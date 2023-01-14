艺术性商业性兼具 野米三新剧各有看头

英语剧团野米推出春夏剧季的三部重头戏，其中《探长来访》是经典心理惊悚片，《梁祝》是世界首部英文歌剧改编版本，以及屡获殊荣的多语剧《酒店》，可见剧团在剧目上力求艺术性和商业性的平衡。

新年伊始，本地剧团即将展开各自的新剧季，英语剧团野米（Wild Rice）最近官宣今年春夏剧季的三部重点剧作，每部作品都有看点。

这三部剧分别是：英语剧《探长来访》（An Inspector Calls）、歌剧《梁祝》（The Butterfly Lovers）和多语剧《酒店》（Hotel），从剧目选择上看，对于剧作艺术性和商业性，剧团尽可能求取平衡。

英语剧《探长来访》是英国的经典悬疑佳作。（主办单位提供照片）

英国剧作家普里斯特利（J.B. Priestley）的《探长来访》（又译为《罪恶之家》）为2023年剧季拉开序幕。该剧3月2日即将首演，这是一部由魏铭耀执导的经典心理惊悚片；随后由王爱仁构思和导演，改编自中国民间传说的英语歌剧《梁祝》，去年在澳大利亚墨尔本首演，今年5月3日至5月6日将移师新加坡巡演；接下来，由王爱仁和魏铭耀联合执导、亚菲言（Alfian Sa'at）和玛西娅（Marcia Vanderstraaten）编剧的获奖之作《酒店》，将在6月8日至7月8日华丽重演。

野米屡屡获奖的标志性作品《酒店》，也将在今年重播。（主办单位提供照片）

三年疫情后推出更有启发

三剧各有何精彩之处？

《探长来访》将把观众带入一个看似幸福的中产阶级家庭的暗影深处——当一名探长带来一个年轻女子死亡的消息时，他们一家人的生活被彻底颠覆了，因为他们一家与这个女子的自杀有着不可言说的瓜葛，这部经典心理惊悚片写于1945年，是普里斯特利最著名的作品之一，在很多国家的学校，被收录为课文。这部作品原定于野米2020剧季登场，但它成了该团在疫情中首批遭殃的剧目之一，无奈延期后，今年终将与观众见面。

“经历了过去三年，回到这部引人入胜的戏剧，我一直为它的启发性所震撼。”野米联合艺术总监魏铭耀说：“疫情只会加剧富人和穷人的不平等，加剧社会上拥有权势之人与没有权势之人的不平等。将近80年前，当普里斯特利写出这部戏时，他想挑战观众，让大家去思考：人们欠彼此一些什么——我认为，现在看来，这是一个比以往任何时候都更紧迫的问题，这戏仍有其现实性。”

《梁祝》澳洲首演获好评

5月，新加坡观众可以期待《梁祝》的世界首部英文歌剧改编版本，该剧于去年在澳洲的全球首演中获得国际媒体好评。

经过多年的筹备制作，这部壮观的新作品标志着野米与澳大利亚的维多利亚歌剧院（Victorian Opera）的首次国际合作。野米创团艺术总监王爱仁带领一支由新、澳两国优秀艺术从业者组成的团队，为这部深受世人喜爱的中国民间故事注入新鲜、原创元素。维多利亚歌剧院艺术总监理查德·米尔斯（Richard Mills）为该剧谱写新配乐，陈文传编撰剧本。

“早在2015年，当理查德第一次邀请我在维多利亚歌剧院执导一部任我选取的歌剧作品时，我决定不在现有的西方经典歌剧目中挑选。”王爱仁说，“我认为对我们来说，共同创造新事物才更有意义，比如合力制作一部真正的跨文化作品，让我们在新加坡和墨尔本两地的观众都能心领神会。”

身为澳大利亚最杰出的作曲家之一，理查德·米尔斯说：“与王爱仁合作这部新歌剧，是一次令人振奋也收获颇丰的经历——我们互相挑战，并启发彼此以跨文化和创新方式创作艺术，我很高兴新加坡观众这次能看到我们共同创作的作品。”

上半年的最后一部剧作，是该团屡获殊荣的超大型制作《酒店》，该剧在将近五个小时的时间里以英语、马来语、淡米尔语、华语、粤语、闽南语和日语等九种语言演出，《酒店》跟随新加坡一家标志性酒店的客人、员工和鬼魂，经历跨越一个世纪的社会和政治变革，通过酒店小人物的故事，折射大时代，探索历史、时代变迁、人口结构改变等主题。

该剧在2015年新加坡国际艺术节上首演，2017年，《酒店》又作为南澳一年一度的澳亚艺术节（OzAsia Festival）的旗舰节目，在阿德莱德惊艳了当地观众。

重演本土化戏剧

王爱仁说：“我们一直梦想在属于我们剧团自己的剧院上演《酒店》。毕竟，这是一部典型的野米作品，它是一部完全本土化的戏剧，颂扬我们作为新加坡人的身份，以尊重历史和传统的方式，讲述我们的故事。”

《酒店》将在位于福南的野米剧场辖下的义安公司剧院上演。王爱仁说：“在这个剧院的私密环境中，观众将有如同置身于酒店房间的感受，通过这一具有里程碑意义的戏剧，体验宏大而壮阔的历史。”

野米以上三部新剧现已开始售票，购票和更多讯息可上网：wildrice.com.sg，或留意本报后续报道。