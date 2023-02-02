下周六“望傅心曲大家唱”纪念晚会 把“大家唱”精神传下去

“大家唱”活动是沈望傅生前留下的一股暖流。下周六的纪念晚会要唱的都是沈望傅“心里的曲”。相隔上次举办已有11年，主办方希望把“大家唱”的精神传递下去，用音乐凝聚力量。

本地创新科技公司创办人沈望傅2023年1月月骤逝，引发各界人士纷纷悼念，不仅因其商海传奇，也因他是个极富文化情怀的人，以及他对本地华文文化事业的不懈支持。

2月11日（星期六）晚，实践剧场和新意元幼源携手在创新源露天剧场举办“望傅心曲大家唱”纪念晚会。现场将有96.3好FM的菁云、德明等主持人，演员杨世彬以及陈鸣鸾、马业仙等文化界人士领唱大家耳熟能详的中文民歌与艺术歌曲，邀约有意参加的歌友。活动入场免费，风雨不改。

沈望傅喜欢分享也喜欢热闹

新意元幼源创办人、实践表演艺术学院前院长陈鸣鸾日前发文忆述，第一次在创新源露天剧场举办“昔日好歌大家唱”筹款活动是在2002年，沈望傅慷慨赞助经费并和大伙唱到活动结束。当晚好些观众依依不舍，他开放了大楼里的小礼堂，让大家唱到天亮。之后几乎每年都在创新源举办“大家唱”，都由沈望傅赞助，2012年是最后一次。

纪念晚会由马业仙担任音乐策划，她和沈望傅在1970年代同在郭宝崑创办的新加坡表演艺术学院（即后来的实践表演艺术学院）音乐班学习。马业仙是第一届钢琴班学员，沈望傅是第一届手风琴班学员。“唱歌是70年代团体生活的重要的一部分，青年人普遍流行创作歌曲，我们还写过几部音乐剧。”马业仙说：“郭先生秉持着‘艺术来自生活’的理念，因此我和望傅也常到一些文艺团体给他们伴奏。”

2002年第一次举办“大家唱”就是由马业仙伴奏，她回忆当晚参与的人数有千多人，围满了整个露天剧场，极富感染力。“望傅青年时代编过好几本歌集，后来改成合订本还免费发放给‘大家唱’的现场歌友。就在逝世前两周，他还拿着新发现的《山乡盼着你们来》跟自己的四姐沈秀梅说：‘这么好听的歌我们怎么会漏掉没有唱过？！’”马业仙说：“他就是这样一个热情似火，喜欢分享也喜欢热闹的人。歌曲陪伴了他一生，而‘大家唱’是他留下的一股暖流。 ”

一同参与到歌声中来

2月11日（星期六）晚将要演唱的都是沈望傅“心里的曲”，除了《红梅赞》《满江红》等富有时代记忆的民歌，还有《小白船》《看你数清数不清》等充满天真童趣的儿歌。“我们早年在实践学的儿歌他从小唱到大。有一次他赞助中国国家交响乐团属下儿童合唱团来新加坡与青少儿广播演艺组的合唱团在滨海艺术中心同台。看到我编排的节目单，他说：‘怎么没有《让我们荡起双桨》？我就是为这首歌来的啊。’你看，他就是这样率性，纯真又有自己坚持的一个人。’”马业仙说：“但他绝不是一个刻板守旧的人，他也爱唱《陪我看日出》《大约在冬季》这些流行歌曲。只要是打动人的好歌，他都会唱。

“虽然现场会有司仪主持领唱，但我希望大家不要把活动当成观赏演唱会，而是一同参与到歌声中来，我也特别交代音响师要均衡台上和观众的声音。”马业仙说：“虽然相隔11年，这次是真正的最后一次‘大家唱’，但我真心希望把‘大家唱’的精神传递下去，用音乐凝聚力量。”

“望傅心曲大家唱” ——沈望傅纪念晚会

2月11日（星期六）

晚上7时30分

创新源露天剧场

31 International Business Park S609921

创新源大楼地下停车场免费停车

事项须知：

请自备雨具、水壶、扇子

结束后主办方会安排接驳车至附近地铁站（裕廊东）

联络电话：66974168