伦敦设计师来新9年 满屋中式收藏创作成画

华人新年到来之际，家家户户张灯结彩挂春联。剪纸、窗花、旗袍、刺绣，中式元素比以往任何时候都来得抢眼。来自伦敦的露易丝·希尔（Louise Hill）通过摄影加平面设计，将上百种华人符号与南洋元素拼接，绘制成装饰画。

露易丝创作以店屋为灵感的作品，将镜头下的南洋风元素排列组合。（ © Louise Hill Design）

对于中式元素的热爱，离不开露易丝的成长经历。“我从小在伦敦长大，常跟母亲去逛古董店，记得里头总是琳琅满目摆放了很多中式刺绣鞋、茶壶、茶碗，做工精美，我看着很是喜欢，总想存零用钱去买。之后移居到上海四年，喜欢那里的文化，传统和现代结合，既摩登又古典。后来去到香港，满街花花绿绿的霓虹招牌上写着各种中式字体，让我看了又看，拍了又拍。”

在香港街头，露易丝拍照取景的日常。（受访者提供）

用相机捕捉中式风格浓郁的元素，作为设计素材。（受访者提供）

在伦敦时，露易丝是平面包装设计师兼设计学院讲师，曾任职于Crabtree & Evelyn等品牌。经常与传统英伦风繁复精致的印花打交道，练就了她捕捉细节的能力。家里的书架上有不少关于中式图案、纹路、印花设计的书籍，她从中找灵感。来到新加坡后，继续捕捉本地独特的南洋风情，创作了狮城系列。最多时一张图由六、七百张照片组成，在杂而不乱中呈现秩序，露易丝以中式窗格雕花为框架，将物品有序摆入，注重左右对称，体现了传统的东方美学。

以中式窗花为框架，呈现对称感。（ © Louise Hill Design）

考虑到装饰画会放置在不同的生活场景，还设计了不同色调主题，色彩明亮的适合摆在客厅，颜色素雅的可以挂在卧室，还有黑金、红粉主题等配色。为探索新加坡多元文化的融合，在一幅以“爱与喜宴”为主题的作品中，融入了送子观音、印度神像、牡丹、双鱼等刺绣，还有她最爱的“囍”字。

“爱与喜宴”主题作品（ © Louise Hill Design）

露易丝说：“作为外国人，我会通过不同视角看待新加坡文化。许多当地人习以为常的事物，不曾留意到的视觉细节，对我来说都是很有趣的文化参考。在本地生活体验不同街区，从圣淘沙的现代建筑，到如切的店屋和皇后镇的黑白公寓，总能从新的文化环境中汲取灵感，不断更新自己对于这座城市的认识。”

完整报道：西方设计师的南洋情结