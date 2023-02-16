本地音乐家周煜扬 开启中提琴与文学的对话

一首无言的乐曲该如何理解？本地音乐家、中提琴手周煜扬邀四名写作者，根据所听到之音乐创作文字，探索音乐带给人们的想象力。

明天星期五（17日）晚上，周煜扬将在滨海艺术中心音乐室举行中提琴独奏会，呈献舒曼、弗朗克（César Franck）和科茨（Eric Coates）的作品。

这场音乐会的构思延续自周煜扬曾举行的音乐会，他说：“我一直尝试用不同方式向人们介绍中提琴这件乐器，比如之前办过中提琴与小提琴二重奏、中提琴与大提琴二重奏等。这次，是中提琴与文学的对话。”

周煜扬邀请陈宇昕、梁雪恩、吴思蕾和Upneet Kaur-Nagpal四名写作者，聆听节目单上的乐曲后自由创作文字，延续音乐的内在生命。文字内容涵盖热烈的青春之爱和充满情趣的生活剪影等。周煜扬剪拼这些文字片段，编制在整场音乐会中。

这场音乐会的三首曲目分别是舒曼的《献词》（Widmung）、弗朗克的《A大调小提琴奏鸣曲》（改编给中提琴）和科茨的《初见》（The First Meeting）。周煜阳说，这三首作品有一个共同主题——题献。

1840年舒曼与克拉拉在德国莱比锡附近的乡村教堂中举行婚礼。舒曼把他26首歌曲组成的歌曲集《桃金娘》送给克拉拉作为结婚礼物，《献词》就是曲集中第一首。弗朗克的小提琴奏鸣曲是作曲家写给好朋友伊萨伊（Eugene Ysaye）的新婚礼物，科茨的作品则是献给自己的中提琴老师。

“From the Other Side (of the Fence)”

滨海艺术中心音乐室

2月17日（星期五）晚上8时

27元起／fences23.peatix.com