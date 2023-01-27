那天，我撞墙了，不，是撞了玻璃门。玻璃门没破，血却持续流下嘴巴，是鼻子受罪了。

我赶快走去厕所，血继续一大点一大点地滴，在地上滴成血路。血滴在洗手盆里，我用水洒，用纸巾抹，红色还是持续占领了白色的瓷面。我小解，由下巴淌下的红色也侵袭了水面，水彻底变红了。

有点担心，照照镜子，脸没刮花，应该只是鼻子受伤。鼻梁骨有没有裂了断了？按按鼻子，不痛，镜子里的鼻子也没变歪。

我安慰自己，鼻子最容易流血，童年的一个回忆就是从家门口的五脚基跌进水沟，鼻子流了很多血。没事，血流总会停的。

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我开车，车子进了汽车隧道。鼻子有点痒，用纸巾擦擦，瞄一下，没变红。轻轻摸摸鼻子，麻麻的，不过还能感觉到鼻梁的存在。叫我心里感到害怕的是，老是有车子就要去撞墙的感觉。

隧道原本是灰色的墙，怎么会一直在变色？有时还换上鲜艳得刺眼的黄和红。

隧道已经过了转弯处，前面的视界就是直直的三条车道。可是，我觉得有点头晕，便不再踩油门，准备随时把车停靠一旁……

突然眼前一黑，我躺下身子……应该没多久，我就恢复知觉，知道是林老师抱着我，蹬蹬蹬快步上楼，然后把我放在办公桌上。

几个老师在讲话：看他身子瘦巴巴，脸色苍白，营养不良啦！可能没吃早餐？今天的周会时间拉长了！

林老师扶我坐起来，拿了个药罐子要我用力吸，一股酸气立即冲进鼻腔冲进脑际，我睁开了眼睛。另一个林老师端来一杯温热的阿华田。

我还是进了医院。

冲凉时突然感觉左胸麻痹，草草抹干，躺在沙发上等妻子回家。麻痹虽然消失，她陪我走去医院，医生作心电图扫描，说没事，不过须留院观察。第二天医生给打一针，不知道为什么，不久就口干、眼干、鼻孔干。三天后出院，带回一大包胃痛药。

另一回是右边下腹隐隐作痛。之前看了公司的医生，她转介去照X光，然后又去了医院急诊室，都说我不是盲肠炎就是胆生石。留医三天，没开刀，医生只开了一张药方去药房领止痛药。

其实，我曾先后告诉四位细心为我检查的医生：“我怀疑是腹部肌肉的拉扯痛。”放我出院的医生说：你的猜测是对的。幸好他没对我开刀，腹部至今无恙。

我的运气应该不错，常能避开血光之灾。

只是撞伤鼻子而已，这回不必去医院，不要自己吓自己。

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我还在开车，今天这条隧道好像特别长。

下车，因为隧道出问题了，柏油路竟变成黄泥路，究竟发生了什么事？黄泥路上走着好几个人，我不认识他们，他们却都朝我点点头，好像在哪里见过面。

我们都往前走，黄泥路没尽头似的，有人走快了，扬起泥尘，我打了喷嚏，纸巾一抹，还有血丝。

还要走多远呢？有个人回头跟我笑了笑。有个人开口：“没多远的，走走就会到尽头！”走在另一边的人也开腔了：“急什么，急也没用，顺着隧道走，看到亮光就是尽头。”

想想也是，很多事不能强求，也强求不了，有些事情这里还不好说，只举旅行时几个拍照的遭遇为例。

我们来到西藏扎什伦布寺参观，在孜恰殿内见到供奉在法台上的十世班禅的金身。殿内法相庄严，不许拍照，我自然不敢造次。走出大殿后，却突然闪出个念头，回身从门外想拍个佛殿内景。哪里知道，相机这时竟失手掉落地上，镜头框还碰出个缺口。

冬天我们走进少林寺的塔林，天上乌云沉沉，周围树木只剩枯枝，地上铺着黑褐色落叶，一座座塔林的外漆已斑驳脱落，满目尽是萧肃苍凉。我叫外甥女摆好姿势，背景是历史最悠久的一座四边形砖塔，据说是建于唐贞元七年的法玩禅师墓塔。可是，摁了快门几次，就是摁不下。外甥女换了个背景，咔嚓一声，快门不堵了。

同样情形发生在烟台蓬莱阁三清殿外。我看见一名身穿灰布长袍、发髻锁发的道士站在木门外，闭目入定的样子，微风还缓缓地为他梳理着那一大把灰色长须。我赶快换上长镜头，一摁再摁，快门就是摁不下去。把焦点转移到海景，便听见一声爽快的咔嚓。老道士还在出神，我识趣走开。

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双眼之间的鼻根已经不再麻木，却有点隐隐作痛，还弥漫到鼻尖来。这时才醒觉走在前边的几个赶路人其实是相识的。运气确实不错，竟然还在黄泥路上与几个好心人重逢。

旧上司李先生走过来问：需要帮忙吗？他讲英语，是我认识的讲英语的几个好心人之一。

那天我读到早报新闻说他突然去世了，而且见报时他的骨灰已经撒入大海。他生前就是一个不愿麻烦人却经常向人伸出援手的好人。手机群组里大家都在诉说着他的故事，有一则是我未听闻的：他为保住一名患焦躁症同事的职位，多次向部门据理力争，最后还惊动到最高级的长官。

我的另一名上司也姓李，竟然也出现在队伍中。他只是向我挥挥手，不出声，估计他的口吃毛病还在。

从几篇回忆文章里知道，接受过他恩惠的人不少，特别是那些被视为异己因而谋生途径遭堵的写作人，他特别为他们安排写稿的机会，以缓解无米下锅的困境。

郭先生也走过来了：“记得我吗？我们最早是在丰盛港的琼州会馆认识的。”当然记得，不过那已是上世纪70年代的事了。我们一群朋友去旅行，在丰盛港得到他的热情款待。

我是在2014年7月再次记起他的。在淡滨尼东联络所上演的《越洋控诉》，剧情说的是1948年12月，一支英国军队在雪兰莪州峇冬加里无故屠杀24名成年男村民后，一群寡妇和母亲申冤64年的经过。英国高庭是在2012年9月4日，才做出罹难者是手无寸铁的无辜平民的裁决。法庭也推翻了华裔嫌犯是因逃跑才被射杀的官方说法。

原来最早仗义为他们申冤的便是郭先生，他与受害者非亲非故，却愿意为此事强出头，还带动当律师的儿子领头负责诉讼事务，历时逾四年。这场历史冤案是在他病逝后两年，才终于沉冤得雪。我在阔别40年后重新认识的郭先生，已是心目中的真英雄。

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这三个年纪还不算老的好人，这时拥着我走到车旁。

“上车，上车，你还有很长的路要走。”

时光荏苒，岁月匆匆，我知道自己是什么货色，体内已是败絮其中，正处于今天不晓明日事的时刻，已没有多长的路可走。

我不愿上车，喧嚷间走来一个看热闹的路人。他宣称自己不开车，是开飞机的。他同意时光不饶人的说法：

“40岁那年，我在洛杉矶酒店的电梯里，遇见同个旅行团的年轻女士，她突然握住我的手问：冷不冷？50岁那年，胖墩墩的男同事指着我咬牙切齿地告诉一起出游的女同事：他都那么老了，你还要给他机会！60岁那年，小我20岁的朋友扬言，她会使我改变信仰。70岁那年，吉林饭店的电梯里挤满同团的游客，已没有人来触碰我的手，尽管我们刚从布满树挂的松花江畔回来。80岁那年，我住疗养院满十年。”

曾经风流几十年的飞机师今年几岁，他说不清楚，两眼惺忪的他，好像刚从睡梦中降落黄泥隧道里。

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我好像不晕了，擤了擤鼻子不见血丝，便重新回到驾驶座上。开动引擎，转亮车灯，嘿，刚才走着的哪里是什么黄泥路，眼前伸展的还是柏油铺成闪着微弱荧光的三条车道。

这是回家的KPE隧道，拐个小弯，就能奔向白沙的家。可是，隧道却怎么出现了分叉？明明就要接上快速公路的，却出现左一条，右一条，之间还有模模糊糊的好几条小路，像是儿时常梦见的一大群蠕动的蛇。在梦里，我会急忙缩起双腿，然后腾空飞过去，把蛇阵远远抛在后头。只是醒时，却已经吓出一身冷汗。

我已不是梦中的少儿，是现实中的老人，我应该做出什么选择？左右中间？极目望去，前路烟雨蒙蒙，左边的路弯弯曲曲，右边的路黑暗一片，之间的小路似乎没伸展多远就来到尽头。

前路显然不会出现柳暗花明又一村的惊喜，白沙镇似乎不远却仍是不可及。

怎么办？我很自然又缩起双脚，车子这时也打开两边车门，像飞机一样有了翅膀，转瞬间便越过脚下迷蒙的一片，把我直接送回家。

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鼻子至今还隐隐作痛，是流血事件的后遗症。

从那以后我开车穿过隧道时，还常为前路感到迷茫，路可能并不在前方。

鼻子至今还隐隐作痛，是流血事件的后遗症。从那以后我开车穿过隧道时，还常为前路感到迷茫，路可能并不在前方。