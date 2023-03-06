香港诗歌节基金会 办“西西·春望”专题活动

香港作家西西去年逝世，但她的文字仍活在人们心底，恒常如新。

香港诗歌节基金会本月举办“西西·春望”专题活动，涵盖西西藏品展、线上座谈会和音乐诗歌演出。作为今年的香港国际诗歌之夜系列，邀请12位学者、译者、诗人、作家和歌剧艺术家参与相关活动，推广西西的文学作品。

海外读者可参与的线上活动有“西西与翻译”座谈会，嘉宾为王家琪、唐文和黄峪。“纯真博物馆·忆西西”座谈会则由黄念欣主持，何杏枫和黄怡主讲。这场座谈会谈及怀念西西的地方，与西西相处的点滴，以及对西西作品的解读。

“西西·音乐诗歌之夜”上，何福仁、廖伟棠、刘伟成、黄怡和黄念欣将朗读西西诗作，卢定彰和团队演唱粤语室内歌剧《两个女子》的选段，李劲松负责音乐演奏。《两个女子》由卢定彰与黄怡联手编写，改编自西西短篇小说《像我这样的一个女子》和《感冒》。

此外，香港中文大学图书馆正举办西西藏品展，展品包括西西的书信、手稿、手工作品、签名本、照片和文学创作等。展览将于10月31日结束。

线上活动都将在凤凰网平台上播放。

●“西西与翻译”座谈会

3月11日（星期六）晚上8时

嘉宾：王家琪、唐文、黄峪

●“纯真博物馆·忆西西”座谈会

3月18日（星期六）晚上8时

嘉宾：黄念欣、何杏枫、黄怡

●西西·音乐诗歌之夜

线上观看时间：3月31日（星期五）晚上8时

嘉宾：何福仁、廖伟棠、黄怡、刘伟成、黄念欣

音乐：李劲松 表演：卢定彰团队

（孙靖斐／整理）