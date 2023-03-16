以“宝藏”剧目揭开欢庆序幕 新加坡芭蕾舞团再现《堂吉诃德》

新加坡芭蕾舞团（Singapore Ballet）今年步入成团35周年，舞团将以拿手好戏古典舞剧《堂吉诃德》（Don Quixote）揭开欢庆序幕——舞迷们一定记得，该团演出的《堂吉诃德》获好评如潮，并得到国际艺术专家青睐，于2015年1月登上权威舞蹈杂志《欧洲舞蹈》（Dance Europe）的封面，被《欧洲舞蹈》专业评论选为2014年的年度最佳首演剧目之一。

如今，我们又将能看到新加坡芭蕾舞团这部堪称压箱宝的作品。从女主角琪蒂灵巧的步法到男主角巴西里奥惊人的托举，这部令人眼花缭乱的幽默芭蕾舞剧，融入动人心魄的侠义情节，异想天开的传奇曲折，和爱情征服一切的美好印证。

该团艺术总监雅克·谢尔根（Janek Schergen）说：“这部芭蕾舞剧在国际上经历几代演出，已被定义为杰作。这是一部罕见的既有深度内容又有轻松谐剧的芭蕾舞剧，琪蒂对爱郎巴西利奥的矢志不渝和坚定如磐，驱动着整部舞剧的展开和行进。新加坡芭蕾舞团的《堂吉诃德》，一如既往地立基于我们对国际剧目的赤诚热爱和全心奉献。能够在我们的剧目库中纳入如此规模和难度的芭蕾舞剧是一种殊荣，将这样的舞剧展现给我们的观众，正是我们舞团存在的理由。”