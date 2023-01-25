走在真实与虚拟之间的时光上，那天我和我们是这样想的。那天在光明山地铁站集合，沿着水沟走到波东巴西地铁站。什么水沟？分明一条环保溪流。哦，我是说从前……

上个世纪五六十年代，这里叫红毛丹格，我的童年和少年都在红毛丹格过。出发之前H先说故事，H是步行队长。孩子整天到处跑，看见有送葬来就跟去，等包子吃，兴兴还有汽水喝。丧家赶孩子走，你赶我不会乖乖跑开，总有办法拿到包子吃。H带着笑说，孩子就是这样啦，穷啊，有的人家死了四块板钉起来就推进去烧，光明山火化炉还在用木柴烧看得见火。

我的记忆跑来了。原来我老家和H的老家距离不过两公里，因为荆棘莽草挡住，像是相隔在两个遥远的时代。1970年代初政府征用土地，静山村必须搬迁——宏茂桥新镇就在静山村原址兴建。按图索骥，我老家一带变成宏茂桥新镇五巷工业区。我没有搬出静山村，新家就在六巷，搬来的时候，六巷只有数座组屋刚建好，开始有人家迁入。我家在208座10楼，三房式，面对碧山、宏茂桥公园。那时还不是公园，也还没开出一条玛丽蒙路（Marymount Road）。举目望去，右边是野地，水沟掩没在莽草里尚不知道自己是加冷河上游，左边是坟山，有月来照更添几分荒凉，时有鬼火幽幽飘移。

顽皮的孩子不知死活，H继续说故事，有一次，故意用弹弓射虎头蜂窝，群蜂出击，每逢农历廿七光明山都设斋宴招待信徒，来的人多，无路可逃，许多人被蛰伤。

你就是那个顽皮？

我不是啦。

大家都笑。谁是那个惹祸的顽皮呢？那一刻他被自己吓呆吧，救伤车呜呜呜赶来，还以为是警察来抓人了，赶快把自己藏起来。孩子每天闯自己的天地，打鸟抓鱼爬树，不知道什么是危险——我们的童年够精彩。

山芭居民看见日头就下地劳动。靠一身力气，一锄头下去，荆棘丛中爬出很多大蜈蚣，一脚踩去，鞋子碾住，打磨一样打转，无数蜈蚣死在脚下变成泥土。大蜈蚣半夜爬上床，咬我的背，有点肿痛，母亲拿来青草油涂涂，不当一回事。20年后我的背部长一个无名肿瘤，开刀排出脓毒，缝四针，蜈蚣报仇等20年。“我不是编故事喔！”H强调。这样的理解虽不科学却含有民间信仰，朴实的因果报应。我宁愿信其有。获诺贝尔奖哥倫比亞作家加西亚·马尔克斯不同意西方评论给他的小说冠上“魔幻现实小说”，他的小说里那些“魔幻”在南美洲都是“现实”。我想，这是文化视野的差别造成的偏见——不是创作美学上的对质。同样的，读书人不宜轻易否定民间的伦理观念，说它是迷信、落伍。

差不多每家都种有果树。H说，榴梿树最值钱。学人家，有块空地就种，果树赔的钱比屋子多。

骗政府的钱，队友说。

一分耕耘一分收获啦。我家总共赔三万多，刚好够拿来买新房子搬家。

队长和队友混得熟络了，说话不正经八百，开玩笑是常有的。H看记忆从哪里跑来就说哪里，有时一跳好几年。他从台湾服役回来，听说政府限时搬迁，很高兴，因为房子长白蚁，梁和柱子都蛀坏了。搬家那天用绳子一拉就倒。我在想象，有一晚，风雨交加房子轰一声倒塌，情景会怎样，幸亏搬家了。

那边天气很好，沿环保溪流走，感觉到静谧在流动，阳光特别明朗。

后来水沟拓宽，钢筋水泥打造，变成大水沟，两岸坡度不陡，有阶级走下去。H说，大多时候是干的，只中央凹陷的部分水在流，宽两米，跳不过去。我去找来一块木板，架上去当桥，下大雨被冲走，就想法子固定木板，大雨来，“桥”跑了位，再移回来，家庭主妇喜欢走“桥”去226巴刹买菜，我算是积一点公德，说了得意地笑。

队友的年纪多偏大，都知道环保溪流之前的原始形态和后来的变化。我住水涵路，一个说，我住九条桥，另一个说，我住静山，H住红毛丹格，原来都在“河”的流域上。我想起崔颢的诗：家临九江水，来去九江侧。同是长干人，自小不相识。是这样吧，在时间的主轴线上，有好些故事会重复搬演，只是人物换了，场景变了。人啊！都被宿定的缘分拉扯着。

静谧流动里，水生植物丛生，种有闭鞘姜、水竹芋、兰花美人蕉、黄槿，还有些类似马兰草等等。步行者走过，脚踏车骑过。将来到布莱德路（Braddell Road），又变回大水沟，河道加宽，两岸垂直。H说，全部费用将近四亿。H是开巴士的，本名叫黄金土，每个月一次带队步行，带了20几年，走到那里，能说从前那里怎样怎样，将来怎样怎样，一五一十，有数据为证，这一点我很是佩服。

经过一个小山岗用石板铺砌，阶级看台对着溪流，也用石板砌成。这些石板是大水沟变环保溪流时切割下来的“废物”，动一点巧思，便成为山岗上富原始味的设计。你逛到这里可以坐下，绿水潺潺，有鸟飞过。岗上摆设一个雕塑，叫An Enclosure For A Swing（暂译作：秋千的围框），一个得奖作品，作者是林方杰。于是步行暂停，好多女士都想上前去摆一个pose拍一张照，嘻嘻哈哈，秋千摇荡了她们的童少年。你荡过秋千吧？靠自己的体重推动，秋千飞上滑下到半空那个逍遥是属于一个人的游戏，或，仅属于两个人的亲密。

你说：荡起来觉得很悠荡。

黄昏的刹那，秋千使人很悠荡；怡人的景致，公园使人很悠荡。

秋千贴在耳边对你说，如鱼得水呢。

秋千，此刻我想你应该还有别的话想说，请悄悄告诉我。

从碧山沿着溪流走回家，有个地方，特意布置若干石块以阻断湍急的流水，断水水更流。数百只乌鸦结伴飞来，七上八落于石卵子水藻间，叽里呱啦，形成傍晚时分一幅属于乌鸦的快乐。鸟和人一样，发现那里变好玩了就一窝蜂到那里去玩。

荒地变公园，坟地变万户人家。物换星移，恍若隔世。H提起张高义。张高义的家就到了，他知道步行的朋友会经过他家楼下，切许多水果用桶盛，提来招待大家，就在那个亭子。那是2011年的事。我看了，亭子在163座组屋边上。因为患癌，张高义不能跟大家一起步行了，半年后便逝世。记得有一次步行经过万礼，H说，去看看老朋友，特地绕过去骨灰塔，张高义在那儿安息。那个吃水果的亭正是“新五亭”的位置。碧山坟地划分为12个地段，以“亭”为界。黄亚福捐献土地作为公冢，所以“新五亭”也叫作黄亚福亭。生与死，换一个场景竟又凑巧叠合。人啊，说到后来其实都在同一条时间的主轴线上来来去去。黄亚福的墓离163座组屋不超过百米。“新五亭”不在了，墓不在了。黄亚福是养正学校和广惠肇留医院的创建人。他曾经是新柔两地知名的人物。

继续往前走，过了布莱德路，大水沟又变回加冷河——我们熟悉的样子。两岸削成斜坡，种植草皮、花和树以加固泥土，沿河边散步，只见缤纷绵延清波荡漾，黄昏无限好。河上有三座桥，其中一座廊桥属于圣安德烈学校，两头连接高中部和中学部。桥上，有学生偶尔停下脚步，感觉一下加冷河经过我的校园。