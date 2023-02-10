也许你已察觉“一枕新凉宜客梦，飞入藕花深处”里的“客”，不也有你的身影，你在如易如常的日子里，看来渐渐有了沉潜喜人的觉悟。

虫鸣声渐渐隐去后，窗外似有较轻柔的风声雨序，但那肯定不是秋夜撩人的凉意，而是冬春嬗递前的絮语，就如我手机里传来的一串信息。你说，日前在网络里看到这样的一段说是出自庄子的英译名言：“The right way to go easy is to forget the right way and forget that the going easy。”你说，几番查找，就是无法确认这段话出自庄子的《逍遥游》还是《齐物论》，抑或是其他的篇章，颇感困惑。

你说的那句译文倒让我想起《庄子》里曾讲述孔子被困在陈蔡之间，七天没有生火做饭，吃没有米粒的野菜汤度日的故事。尽管孔子面容十分疲惫，学生们察觉老师仍在房中弹琴唱歌，这让子贡和子路都颇为不解。子路在见到老师时，甚至说出“如此者可谓穷矣”，觉得当下的处境已是“穷途末路”。结果孔子对他的学生晓以大义，说自己“抱仁义之道以遭乱世之患，其何穷之为”，更讲出一句至理名言：“故内省而不穷于道，临难而不失其德，天寒既至，霜雪既降，吾是以知松柏之茂也。”

显然地，在自然界里，一些植物在恶劣的环境里依旧能自适自处，生机盎然。因此更能让智者体会它们平实如常的壮美。上面引述的故事出自《庄子·杂篇》的《让王》，其实是由15个寓言故事组成，阐述庄子“重生轻利”的思想。如此想来，倒是挺吻合这两年多来你在异地他乡安家落户后，在自我探寻人生之路时，逐渐体会到“重生轻利”的深义，且终究释怀地过着自在无惧的生活。至于你问的那段英译，翻书又上网查找之后，也无法确定到底出自何处，会否是英译者在翻译时的延伸解说，或也说不准。

毋庸置疑，那些远古典籍里的智者之言，的确犹如暗夜里的璀璨明星，历久弥新地映照人世。然则，人心与世事在经历了三年的冠病疫情之后，或亦有了诸多更难逆料的变数，恰如那清晨苏醒后的朝露，总渴望在精气蒸腾化无之前，既想摆脱梦里星图的羁绊，又要映照出人世间的真相。这种“既想”和“又要”的纠葛和执拗，终会化为骄阳朗照下的一缕轻烟，一丝微尘，成了又一日的如易如常。诚然，一张机票、一本护照、一颗悸动驿动的心，又怎能探测与衡量出因疫情所引发的悲欢离散、爱恨情仇？但所幸春天终究会来，春花也会尽情绽放，雪融后的每一条路径，不论是大是小，是曲是直，总能让人怦然心动地设想前面未知的景致，就像能看到高龄老祖母在法国小镇和你们喜乐团聚，在平安夜里和你们一起举杯互相祝福，同样让我和你妈喜不自胜、襟怀逸动。

至于阅读和书写的快乐，记得我曾对肖兔的你有过一番赘诉，而如今你说“野兔”去到异域他乡后，对东方古代智者精神世界的深邃丰沛，竟产生浓厚的兴趣，亦颇令人欣慰。当你努力想借瑜伽的锻炼，结合上东方智者的睿智体悟，这也可说是你人生探寻之路的一次“回归变异”，我依然平静无奇的如常过日，只不过多打了几支疫苗。记得宋代词人黄升有《酹江月·月凉》的词作，我特喜欢词的上阕，词写的虽是秋凉之夜，还是值得引录如下，与你们分享。

西风解事，为人间，洗尽三庚烦暑。一枕新凉宜客梦，飞入藕花深处。冰雪襟怀，琉璃世界，夜气清如许。划然长啸，起来秋满庭户。

应笑楚客才高，兰成愁悴，遗恨传千古。作赋吟诗空自好，不直一杯秋露。淡月阑干，微云河汉，耿耿天催曙。此情谁会，梧桐叶上疏雨。

读着词人秋夜里的感怀之作，也许你已察觉“一枕新凉宜客梦，飞入藕花深处”里的“客”，不也有你的身影，你在如易如常的日子里，看来渐渐有了沉潜喜人的觉悟。这种不是强求强加的领悟与释怀，让我更喜欢近日才读到的诗人杨牧书稿《微尘》。书稿里有一首《冬天的故事》，与你们那儿尚未春暖大地的凛冽之气，或亦有匹对交接之处，尤其最近有人又开始对新变种病毒会否“卷土重来”，既心有余悸，亦忧心忡忡。嗯，你不是说一到夜里，都灵的气温就会降到零下吗？那么华灯初上后，且把这首《冬天的故事》，细心地译给他读读共赏吧。

不知道这一次风闻的船难

真相如何？甚至所有桅樯楫桨

也随另一波水势涌到前就没去了

你回头看相反方向，林木边缘

悠悠踯躅若有山鬼之类

带着人的怔忡慢行通过……

不能领悟其中是非。惟恐

无心或有意，能解说事件原委的人

已经遍寻无着