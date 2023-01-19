香港中乐团亮相华艺节 “春颂”音宴 迎来疫后春天

香港中乐团艺术总监阎惠昌率全团近百人，将在滨海艺术中心呈献“春颂”音乐会。阎惠昌形容主题曲目《春颂》颇有流行与现代感，另一重头戏是彭修文的《十二月》中《八月》和《正月》选段，富有中华文化的诗情画意，每一章都配以传统诗词，极富韵味。

新年伊始，香港中乐团艺术总监、新加坡文化奖得主阎惠昌将率全团近百人，重磅亮相由滨海艺术中心呈献的2023华艺节。这是香港中乐团自疫情以来首次出访演出，将以一台“春颂”音宴寓意万物复苏，迎来疫后春天。

新旧春节旋律

这场音乐会的主题曲目《春颂》由香港作曲家伍敬彬创作，阎惠昌称他是“香港大才子”。《春颂》脱胎于2021年春节期间香港中乐团制作的音乐视频《大龙凤》，后经作曲家本人整理定名为《春颂》，2022年9月在香港首演。阎惠昌形容这部乐曲颇有流行与现代感，同时穿插着若隐若现的传统贺年旋律《喜洋洋》。

《春颂》脱胎于2021年春节期间香港中乐团制作的音乐视频《大龙凤》。（滨海艺术中心提供）

音乐会的另一重头戏，是中国现代民族管弦乐（即本地所称华乐）奠基人彭修文创作的套曲《十二月》中《八月》和《正月》选段。“很多西方作曲家都曾创作过以季节、月份为主题的音乐。”阎惠昌说：“彭修文的《十二月》则富有中华文化的诗情画意，每一章都配以传统诗词，充满韵味。

“庭院纳凉，花影星光。暗香浮动，神怡心旷。门外卖花声，院里晚来香。这是彭修文为《八月——晚来香》自得的一首短诗；《正月——元宵》则寄寓宋人朱淑真的诗句，火树银花触目红，揭天鼓吹闹春风。作品中还有乐器模仿炮仗的声音，热闹非凡。”

阎惠昌说，《十二月》是香港中乐团的保留曲目，少见别团演奏。此外，香港中乐团还将呈献赵季平的《第二琵琶协奏曲》、谭盾的《西北第一组曲》以及为管风琴与笙而作的协奏曲《簧》。《簧》由阎惠昌委约台湾作曲家王乙聿创作，展现中西方两件古老的自由簧乐器间的对话与交融。

与彭修文的师徒奇缘

提及前辈彭修文让阎惠昌感慨万分，他称彭修文为“中国的卡拉扬——民乐的指挥皇帝”，还特别分享一段陈年趣闻。

1983年，阎惠昌从上海音乐学院指挥系毕业前夕，执掌中国广播民族乐团（下简称“中广”）的彭修文派副团长三次去上海请阎惠昌，希望他能够到中广接班；然而当时阎惠昌已被官方内定为中央民族乐团的首席指挥，“抢人大战”一触即发。

“当时文革结束不久，全国学民乐指挥专业的就我一个，很多乐团都希望我去工作。”阎惠昌说：“彭先生就先下手为强，在毕业前就把我‘偷渡’到北京。是真的把我藏在中广宿舍里，并交代我什么电话也不要接。与此同时，彭先生等人积极在上层运作，希望把我的工作关系定下来。

“就这样住了三个月，直到一天我在走廊里接了一个许久没人接的电话，结果是找我的。文化部的官员敦促我服从安排，尽快去上班，我才无奈去了中央民族乐团。不过我工作期间上午排练，下午一有时间就会去中广看彭先生的指挥。”阎惠昌说：“但彭先生一直很谦虚，他以我是专业科班生为由一直婉拒收我为徒。直到多年后我离开内地在台湾工作时，彭先生率团来访，我全程陪同才最终打动他，正式成为他的弟子。”

执掌香港中乐团二十余年，阎惠昌是华乐指挥界的佼佼者。（滨海艺术中提供）

疫情促成首个网上中乐音乐厅

谈及疫情对香港中乐团的影响，阎惠昌说虽然许多演出被迫取消，但演奏家在居家期间也有更多时间练琴沉淀，实力大大提升。他也提及2020年举办的“同声抗疫——香港网上中乐节”，以及香港中乐团网上音乐厅。

“世界上很多交响乐团如柏林爱乐乐团都开设了自己的数字音乐厅，但在中乐界，香港中乐团的网上音乐厅是第一个也是目前唯一一个。”阎惠昌说：“透过网上音乐厅，乐迷可以打破地域界限，随时随地体验中乐的韵味与感动。”

阎惠昌是2001年新加坡文化奖得主，上个月刚刚回新，与其他四位文化奖得主一同坐镇担任新加坡华乐比赛卓越组的评委。

春颂

滨海艺术中心

1月28日（星期六）

晚上7时30分

票价：38元起

订票：sistic.com/events/hkco0123