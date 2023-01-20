舞台是双层的。天堂的颜色。云层之上。

右上方，身穿短袖格子恤衫和米色长裤的郭宝崑坐在一朵白云上，似乎在等人，而且似乎已等了好一阵子。

第二层的左边，沈望傅穿过云层出现。他身穿浅蓝色长袖恤衫和黑色长裤，身后背着一个黑色布箱子，边走边向远处张望，似乎在找人。

郭宝崑先看见沈望傅，赶忙向他挥手。沈望傅也看见，急忙从第二层跑到第一层，这时郭宝崑也从云朵飘下来。

他们走到彼此面前，什么都没说，紧紧地拥抱，足足一分钟。舞台一片寂静，一切尽在不言中。

沈望傅突然推开郭宝崑，语气调侃地说：“呵呵，我们终于见面了！”

郭：“我等你好久了，你怎么现在才来？”

沈：“哎呀！来送别的人太多，又哭又笑的，搞得想早些溜走都不行。”

沈望傅从黑布箱子里拿出手风琴，自拉自唱起郭宝崑爱听的《望春风》。

在断断续续的手风琴声中，两人互相交替地诉说各自离别后的故事。

郭：我在过去20年里只做一件事，就是创作。

沈：我在过去20年里也只做一件事，就是创新。

郭：我不断地将自己的构想打碎，重塑，再打碎，再重塑……

沈：我无数次闯入死角后再回头，有时撞得焦头烂额……

郭：我终于写出新剧本《棺材太小洞太大》。

沈：我和团队终于研发出“声晰飞”耳机。

沈望傅从黑布箱子里掏出一副耳机，套在郭宝崑头上。

台上响起《黄梨园之歌》，歌声自然、立体，环绕整个剧院。

他们聊起童年往事，唱起《渔光曲》，但没唱两句就哽咽。

沈：我该去找我妈了，还有我爸和从没见过我的奶奶 。宝崑，我们还会见面吧？怎么约？

郭：你快去吧！想找我的时候，喊我一声就行。这里不必share location，也不用 GPS。我腾云驾雾，一会儿就到，不会塞车。

两人泪中带笑，再次紧紧相拥，然后瞬间消失。舞台立即变得一片漆黑，只留下两个通透的蓝圈。