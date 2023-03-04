新版偶剧《小蝌蚪找妈妈》 用“纸芝居”模式演出

很多小朋友枕边的经典故事书肯定少不了《小蝌蚪找妈妈》。2014年猴纸剧坊艺术总监何家伟改编《小蝌蚪找妈妈》，当时演出除物件偶外，也有不少影子偶，演出获好评。九年后，新版华语剧《小蝌蚪找妈妈》即将推出，何家伟尝试与新晋偶剧导演符妙娟合作，何家伟说：“新加坡缺乏儿童剧导演，更别说是儿童偶戏导演了，从猴纸剧坊角度来看，剧团应该栽培新人。导演符妙娟对偶戏非常热诚，新晋导演以独特眼光来讲述这个故事，令人期待。”

猴纸剧坊今年的《小蝌蚪找妈妈》有新亮点：将采用“纸芝居”（kamishibai）模式演出！“纸芝居”是日本传统文化，也称为纸剧场。纸芝又称“连环话剧”，是一种将故事画在纸上来演说故事的表演方式，起源可追溯到12世纪的绘卷。“纸芝居”在没有电视的年代，迅速蓬勃发展，随着时代变迁，可分为立绘、平绘、街头、教育等不同种类。立绘指的是把所画的角色剪下来，把剪下来的纸片黏在木棒上，通过操偶师让偶活动起来。立绘纸芝居多在庙会的时候作为街头杂耍来表演，所以也被称之为街头纸芝居。

“纸芝居”的立绘模式将走进《小蝌蚪找妈妈》，一场小蝌蚪寻母纸剧场，会出现多少不同鲜艳色彩的纸质2D生物纸偶？它们又如何栩栩如生地出现在观众的眼前呢？光影、音效、儿歌，会不会也同时勾起爸妈儿时的记忆呢？拭目以待这部新包装新诠释的“纸剧场”！