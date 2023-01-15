三忠王 只问运势与健康

大巴窑莲山双林寺附近有座至少有120年历史的普忠庙，它是本地唯一现存供奉南宋忠臣文天祥、陆秀夫与张世杰的大宋三忠王庙宇。普忠庙的由来、发展和布置都非常有意思，反映本地丰富多采的庙宇文化。

文天祥是南宋末代右丞相，陆秀夫是左丞相，张世杰是大将军。文天祥的诗作《过零丁洋》有两句“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”广为人知。元军攻占临安时，三人为首的主战派在南部坚持斗争至最后全军牺牲。民众仰慕三人节义，在军队驻扎处的古同安境内建“三忠王”宫庙。

位于大巴窑6巷的普忠庙，是本地唯一现存以南宋三位忠臣文天祥、陆秀夫与张世杰为主神的庙宇。（陈来福摄）

清光绪年间，36名陈姓福建籍贯先辈，从厦门市同安区洪堂镇的三座庙宇，把大宋三忠王、普庵佛祖和邱府王爷的香火带到南洋，供奉在牛车水南京街源成公司的苦力间里，前去膜拜的主要是靠驳船业讨生活的商人和苦力。

先辈有感神明与苦力共挤一处有所不敬，1920年期间在南京街8号建“普忠殿”。“普”是普庵佛祖，“忠”是三忠王。

旧庙埋组屋底下

理事后来决定在大巴窑5巷也兴建庙宇，称为“普忠宫”。1960年代大巴窑准备建组屋，施工铲丘挖土等工程，造成庙宇比四周路面低许多，下雨就积水，安装两台抽水机也徒劳；严重时甚至会把神尊冲走，必须在水退后再把它们归位。

（左图）普忠宫拆除前，庙宇低于地面很多，备受水患之苦。（右图）这是普忠宫原貌，搬到对面新址后尽量根据旧庙重建。（档案照）

经理事多方争取，政府拨出对面大巴窑6巷201号（现址）地段给普忠宫。时任亚洲银行董事经理的蔡普中以一对一方式筹款，新庙于1971年落成。旧庙从此掩埋在第34座组屋底下。

同时，知名银行家陈振传也协助普忠殿，以“普忠殿助善堂”名称成功注册为合法社团。1994年南京街普忠殿助善堂与大巴窑普忠宫合体，称为“普忠庙”。

普忠庙有一点非常特殊，庙里其实只有张世杰金身，但代表三位神明精神。普忠庙总务杨修权告诉《联合早报》：“这是神明的旨意。其他在中国大陆、马来西亚、印度尼西亚和台湾等地的宫庙，都有三尊金身。”

锡安路（Zion Road）原本还有一座供奉大宋三忠王的百年庙宇“水显宫”，十多年前收宫。

独特的将相摆阵

杨修权在南京街4号长大，祖父是寿衣裁缝，父亲后来把店铺改做打铁。杨修权说：“普忠殿就在我家隔几间，祖父和父亲经常去帮忙，我念小学三四年级时也开始往那里跑。街坊把那里当联络站，即使没有节庆活动，也会在门前摆桌子喝茶聊天。”

庙宇搬到大巴窑6巷，他和二哥仍会去帮忙。2008年他到台南出差时接触到寺庙工艺，回国后开设“工艺轩”，也为普忠庙做出更多方面的贡献。去年他将三副年久失修的木门拆下，花了两个多月时间，每逢周末前去修补打磨，然后再用两个星期时间彩绘，为庙宇添新装。

普忠庙大多数修复和物件都是义工自制，还有独特的将相摆阵特色。三忠王属于高官，庙内有“回避”和“肃静”等木牌。起乩用的办事桌特别高，像古代官吏登公堂审讯。庙前有两匹马，是打仗时必备的“急事马”。

杨修权坦言，庙宇信徒和义工不算多，这和所膜拜的神明有关：“三忠王有浩然之气，所以来问事，不能求财、延寿和姻缘，可问运势和健康等。在庙里帮忙如果做不好，有时会被罚拿香蹲在庙前。”

普忠庙的物品多由义工制作，如这对龙虎灯是杨修权绘画的。（陈来福摄）

晚晴园庙宇导览活动

晚晴园—孙中山南洋纪念馆从1月28日至2月5日推出“庙宇之旅：农历新年的寺庙传统习俗”双语导览活动，探索本地六座寺庙迎接新年的习俗与文化，2月4日是普忠庙。可上网wanqingyuan.peatix.com了解更多。