玲，儿时被诊断患上视网膜色素变性，但视觉障碍没让她放弃艺术追求，曾跟吴翰卫学习声乐。来临音乐会，她将与李彤同台演唱一首双人咏叹调。

另一位特邀嘉宾是台湾女高音郑思筠，也是吴翰卫旅意求学期间的同门师妹。郑思筠近年来与国家交响乐团（台湾）、台中国家歌剧院等多有合作，吴翰卫形容她的音色“非常抒情，尤其善于演绎威尔第等浪漫主义歌剧的作品”，不过这次吴翰卫邀请她挑战巴洛克时期的炫技作品。

在18世纪的威尼斯共和国，歌剧是最受欢迎的娱乐形式。阉人歌手法里内利（Farinelli）盛极一时，其传奇生平在1994年被拍成同名电影（台湾译《绝代艳姬》）。法里内利的作曲家哥哥曾为他量身创作一首咏叹调，后来被维瓦尔第化用在歌剧“Bajazet”里，郑思筠将演唱的曲目就包括这一首咏叹调。

1月19日，Lirica Arts还将呈献另一威尔第作品专场音乐会，郑思筠将和吴翰卫、男高音郑渊智、钢琴家林瑞君同台，演绎《阿依达》《茶花女》《游吟诗人》等经典歌剧的选段。

“Viva Vivaldi——The Lost Opera”

新加坡艺术学院（SOTA）音乐厅

2023年1月14日（星期六）

晚上7时30分

票价：25元起

sistic.com.sg/events/viva0123

“An Evening with Mr Joe Green”

滨海艺术中心音乐室

2023年1月19日（星期四）

晚上7时30分

票价：35元

sistic.com.sg/events/joe0123