以荣誉指挥身份再执棒 叶聪：期待南洋风作品 深入生活与艺术

从十几年前甫任新加坡华乐团音乐总监时大胆提出“南洋乐派”的设想，经过三届新加坡国际华乐作曲比赛优秀作品涌现，到当下本地乐团和作曲家积极寻找独属于新加坡的声音，下周将以荣誉指挥身份再次执棒新加坡华乐团展现“南洋之媚”的叶聪认为，南洋风的基本特点已经确立，期待未来作品走向深度和高度，同时在艺术上做到更高层次的化用。

什么样的音乐才是独属于新加坡的声音？这是当下每个本地乐团和作曲家都在积极探索的课题。然而在十几年前，甫任新加坡华乐团音乐总监的叶聪大胆提出“南洋乐派”的设想，也曾在本地艺坛引起一阵争鸣。

任何一项创举都无可避免质疑之声，但真诚的艺术作品经得起岁月冲刷。新加坡华乐团分别于2006年、2011年和2015年举办三届新加坡国际华乐作曲比赛，邀约各国作曲家从“南洋”的意象中汲取乐思灵感；涌现出获奖作品如《姐妹岛》等如今已是新加坡华乐团的代表作，在国际华乐界独树一帜。

下周，叶聪将以荣誉指挥的身份再次执棒新加坡华乐团，演绎各国作曲家专为新加坡而作的音乐，以华乐交响展现“南洋之媚”。

以南洋开题 内涵渐丰富

叶聪说：“首届比赛的旗号一打出去就收获广泛关注。秉承着开放的态度，我们对作品风格不设限，许多创作者从东南亚音乐中汲取灵感，参考马来西亚、爪哇岛、峇厘岛等地的民间音乐。”

譬如2006年比赛获奖作品《开台》的灵感取自马来皮影戏的开场仪式；《挂毯：时光飞舞》的创作技巧深受印度尼西亚甘美兰音乐与印度古典乐影响；《姐妹岛》也引用了甘美兰音乐的五声音阶及传统的马来萨宾舞曲等地域风情……

赛后叶聪邀请获奖者们一起去印尼实地采风，然而同为比赛评委的本地作曲家，文化奖得主伊斯干达（Iskandar Ismail）一句话点醒叶聪：“华人已在南洋落地生根数百年，他们所带来的戏曲、小调同样是南洋音乐的一部分。”

从第二届开始，叶聪呼吁在作品中展现南洋华人五大籍贯的音乐内涵，包括闽南、广东、潮汕、客家与海南。2015年获得头奖的作品《狮舞弄清韵》的旋律素材即来自广东音乐《醒狮》，并以琵琶传统曲式作为框架，文武神形兼备。

“2011年头奖作品《狮城漫步》则展现了一个国际化摩登都市的风貌，这在华乐大乐队作品中很少见。”叶聪说：“作曲家抓住一个律动贯穿始终，仿佛城市发展的脉搏，搭配一个宽广的旋律。这个旋律并非拿来即用的民歌，而是消化后的化用，非常符合新加坡多元文化融合，以及现代与传统并置的特色。”

塑造音乐风格 需几代人努力

值得一提的是，李显龙总理在得知第一届华乐作曲比赛后，以私人名义慷慨捐款75万元，以资后届比赛。叶聪说，一国的政府首脑自费赞助作曲比赛，放眼世界史无前例。

“李总理不止一次在国庆群众大会，以及在出席亚细安会议时提及具有南洋特色的音乐。”叶聪说：“一个国家不仅要经济繁荣，也需要文化向心力。虽然这不是一蹴而就的事情，但总要有人开始做。”

回头看，叶聪认为由新加坡国际华乐作曲比赛倡导的“南洋风”圆满完成了阶段性的历史使命。“通过征集作品，我们确立了南洋风的基本特点；较之本地，这些作品在北京、上海、香港、台北更有辨识度，成为新加坡的文化名片。同时我们结识了一批优秀的作曲家，成为本地华乐创作的中坚力量。

“我期待未来的南洋风作品走向深度和高度，要能走进新加坡人的内心世界，展现本地生活的理想与精神面貌；同时在艺术上做到更高层次的化用，不一定是特色鲜明的民族调性，而在无形之中人们也能辨认出，这就是独特的南洋音乐。”

叶聪指出，近年来本地很多团体，从华乐到西乐重奏都在积极委约新作品，探寻本土特色的音乐。这些自发性的探索和尝试从不同角度出发，比如融合马来与印度的民族乐器等。这些努力或许要几代人的努力才能见到成效，但新加坡华乐团和艺理会作为官方艺术机构，应该大力支持。他说：“我也希望南洋风融入一些时代的特征，比如歌唱性的元素，可以让人朗朗上口。”

在来临的“南洋之媚”音乐会上，观众将听到历届新加坡国际华乐作曲大赛的获奖作品，包括乐队曲《狮城漫步》《开台》《姐妹岛》，以及展现广东南狮神韵的琵琶协奏曲《狮舞弄清韵》，和刻画印尼默拉皮火山在爆发前蓄势待发的笙协奏曲《熔》。

南洋之媚

新加坡大会堂

3月25日（星期六）晚上7时30分

20元至70元

sistic.com.sg/events/nanyang0323