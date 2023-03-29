据说爱情，及一打有关恋人的诡异

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文 /
┃陈志锐

来自 / 联合早报

发布 /
发布 / 2023年3月29日 5:00 AM

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I

神秘恋人的史前B. C.

必然有一口井

众叶间早已经盛开

如开屏的孔雀A. D.

在花季之后

仍然坚持像一个小孩

沿着潮湿温暖的小径

她必如喜欢潜泳的涯岸

等待河水此生最大的泛滥

L

涉水而过以后

所有的眼色

都沾上了泪光

连黑色的眼瞳

都可以喧哗

荡漾着亮光

正有一个小情绪

偷偷地向千万光年以外的黑洞

怯懦却坚定地表白

O

时间不择土屑

故成其峰

凌风，向连想象也无法企及的高度

高度以上的的高度

有着我最远古的

谦卑

V

等待陆地的瓶中书

书上唯一未被水渍晕开的字

字上唯一写对的笔画

笔画上如唯一的鱼刺

鱼刺如唯一的喉结

喉结如唯一的名字

名字如唯一的等待

E

罢黜百家

独尊汝术

不得不如此

不得不汝此

Y

抗体在雪地里

等不到春天

所以只能持续患病

而深陷其中

拒绝康复

O

望尽繁华

落尽繁花

才能见花又是花

你说得信誓旦旦

像在枝头

必定的坠落

U

海洋被一片片小岛

如小刀切割

那是有着潮汐的

话语和问候

断断续续

以宿命之名

以名宿命

M

没有柴薪

却有热度

燃烧着魔咒

催促着锋利的咒语

切下

誓言果然

血流如注

O

于是失火的日记

竟是事过境迁的炽热符号

深沉在海床的燃烧

是对琼鲸发送的忧伤讯号

地心引力般

永远无法浮上台面

R

因为只能所以了

在禁忌被禁被忌后

反刍爱情成为哀情的年代

无人知晓的时效与失效

不被世界见容的世俗

与时节的失速

终究失节似地逝去

E

追根究底了吧，连语言，甚至语气

或者连半个呼吸

我们的记忆已经

离散地非常理直气壮

在多重宇宙的无限大的诡异里

我们终于无言

直视子时before and after

的孤独

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