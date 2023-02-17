行人呀，究竟还是去了远方——悼故友沈望傅

2月11日晚上，创新源举行沈望傅纪念晚会“望傅心曲大家唱”……

睡在一朵梦的边缘，你

悄悄地走了

身后，九条船*远航归来

缕缕霞光灿亮起

南洋小海岛椰山尾正华村

一个人胡思乱想的

千禧梦狂

以攀山勇者无畏的宽宏，竞比光速

以跑马拉松赛道的侠义，追求圣杯

终点

不止于

冲线举臂欢呼

不落在

创新点子光圈

道道花环、面面惊叹，冠冕之前

之前啊，谁见到你眼中的星子？

人人都笑你太癫狂！

此刻，北风*又传来熟悉的声音

仿佛告诉椰树下拉起手风琴的少年

悄悄听呀——

故乡的路*上，望春风*催鼓频频

踽踽的，独舞者，何以你

卸下行囊，寂灭跫音

逆旅一生，行者匆匆

人，活着为什么？

一生在追求什么？

生活，就如登山！

你说

越是困难越向前！

成功是得到你所要的

快乐是要你所得到的

一个温柔仲夏，再一次考你

奔赴未尽盟约，登峰、攻顶

三天两宵以飞速来回

大汉山七千一百七十五英尺山程

月圆甲子之夜，一点烛火燃亮生辰

愿快乐一生，成功一生！

生命谱写一部传奇真善美，漫卷

人间大爱精气神，峰岳险峻路蜿蜒

壮丽一首首诗篇

你，是否已经

走得太远？

请U转来吧

今晚大家唱！

你亲生子闹闹热热，齐齐来——

戴无线耳机

装备数码音频转换器

优质无线扬声器

发烧友级扩音器

环绕一套家庭影院系统，响彻

夜行人的天空！

来吧！

今晚，再一次大家唱！

让那些年不老之歌风起雷动

骄傲着云端，望傅

一个个梦圆的

远方

*望傅喜爱以手风琴拉奏的曲子