比达达利，多么特别的名字，充满了异域情调。据说是马来文仙女的意思，源自梵文“天神的仙女”。实际上，阿飘一直都觉得，这片墓园如诗一般的美丽。

阿飘长眠在地底下不知多少年，又飘游在地面上不知过了多长时间。

轻飘飘毫无重量，依附于一片坟地。准确来说，又不是坟地。

应该这么说，本来是一片坟地。就在它决定卸下坟地用途时，阿飘由地下蹿起，从此来去自如，再也没有人能把它束缚。

坟场消失的那一天，就是阿飘出现的那一天。

阿飘本来不叫阿飘，墓碑上有名有姓，棺木中还伴着几件生前衣物与纪念物品。但坟墓没有了，生前种种顿时就失去了联系，再也想不起来。所有生不带来死不带去的虚名，这一刻终于真正幻灭。

死者已矣，不能说重获新生，只能说是随着坟墓的消失，突然的觉醒，结束了冬眠，找到了自己。

长眠坟地下的躯壳，早已是入土为安，了结一生。万万没想到，有一天还会被后人起坟挖掘，重见天日。

阿飘只是一介草民，平平凡凡走完一生，生前没有做过惹人掘坟泄恨的恶事，没有吸引学者考古挖掘的研究价值，更没有引来盗者垂涎的陪葬珍宝。

起坟的理由简单直接：政府下令征收了整片坟场，准备发展成组屋区用途。

整十多万个坟墓都要全部清走，阿飘还能有什么话说。就在挖掘整顿的混乱中，一溜烟从墓穴中飘了出来，从此天宽地阔，再也不愿被收藏。

同伴们都各散西东，被安置在各自该去的地方，或者后人认为可以存放的地方。阿飘没有后人来收骨供奉，也就没有必要听从人愿，跟着群众迁移到官方指定的灵堂。

就这样，变成死了都没地方住的孤魂野鬼。人话是这么说，但见鬼说鬼话，阿飘会告诉你，它不是无处可去，是不想。不是无法投胎转世，只是不想离开喜欢的地方。

有何不可呢？人鬼绝对可以并存。不需自哀自怜，更不会因此而生出怨气，做出任何惊世行为，骚扰阳界。阿飘很满意眼前的状态，来无影去无踪。就这样存在着，只是你看不见它。

阿飘很喜欢一首诗：“来如春梦不多时，去似朝露无觅处。”说的不就是自己吗？

“花非花，雾非雾，夜半来，天明去。”世间还有什么是这样的状态？描写得如此贴切又迷离，让阿飘都有点飘飘然起来，每一次的飘游都充满了诗意。

实际上，阿飘一直都觉得，这片墓园如诗一般的美丽。

比达达利，多么特别的名字，充满了异域情调。据说是马来文仙女的意思，源自梵文“天神的仙女”。阿飘下葬时已经作为坟场用途，但是土地会说话，故事会流传，地段前身是柔佛苏丹王宫，送给爱妃的居所，故以仙女为名，有如浪漫的爱情童话。

对于能够葬身于此，阿飘深感自豪。整个比达达利坟场占地约60公顷，由基督教坟场、回教坟场与兴都教坟场组成，鼎盛时期有十多万“人”齐集一堂。不同宗教信仰与文化背景的亡魂，在同一片墓园里毗邻而居，安息长眠。当中还包括许多社会名流政要，都已经盖棺论定，在另一个世界里卸下了等级与标签，远离了人间的纷纷扰扰。

阿飘很喜欢自己的这片家园。虽然年代久远，已经没有人来献花打扫。阿飘的家族祠堂远隔重洋，阿飘的灵魂不属于那里，不与共聚。后代又去了更远的地方，在异地繁衍生息，也不是阿飘的归宿。阿飘最终还是选择留守此地，前不见古人，后不见来者，它一点都不在意。无亲无故，也就无牵无挂。全心全意，依附在自己的小小天地。安卧在属于自己的土地上，感觉就是特别的心安。

比达达利并不阴森。说是坟场，更像公园。坟墓错落有致，一些墓碑上还有雕花纹饰，屹立着精致的女神或天使雕像。墓园里还有一座红砖教堂，有如身在欧州乡野。

坟场未必一片死寂。墓园地形起伏优美，有步道可以行走其间，偶尔会有附近的学生在这里吱吱喳喳进行各种活动，附近兵营的壮硕军人经常到此跑步健身，挥洒汗水与活力。

墓地上形形色色的老树盘根错节，偶尔能捡到点点相思豆，坟头上不时会落下几朵鸡蛋花，化作春泥。肥沃的土地闻不到腐朽的气味，展露蓬勃生机。大地爬着虫蚁蚱蜢，空中飞来远方的候鸟。坟地象征死亡，死亡也代表新生。阿飘不死不生，摆脱任何的躯壳与束缚，飘荡在属于自己的天地之间。

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喜欢的坟地，从阿飘离开墓穴的那一天开始，就已经不是坟地。

被起坟的那一天，大梦中被唤醒，无比惊讶。长眠地底，以为早已免于世事干扰，无端端又被翻箱倒柜地摊开了每一个墓室，翻遍了每一个角落。

刚刚睡了一觉，已到了梦醒时分。留在人世间的最后一小片土地，也被起坟清除了。

阿飘不愿离开，熟悉的一切却毫不留恋地离它而去。

一抔黄土，一块墓碑，对阿飘也没有多大意义。只是惋惜，和睦相处了不知多少年的友伴们，从此零落分散。数以万计的老伙伴啊，不同宗教、不同文化背景的亡魂一起安息的乐土，世界上还有多少个这样的地方。

墓园的篱笆与大门都拆除，左邻右舍都搬走了，漂亮的廊柱墓碑都迁移到附近的纪念公园。不远，但偏离了风水宝地，后人凭吊纪念时，也就再也找不到原来的样子。坟场上的很多故事，汇聚在这片空间的集体回忆，从此溃散。随着一具具被移走的骨骸，就如泼出去的水一去不回。

整片的坟场，沉默沉淀，变成一片安静的草地。

没有了坟墓，土地还在。阿飘喜欢这片土地。失去了坟场功能，空荡荡的草地飘荡着本来的味道，还有其他一些像阿飘这样的魂。

大片的草地就这样放着不动，如此难得。没有建设修复，没有铺设步道或安置灯光照明，或进行任何园艺加工，裁剪施肥。久不久会有工人带着剪草机，进行基本的修剪维护。

阿飘并不明白这片土地的终极用途，也不想明白。只知道自己虽然失去了一方坟墓，却拥有了整片的草地。飘荡在草地上通行无阻，乐得逍遥自在。

标志性的好几棵大树都没有移开，屹立在原本的位置，在地势起伏的草坪上舒展枝桠，勾勒出优美线条。缓缓的草坡上，到了特定的时节会长出毛茸茸的芒草，黄昏时分金光洒满草地，好看极了。

草地卸下了本来面目，完全地不露痕迹。黄昏时分经常有附近居民前来散步遛狗，学校假期有人来放风筝、玩模型飞机，比公园更像公园。大片自然绿地也吸引一批批南来北往的候鸟，唧唧啾啾，热闹一番又潇洒离去。泥上偶然留指爪，却吸引了无数观鸟与摄影爱好者，带着各式各样的望远镜、大镜头，努力捕捉留不住的身影。还有天文爱好者选在天色全黑后到访，镜头对着夜空，长时间曝光不受干扰，能够拍到肉眼看不到的天相。

城市里最暗的角落，天空最亮。草地上没有任何人工照明，远离了街灯来到最少光害的地方，满天星斗特别灿烂。阿飘最喜欢在夜色中自在来去，飘游在月亮的清辉下。入夜从马路边飘回到草地中心，温度瞬间降下几分。草地上空气特别清新，青草树木间都是清香，蝉声此起彼落鸣叫着各自的节奏韵律。夜色最深沉的地方，听得最清楚。五官在此时此地特别灵敏。特定的日子，市区里燃放烟花，身在平缓的草地上都能看到天边隐隐有光；夜间赛车的季节，甚至能够感受到7公里外热血沸腾的轰轰车响。

仿佛已被遗忘的市区边缘，俨然是都市玩家的隐世秘境。大隐于市，阿飘很喜欢这个感觉。绿意簇拥之中仿佛自成一个世界，飘到空中俯瞰，才发现周边一圈都是人间灯火。白天像车水马龙间的绿肺，夜间像万家灯火中的瞳孔。

过往的路人似乎都忘了它是坟场，又或者没有忘记，只是选择性地不愿提起。如此的风水宝地一直保持着低调安静，似乎还在等待着属于它的时机，等着像阿飘这样的幽灵慢慢离开，等着更多人把它的前世忘记。

毕竟曾经是坟地，比较敏感的人会有所顾忌。其实人鬼殊途，阿飘并不干扰人类生活，更喜欢不露痕迹地生活在这片草地上。它也看过附近水池的水鬼、田地里的冤鬼、医院里离世的病鬼、早期洋房里的洋鬼……自由自在地飘游在街头巷尾。周边的甘榜、医院、洋房，都已不复存在，取而代之的组屋区、地铁站、高楼公寓，照样容得下不同年代与背景的幽灵魂魄。

附近火化场经常缕缕轻烟萦绕，空气中弥漫着告别的味道。天地间灵气魂魄聚散随缘，以各自的形态姿态并存于同一空间，无所禁忌，不须互相排挤或者刻意回避。

阿飘已不大理解现代思维，也不试图解释什么。就这样又飘摇了不知多久，有一天突然发现，树木渐渐被移走了。原本守护在坟地间的一棵棵大树，被连根拔起，横躺在草地上。就像被挖掘的坟，曝尸荒野。阿飘心里一慌，才发现树木还留着气息，被移植到其他的地点重新生长。

阿飘偶尔也去探望这些老朋友，但心里难免感伤。曾经根深蒂固、坚守各自角落的大树，终于离开了本来的土地。没有了坟墓的坟场，有心人原本还能够凭借着大树，辨认出原本的墓园方向，寻找出曾经属于某某先人的一方乐土。

最后一丝的线索与生命力，就这样被无奈剔除。阿飘又能抱怨什么？只能庆幸自己不是一棵树，还能够坚守在自己的草地，没有人能把它赶走。

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阿飘的草地，其实也已经不是一片草地了。

大树被移走以后，整片草地很快也被斩草除根，大兴土木，变成一片建筑工地。

曾经的大片坟地，或者草地，隔成一块一块的地段，围起了遮板，赋予不同的名称和功用。

工地遮板上勾勒出一幅美好未来，组屋、公寓、公园、游乐场、商店、超市、购物中心，画中人满脸幸福地生活其中。

万丈高楼平地起。地基一层层打入地底深处，蛰伏于地下的幽魂都被惊醒驱散。反应稍慢，恐怕就要像孙悟空被压在五行山下，何年何月才得以翻身！

阿飘没有想到，曾经悠悠漫漫自得其乐的日子，说变就变。建筑工地速度惊人，吊架像长颈鹿在空中张牙舞爪，一层层越建越高，一天天向空中迅速伸展。

光鲜亮丽的整个新区，如海市蜃楼交叠在阿飘心中的故土。

一颗心沉重了起来，再也无法自在驰骋。只能在楼与楼之间的狭缝中飘游，或者提升高度，凌驾于高楼之上。与天比高，就只能远离了地气。

城市越来越密集，阿飘知道，自己最后的这一片乐土，终于也守不住了。

阿飘真讨厌看到满心欢喜的人群，侵占它原本自由活动的空间。挺拔的建筑拔地而起，闪亮亮的新居迎来千家万户，每一扇窗口都是一户迁入新居的人家。年轻夫妇展开新的生活，对未来充满憧憬，喜悦的气场驱走了幽幽的氛围。

阿飘的视线穿透钢骨水泥，窥探着一扇扇门窗背后，一户户的细碎日常、悲欢人生。原本的空旷坟场，清新草地，铺满各式各样的结构，一座座一排排层层叠叠，堆叠成爆发着生命力的巨大城堡。

强大旺盛的人气铺天盖地，幽灵的能量日趋薄弱。

阿飘知道，时间到了。自己与这片土地的缘分尽了。

再看一眼曾经最熟悉的角落，然后就此告别。曾经属于自己的风水宝地，压在楼宇地基之间，再强的GPS也无从考察，来世更无人知晓。

午夜时分一缕青烟在夜露中腾空而散，无声无息。化作嚎啕大哭，随着竹脚医院一个新生命呱呱堕地。

比达达利某个组屋单位，欢天喜地的一户人家，早已准备好迎接新成员的入驻。