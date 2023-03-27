华光炫彩 现当代艺术盛宴将亮相香港

朱德群、赵无极、草间弥生、吴冠中……这些耳熟能详的艺术大家的作品齐齐现身香港，带来一场不可错过的视觉盛宴。

中国嘉德（香港）将于4月2日至7日于香港湾仔会议展览中心举办春拍预展暨拍卖，为大家带来一场现当代艺术盛宴。

今季，“亚洲二十世纪及当代艺术”部门将呈现精心策划的“光/Enlighten”专题，共带来九位艺术家的重要代表作。其中包含朱德群旅法50年的集大成恢弘巨作《辉煌》、赵无极60年代的精品《04.06.62》、吴冠中四件横跨1960至1990年代笔下含情的生命颂歌、蔡国强难得一见的彩色火药画《结构》、王怀庆以斧劈金石之力开拓艺术大境的重量级作品《天工开物之四》、草间弥生如自画像般温暖人心、极具精神力量的代表作《南瓜》、Mr.反映日本宅文化、独特“萌”美学，具备超能力的高校美少女等，精彩可期！

光之奏鸣 撼动星辰

朱德群完成于2004年的恢弘巨作《辉煌》，是本次拍卖的封面作品。画作完美体现其于千禧年后深化“光源震撼”、“形象创新”、“色彩韵律”的三大美学特点。

此作跳脱出艺术家惯常使用的中心构图及晚期多以蓝绿为主的色调，另辟蹊径地以散点式的光斑创造出一个“多元性的视觉空间”。在那带着磅礡书法笔刷以蓝黑色块、纵横捭阖的墨黑线条所架构出的深邃背景中，五处炽热的白色光斑自左上进发往下移动，再爬升至中右，构成一个“生生不息的环形跃动”。这股跃动为静默的天地引入如音符般跃动的节奏，奏响一重重渐进的乐章，画境若烟花绽放的璀璨，将夜的能量积蓄、活化、再生。

朱德群《辉煌》油彩画布，162×130cm，2004年作，估价900万至1200万港币（约153万8000新元至205万1000新元）。（图/中国嘉德（香港）提供）

在右侧的三角光区，可见艺术家在层层厚涂的黄橙色彩上，加以朱红、湖蓝、粉红、黑色等丰富得不可思议、如宝石般晶灿的方形色块，令人联想到历代辉煌盛世下的绚烂瑰宝。

而左下的圆形光斑则在滚动中迸裂、四射出一块块缤纷的色彩，如若在管弦并奏的交响中，将观众推向戏剧性的高潮，为人们带来一场充满“力与美”、“想象与惊奇”、“黑白与幻彩”、“虚与实”的视觉盛宴。

作品完成的年份适逢中、法两国首次协定“文化交流年”，朱德群受国家邀请于欧亚接连举办五次大展。《辉煌》便首次发表于法国兰布雷磨坊艺术中心的“心象：朱德群个展”。作品见证了中法交流的喜悦，与朱德群创作登峰造极的化境。

日射江门动 龙蟠海雾生

出自纽约重量级库兹画廊旧藏的《04.06.62》，创作于赵无极1960年代的人生与事业巅峰期。彼时他与第二任妻子陈美琴陷入爱河并广受欧美艺坛追捧，这激励他在创作上突破与超越。

作品采取赵无极六十年代作品特有的“山脊式”构图。这种构图形式仅出现在其1959至1969年不到20件的创作之中，尤其珍贵。

赵无极《04.06.62》油彩画布，92×73cm，1962年作，估价1500万至2500万港币（约256万4000新元至427万3000新元）。（图/中国嘉德（香港）提供）

画作的背景由如同商周青铜器和旷野山林所呈现的不同明度的绿色，以及大地的褐色共同构建。背景中，湛蓝的笔刷由右至左带着强大的力度于下方刷出一方碧水，唤起人们对自然与大海的想象。

画作中，如书法锋芒的黑线条以飞跃、回旋、跌宕起伏的姿态生成强大的律动与速度感，从底层往中区移动，并通过与其对比的白色、粉肤色线条在画幅中层层迭迭，连绵如泉涌。两者彼此遮掩、对抗、碰撞，示现了阴柔与阳刚如何共融，力度与速度如何生发，进而共同构筑出如龙卷风般“双S型”的气旋。空间在其中剧烈扭转、伸展、上扬，使人透过眼前的视象从内心感觉到生命在跃动、在奔腾，进而对画境生发出若明代文学家何景明言之“日射江门动，龙蟠海雾生”的诗情，与蛟龙得水、呼风唤雨、飞腾升天的想象。

而那宇宙的脉动，就此在我们的心眼荡漾开来，当中的万千气象展现了艺术家对自然的深度感知、体察与对生命的至真礼赞。作品由现美国重要私人藏家珍藏逾13年，现今释出，难能可贵！

其他精选拍品：

吴冠中《富春江之晨》油彩木板，61×46cm，1963年作，估价800万至1500万港币（约136万7000新元至256万4000新元）。（图/中国嘉德（香港）提供）

草间弥生《南瓜》压克力彩画布，53×45.5cm，1990年作，估价800万至1500万港币（约136.7万至256.4万新元）。（图/中国嘉德（香港）提供）

开展在即

中国嘉德香港2023春季拍卖会

亚洲二十世纪及当代艺术

拍卖（点击浏览拍卖图录）：

4月6日/上午10时

预展

4月2至4日/上午10时至晚上8时

4月5日/上午10时至下午6时

地点

香港会议展览中心丨展览厅3DE

【本文由中国嘉德（香港）呈献】