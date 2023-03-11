Sing'theatre诙谐音乐剧 笑看现代爱情众生相

在外百老汇“长寿”音乐剧中名列第二的《我爱你，你太完美了。所以，还是改变一下吧》被本地剧团Sing'theatre搬上舞台，并加入本地风情。正如制作人纳塔莉·里贝特说的，这不仅仅是一场爱情秀，更是一场生活秀。

本地剧团Sing'theatre带着诙谐的音乐剧开启今年的演出季，名为《我爱你，你太完美了。所以，还是改变一下吧》（I Love You, You're Perfect, Now Change）的英语音乐剧，带观众像透过万花筒一般，观察现代爱情：从第一次约会到步入婚姻，从养儿养女到相携步入人生暮年，“爱”都是一个绕不过的话题。

“这就是我的生活！”

这部音乐喜剧为美国剧作家乔·迪皮特罗（Joe DiPietro）和美国作曲家吉米·罗伯茨（Jimmy Roberts）的原创，它在外百老汇（Off-Broadway）的“长寿”音乐剧中名列第二位，从1996年首次公演至今，已被翻译超过15种不同的语言，包括华语和法语等。Sing'theatre的版本将带有些许本地风情，主创相信这部富有洞察力又极其搞笑的音乐剧会让观众忍不住大喊：“这就是我的生活！”毕竟，这出戏的标语是：“一切你曾偷偷想过，对于约会、浪漫、结婚、爱人、先生／太太和他们的亲戚，那些你羞于承认的念头。”

永远当伴娘，新娘总也轮不到你来当？生了孩子会妨碍浪漫的二人世界吗？不是娇俏辣妹或性感帅哥就得不到青睐？你的感情只能在看言情电影时偷哭宣泄……主创们向观众提出这些琐碎问题，只要你的思维也曾在其中任何一个问题上打过转，你就应该来看看这部剧。

“我们一生中大部分时间都在寻找完美的爱情，但我们一旦认为找到了，我们就会花更多的时间想要改变所爱的人。”制作人纳塔莉·里贝特（Nathalie Ribette）说：“一年夏天我在爱丁堡看了这个剧目，便坚信新加坡观众也须要体验这部宝藏音乐剧！这不仅仅是一场爱情秀，更是一场生活秀！无论你是16岁还是60岁，你都会在这部音乐剧中或会心一笑或涌上泪意。”

王贤惠（上排顺时针起）、曹崇敬、陈诗琪、丽贝卡带观众一览爱情中的喜怒哀乐众生相。（主办单位提供照片）

该剧卡司包括：王贤惠（Andrew Marko）、曹崇敬（Benjamin Chow）、丽贝卡（Rebekah Sangeetha Dorai）、陈诗琪（Misha Paule Tan），前三位都是本地戏剧舞台，尤其是音乐剧和喜剧中的熟面孔和优秀演员，新人演员陈诗琪则将献出音乐剧专业舞台上的首秀。

堪称新一代谐星的性格演员王贤惠，相当喜欢这部剧的原因是自己可以在整个节目中扮演很多角色，他受访时说：“每个场景都讲述一个不同的人的故事，作为一名演员，我很开心能在整部剧中扮演这么多不同的角色。从小孩演到老人，我玩得很开心，这部剧真的调动了我作为表演者的所有技能。”

多数场景相对独立

这部英语音乐剧是由许多关于恋爱与情感关系的场景组合而成的，除了少数场景外，其余大多数场景间都相对独立，其先后顺序是依循着一般人生阶段推进的，符合大多数人的情感历程。本剧有相当繁多的角色，但演员很少——最初在外百老汇的演出只有四个演员，本地版也遵循了这个惯例，这相当考验演员在角色、情景、心境转换上的功力。

说到为该剧做的准备，王贤惠幽默地说：“就是努力犯傻！这部剧很诙谐，有创意，有活力。所以我只是每天练习搞笑，我相信我为这个角色做好了比充分还更充分的准备！”

毕竟是一部明晃晃地以爱情为主打的作品，王贤惠也分享了自己的感情观点，他认为在适当情况下，某些感情关系可以带来美妙的回报。“我觉得任何人都不须要真正处于浪漫关系中，才能作为或体现个体存在。但作为一名艺术工作者，我认为在内心深处做一个无可救药的浪漫主义者总是好的，恋爱少不了会带来美妙的感觉。”

向观众推荐这部作品时，王贤惠说：“它会让你从头到脚都笑起来！这是一个如此有趣的作品，每个人都能产生共鸣，无论你是疯狂地恋爱着，还是对爱情绝望，都可以与舞台上的一切产生共鸣，忘情欢笑。”

“这部剧作从很多层面上呼应了现代新加坡生活，这个由优秀本地演员们主演的搞笑音乐剧，将时时刻刻都牵动着观众的情绪，让人投入到无法自拔！”导演TJ泰勒（TJ Taylor）说。

《我爱你，你太完美了。所以，还是改变一下吧》

4月19日至30日

下午3时、4时，

或晚上7时、8时

法国语文学院剧场 （Alliance Francaise Theatre）

票价：50元至70元

购票：singtheatre.com/activity/i-love-you-youre-perfect-now-change-singtheatre/