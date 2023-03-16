【开卷】诗歌《一次记忆的回生》

林高这首诗共30行，叙述重返大士寻幽后的感怀。诗人深感于场景与时代交错对接，诗想与迷惘悠然叠合而无语，半喜半忧。

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[02:15] 赏析

《一次记忆的回生》 作者：林高

囧学生囧的心思那个傍晚

坐175号到裕廊十八块

遇见一个黝黑的少年

领我穿过荆棘和藤蔓

他说，渔船摸黑回来

日出，都亚士渔村很美

很偏远了那个黄昏

我说，日落很美

开阔的天 浩瀚的海 波光闪闪

喔，黝黑的微笑绽开一霎阳光

牌坊矗立的那个时代

许多书包经过那个牌坊

走长长的树荫一条路走到那个印度人

卖咖啡茶的摊子不在

牌坊移去云南隈，炎阳高照

大士昂昂从Tuas走来

4个码头 全长26公里 66个泊位

依然那个夕阳

映照公元2040以后

马六甲海峡的风和浪

丹绒柏勒斯港和巴生港的风和浪

克拉运河开凿了

一舞台的风，一舞台的浪

一艘船

是渔船吗？

他说，渔船摸黑回来

日出，都亚士渔村很美

开阔的天 浩瀚的海 波光闪闪

我的车开在快速公路上

对面堵车，夕照很美

附记：读堂勇写《都亚士渔村之歌》，又读林任君写《天翻地覆慨而慷——从都亚士渔村到大士港口》，深有感于场景与时代交错对接，诗想与迷惘悠然叠合而无语，半喜半忧。