新加坡文化奖得主阿比什甘那丹（Alex Abisheganaden）去世

被誉为“新加坡吉他之父”，新加坡文化奖得主阿比什甘那丹（Alex Abisheganaden）星期五（3月17日）与世长辞，享耆寿97岁。

阿比什甘那丹是我国先驱古典吉他演奏家，也是一名音乐教育家，曾任小学校长和教育部巡视员。1970年代初，时任教育部长吴庆瑞为了让青少年远离娱乐性药物，邀请阿比什甘那丹在电视上教授古典吉他。这套名为“用吉他玩音乐”（Music Making With The Guitar）的节目极大提升了古典吉他在本地的热度。

阿比什甘那丹先后于1967年和1981年创办新加坡古典吉他协会（Singapore Classical Guitar Society）和新加坡国立大学吉他社，1988年获颁文化奖。

我国青年古典吉他演奏家娄楷文在脸书发文悼念称：“他是我敬爱的导师，我在学习古典吉他的启蒙阶段曾和他有过接触。我将永远感激他对我的指导和支持。”

新加坡词曲版权协会董事主席，爵士钢琴家蒙特罗（Jeremy Monteiro）说：“Alex叔叔在我十几二十几岁的时候曾用温柔的话鼓励我，让我不言放弃一路走来。他影响了包括我在内的千百名本地音乐人。新加坡痛失一位国宝音乐家，我们永远感激他。”

阿比什甘那丹的女儿杰欣达（Jacintha Abisheganaden）也是一名出色的歌手和舞台剧演员。