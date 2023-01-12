苏州在新加坡办文旅推介会

“到中国，游苏州”文化旅游推介会1月11日（星期三）在新加坡中国文化中心举办。苏州成为中国优化防疫政策后，首个到新加坡开展文化交流的城市。

苏州市委常委、宣传部部长金洁在推介会上表示，新加坡是苏州人非常熟悉的一个国家，新中首个政府间旗舰合作项目苏州工业园区经过29年开发建设，已成为合作典范，并连续在中国国家级经济技术开发区综合考核中名列第一，明年将迎来开发建设30周年。

多年来，新苏在文化旅游领域一直保持密切交流。2019年，江苏（中国）文化旅游年——苏州工业园区周活动在新加坡中国文化中心举行；苏州芭蕾舞团原创大型芭蕾舞剧《唐寅》和经典改编芭蕾舞剧《灰姑娘》赴新加坡巡演；新加坡国家青年华乐团造访苏州。

推介会上，苏州昆曲表演艺术家沈丰英、沈国芳为在场观众带来《牡丹亭》中《游园【皂罗袍】》《闺塾【一江风】》《寻梦【懒画眉】》三个选段；评弹表演艺术家陈烽、谢英表演《江南好》《枫桥夜泊》《三笑.梅亭相会》；中国国家级非物质文化遗产项目（苏绣）代表性传承人姚惠芬现场展示苏绣双面绣技艺。

苏州在新加坡文旅推介会上，表演昆曲、评弹和苏绣双面绣技艺。（图/苏州市政府新闻办）

新加坡推介会前，“欢乐春节”苏州主题日活动还相继在纽约林肯中心和纽约华美协进社举办。

中国驻新加坡大使馆文化参赞秦文、新加坡通商中国主席李奕贤、首任苏州工业园区新方总裁曾士生、新加坡贸工部东北亚司高级司长黄诗伟等嘉宾出席新加坡推介会。