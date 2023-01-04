所有停在白色实线路边的车都要受罚，唯独这辆红色轿车，打直停放在自家铁门外，没有违规，看似挡到您家门口，但还没造成妨碍的程度，不予受罚。

夜深人静。他驶离快速公路，缓缓地下了交流道，往左滑行百米，再左拐，进入静谧的住宅区，那里的巷弄，错综复杂，灯火阑珊，树影斑驳。连续几天，早起又加时工作到深夜，体力消耗殆尽，身心疲困，注意力涣散，他睁大着眼，抓紧方向盘，在巷弄里蜿蜒蛇行，最后驶入标示着前方道路不通的小巷。小巷拥挤，两旁停满车，凹进凸出的，时窄时宽，街灯昏黄，街道树茂密，削弱了光线，多亏颠簸摇晃的车灯，照亮柏油路中央一条白亮亮的白色实线，笔直的申向前方。他小心沿线前进，像开碰碰车，左倾右倾，顿顿走走。他这才明白，到了忍无可忍，有人会写几行忿怒，贴在停车歪七扭八的挡风玻璃上。当车子通过左侧衔接邻街的小岔口，稍用力踩下油门，引擎噪音飙响，马力登时加大，上了爬坡路，车头大灯剎那将前面隐没晦暗里的景象，全盘照出，一览无遗。道路末端，两排角头间的铁门，各自横挡半边马路，路中再以一堵共享的红砖围墙相连，形成阻断去路的死巷。他看到右侧角头间，他家的铁门外，有四分一的铁门面积，又被隔壁王邻居的红色轿车挡着，他气急败坏地啐骂，目中无人的家伙！脑中顿时弹出对峙时，王邻居一副吃定人，有恃无恐，刁钻顽劣的模样。