郭书明出新书《格物诗记》 举办推荐会与书法篆刻展

本地书讯

本地作者郭书明以诗书记录日常，3月26日举办《格物诗记》新书推荐会与书法篆刻展。

《格物诗记》收录郭书明2021年立冬至2022年立春90天内写作的90首七律诗及90幅书法作品，并附有英文翻译。

郭书明是电脑科学硕士及工商管理硕士，虽以资讯电脑为业，却迷诗书印画之趣。诗作多发表于“墨石农”微信公众号并散见于多个网络微刊。

郭书明2021年出版在疫情中咏物抒情的古诗集《新加坡封城诗记》，这次《格物诗记》再次聚焦物件，本地学者、全球汉诗总会会长朱添寿在序文中写道：“（郭书明）去年刚出版了《新加坡封城诗记》，引起诗坛注意，现在又有新作，以古诗七律，描述90件日常生活的常用品，独有妙笔。很佩服他能把不曾被人注意的保险丝、鼠标、抹布、椅垫、掸子，以及被人忘记的旧秤，以他深厚底蕴的文学造诣，对生活的敏锐洞察力，让我们用不同的视角，重新对这些理所当然的物件，有不同的看法。”

本书由高艺出版社制作出版。

·《格物诗记》新书推荐会

3月26日（星期日）下午4时30分至7时30分

新加坡国家图书馆大厦16楼观景阁

报名：bit.ly/3yLGzBI

·《格物诗记》书法及篆刻作品展

3月26日至4月2日（中午12时至傍晚6时）

品宣阁（百胜楼#04-11，231 Bain St S180231）