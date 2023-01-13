1.主角

我在某人身上看见针叶林，在某人身上看见一身的雪。也看见秋天和海洋，都有长长的路，欲言又止的故事。有火车声，风声，雨声，鸟鸣和鞋声。我在某人身上看见黑夜星空，看见乌云和麻雀，有的是乌鸦，落叶和坟墓。有的，是一座幽幽的密林；深谷，和斜斜的雨丝。

我写你，因你拥有这一切。

2.人生

戏看到一半才知道感动，再看就想旅行到之前没去过的地方。演员好像是熟悉的某人，台词好像自己说过几遍，但没有那么整齐简洁。看戏看到最后发现心是空的，好像有一些后悔和遗憾。好像心太多事了，为什么事都要操着心。

看戏……不看了。谁来看我可怜的演出？

3.名字

那只猫有许多名字。有时叫“牛奶”有时叫“手套”，“男孩子”“雨天”还有“春”。生活和幸福也有很多名字，他们以各种派头活在我们心中，和猫一样傲娇，缠人。喜欢就出现，或者消失。躲在黑暗处看你。

我，在旅途中学习他的名字。

4.城市

一群挤在一起的石头，一群流于一处的水，一群风围着说话，一群街衢在一起热闹。有的时候虽离开很远，你却想起。

有的时候你离开，让记忆住进去。

5.坏话

电话里的妖魔，放了很多火和烟雾。有时妒忌和骄傲出来走场，有时理智和宽容躲在树丛。故事里的人真的是魔，连说他的我们也变得很黑暗。

放下电话就去睡觉，觉得世界都是无尽的长夜。

6.夏天

整天都那么焦躁，而且大家都一样。我想摘下身上的衣服，摘下身上一层热气，挂在树上，墙上，经过的人身上。但是其他的人和物都这么样：把身上的热气挂在别人别物身上，如此挂来挂去，好不热闹。我有没有流汗，并不重要。

我记得我到了夏天，就是一片没有尽头的湖光山色。

7.写诗技巧

有一天我要把我的诗写成一条路，弯弯曲曲或者笔直如尺都不重要，到你的远方就好。有一天我要把我的诗写成一条蛇，有毒无毒邪恶冷血都不甚重要，只要你咀嚼一二，感动一二 。有一天我也被我的诗写成一段时间，写成谜语，写成毒药。好像蓄谋己久，而又假装偶遇。然后一见钟情，牵手在诗路。

我们，一起生话一起死亡。

8.少年

少年的我从那个城市的灯火中出发，心跳声从胸口如鼓声传到海的彼岸。我走过的路足以绕地球多少周；看过的日升月落足以让此生无憾。然而爱以及孤独总是与我相伴并且遥远；然而欲望以及触感总是被隐藏然后突显。我从很远的地方看他，他有张永远不老的脸。

发着光，穿过几十年的时光回来看我。

9.收藏

希望时间慢慢向我展示它的美好和宽度，像一首曲目一样流淌和温厚。当我收藏它们在我文字记忆，在我认识的城市和人们。在下一首曲子之前写下它的温度和味道。以为是收藏也许是告别。

所有的美好，我们都曾感受到。

10.故人

她把困惑倾倒给我，我再倾倒给夜，如泉涌入梦。我们在某段时间互相伤害，又在某段时间记忆彼此。不要把那说成是一段故事，又或者是一段妄念。

我们也许只是一个容器，收容岁月倾倒给我门的感悟与心觉。

11.旅行的困境

来到酒店房间，里面还有前面客人的味道，他们说过的话还有一些掉在沙发上地毯上。有一些毛发属于前面和再前面那个人，他将远去或许带着哀伤。鞋印淡淡告诉时间的刻度，沙尘从千里之外带来，而我很想认识那方风景。打开窗，阳光跑了进来。

是谁，照过他的脸也吻过他的幸福模样。

12.梵高

他请我喝酒，指着外面的繁星说，它们太亮了，好像他来自其中一颗。他让我坐好为我作起画来，抽着大麻烟，喝着烈酒，听着夜说很隐晦的心情，在那个很久远的年月。离开的时候，忘了向他要名字，签名，或者故事的远方。

我那幅画一定被某个收藏家挂在客厅的墙上。

13.母亲

和她妥协忽然觉得是和自己妥协。多少次拿起放下又拿起放下，觉得由石头变成山，觉得自己就活在峡谷与险滩之间。我长出了白发，体会身上的季节和时间的激荡。她还会创伤我多久？我已经用一辈子去抵挡和疗伤。

我知道会有一个车站，我会让带刀的我和她都下车。

14.空间

打电话的时候他们正在参加葬礼，我说了一句什么话自己都忘了。但我没有出席，外面下着雨。

我心里也有一场雨，再装不下一场死亡的声音。

15.聊天

我们总是随意谈着没有目的，但总是找到大家感兴趣的事表达各自的想象和见识。说着说着，我总会走神，想起诗和某人。想起生活和旅行，想起快乐和失望。有一些忧伤传播开来，然后转瞬则逝。我回来的时候，他们说着过去现在未来。他们总是那么有学问。

而我只是又老了一些。

16.草池里的男生

那只猫其实是个男生，他足下的球是后来画上去的。我看见猫尾巴总是左右摆动，在草地找昨天的影子。那个男子有个猫的影子，有时出现，有时仿佛从不曾在世间存在过。我到处寻找一只猫的声音和味道，在阳光下，在草地里，在我寂寞的房间。

我总在床上找到它故意留下的毛和我自己的故事。

17.这方世界

有很多道理当时不懂，后来也不一定能懂。生命很大一部分在不懂中学习，走过，我跌跌撞撞。我没有生气这个世界，哪怕世界生气我 。也许什么也没获得，我学会和世界握手，我们对视，看到彼此的异同。

世界有大美，我沉醉其中。

18.关系和疑问

有人为雨亢奋，有人为了火车；有人为桥亢奋，有人为了河；有人为爱亢奋，有人为了礼物。雨下了火车走了桥留了下来。河要留也留不住，爱是不是一种物质；礼物是不是一种物质？雨是怎么和你开始恋爱的？火车什么时候走，又什么时候停下来？由时钟决定吗？桥是不是一种姿势？河是不是一种态度？整件事你在哪里？

亢奋藏在身体什么地方？

19.结语

我在某个地方写下一句风里的花语，一句还有温度的心事，然后它自然衍生。如果因为某个原因，比如季节更替，出国旅行或者纸写没了，我们说那是结语。不要以为谁会失落，或者故事从此结束，文字生了子子孙孙，我和你都还在继续。

世界永远都是。

我在某个地方写下一句风里的花语，

一句还有温度的心事，

然后它自然衍生。