据说爱情，及一打有关恋人的诡异

神秘恋人的史前B. C.

必然有一口井

众叶间早已经盛开

如开屏的孔雀A. D.

在花季之后

仍然坚持像一个小孩

沿着潮湿温暖的小径

她必如喜欢潜泳的涯岸

等待河水此生最大的泛滥

涉水而过以后

所有的眼色

都沾上了泪光

连黑色的眼瞳

都可以喧哗

荡漾着亮光

正有一个小情绪

偷偷地向千万光年以外的黑洞

怯懦却坚定地表白

时间不择土屑

故成其峰

凌风，向连想象也无法企及的高度

高度以上的的高度

有着我最远古的

谦卑

等待陆地的瓶中书

书上唯一未被水渍晕开的字

字上唯一写对的笔画

笔画上如唯一的鱼刺

鱼刺如唯一的喉结

喉结如唯一的名字

名字如唯一的等待

罢黜百家

独尊汝术

不得不如此

不得不汝此

抗体在雪地里

等不到春天

所以只能持续患病

而深陷其中

拒绝康复

望尽繁华

落尽繁花

才能见花又是花

你说得信誓旦旦

像在枝头

必定的坠落

海洋被一片片小岛

如小刀切割

那是有着潮汐的

话语和问候

断断续续

以宿命之名

以名宿命

没有柴薪

却有热度

燃烧着魔咒

催促着锋利的咒语

切下

誓言果然

血流如注

于是失火的日记

竟是事过境迁的炽热符号

深沉在海床的燃烧

是对琼鲸发送的忧伤讯号

地心引力般

永远无法浮上台面

因为只能所以了

在禁忌被禁被忌后

反刍爱情成为哀情的年代

无人知晓的时效与失效

不被世界见容的世俗

与时节的失速

终究失节似地逝去

追根究底了吧，连语言，甚至语气

或者连半个呼吸

我们的记忆已经

离散地非常理直气壮

在多重宇宙的无限大的诡异里

我们终于无言

直视子时before and after

的孤独