春城洋溢华夏情暨春节文艺汇演 而立迎春 欢歌笑语

春城洋溢华夏情30周年纪念综合文艺汇演，节目可分为两大类，一为语言艺术作品，第二类可归纳为舞乐戏曲节目。这台节目可说老少咸宜，精湛的快板书，可感受语言的魅力；华乐演奏、敦煌舞和现代舞，则让大人小孩感受艺术之美。

华夏文化促进会主办的“春城洋溢华夏情暨欢乐春节”文化、艺术、旅游展，意在为新加坡的春节增添浓郁节日气氛，从1994年创办至今已连续举办29届，2023年步入第30周年，呈献名为“而立”的春城洋溢华夏情30周年纪念综合文艺汇演，由韩劳达任编导、郑朝吉任顾问，以综合性文艺晚会形式，回顾30年来“春城洋溢华夏情”的演出盛况和对未来的期望。全场由三位老中少演员以幽默语言串场，介绍节目，营造欢快热烈的节日气氛。

三位代表祖孙三代的演员串场，亦庄亦谐，营造节日气氛。（主办单位提供）

晚会节目可分为两大类，一为语言艺术作品，包括：特邀中国著名快板艺术家李立山创作《文化使者踏至来》，由王文水表演，获得中国三届全国快板比赛金奖的王文水，将以精彩快板技巧呈献数来宝，及获奖名段《哪咤闹海》；本地资深语言导师高慧碧，指导十多位少年儿童表演的语言艺术造型节目《传承》，结合西方杯子歌的敲打节奏和传统快板、绕口令。第二类可归纳为舞乐戏曲节目，包括：鼎艺团演奏的青年作曲者曹颖创作的华乐曲《而立》，并伴奏其他节目，指挥为黄德励；由1995年演出敦煌舞蹈的舞者肖静，和她的学生呈献经典舞码《飞天》；本地华族舞团聚舞坊带来由吴燕丹编导的现代结合传统的舞作《春意盎然》；南华潮剧社8至13岁小演员们表演的潮剧《小戏娃大将军》。

数来宝是高难度语言艺术

韩劳达接受《联合早报》采访，谈到语言类节目的阵容时说：“演出的主要内容是回顾30年来的春城洋溢华夏情，我用快板书数来宝的形式，以精炼语言概括30年的历程。数来宝是难度很高的语言艺术，得专业快板演员才能胜任，幸好创作《文化使者踏至来》的作者李立山之徒王文水能前来表演，他还带来他获奖的段子《哪咤闹海》，因此这场演出很自然地以快板为主轴。李立山海外弟子高慧碧排的《传承》，融合西方的杯子歌和东方的快板，是很有创意的语言艺术。其他节目来自不同单位，但和演出主题‘世代传承，古今中外融合’都有呼应。”

他认为这台汇演的数个节目各有特色，各有传播主题的任务。“我用三位代表祖孙三代的演员当作导览员串场，使演出过场有角色对话，亦庄亦谐，营造节日气氛。”

韩劳达向各年龄层的观众推荐该场汇演，他说：“这台节目可说老少咸宜，《传承》的演员最小的6岁，南华潮剧社的演员最小的8岁，他们都以扎实基本功让成年观众叫好。精湛的快板书，让观众感受语言的魅力。华乐演奏、敦煌舞和现代舞，都能让大人小孩感受艺术的魅力。”

谈到快板书表演的精彩之处，正在天津积极准备演出的王文水说：“快板儿的艺术魅力来源于生活，贴近于生活，说中有唱，唱中有说，词句通俗易懂，朗朗上口，令人听来倍感亲切。”

传统快板如何与时俱进，王文水也有自己的见解：“快板儿艺术起源于民间，纯纯的口头文学，说老百姓的话，唱老百姓的事儿，抒老百姓的情，今天的快板儿艺术更要深入生活，扎根人民，把普通百姓的所思所想转换为合辙押韵的唱词，来歌唱今天生活的美好，和当下这个新时代同频共振。”

《传承》融合西方的杯子歌和东方的快板，是具有创意的语言艺术。（主办单位提供）

举办快板艺术讲座

借王文水这位中国著名快板表演艺术家来新献艺之际，新加坡中国文化中心和华夏文化促进会联办“快板艺术从中国到新加坡的传承”讲座，主讲者为：王文水、高慧碧。该讲座将在1月15日（星期日）上午10时30分于中国文化中心举办，入场免费，有意参加者可拨电咨询：63231735。

说起快板艺术在新加坡的推广，韩劳达说至今仍以普及为主，至于水平提高，则尚有相当难度。喜见本地仍有快板推广者，比如师承自李立山的高慧碧，她在多所中小学教学快板30多年。

她指导的节目《传承》相当有新意，将东西方语言艺术共冶一炉，她说：“杯子歌是从西方流行起来的，早在16世纪有一种合唱表演形式称阿卡贝拉，是一种无伴奏合唱表演，以纯人声组合多声部，偶尔也融入口技。在西方，农民劳作后休息时也会拿起农具，打出各式各样悦耳动听的节奏伴着和声唱起歌，生活气息浓厚。曾看过厦门六中合唱团的演出，注入很多新元素，如通过肢体、手势，很有层次的和声，充分展现舞台魅力，具审美意义……《传承》的构思因而得到启发，试图采用杯子歌的拍打节奏，配合快板打出各自特点，以说唱形式将两种不同打击方式统一在一个和谐节奏里，希望做到西方和东方的融合，现代和传统的结合。”

评价小朋友在此次演出中的表现时，她说：“这个演出是新尝试，整体互动配合有一定难度。节奏、唱功、音乐、造型都要求做到极致。对于6岁到9岁的小朋友是极大考验。总的来说，他们的表现是认真的，领悟能力也一直在提高。他们有机会参加演出锻炼，假以时日，总会成长起来，这也是传承的意义。”

春城洋溢华夏情

30周年纪念综合文艺汇演

1月13日（星期五）晚上8时

1月14日（星期六）下午3时及晚上8时

国家图书馆三楼戏剧中心剧院

票价：30元起（学生票价20元）

购票热线：63231765

或电邮：zichun@gts.com.sg