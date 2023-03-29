《艺术天地》宣布停刊

本地作家长河（陈川波）在第43期《艺术天地》编后话中宣布杂志走入历史。他接受《联合早报》访问时说，30多年来独立编辑出版杂志，得到作者、读者和热心机构的支持，走过美好岁月，现在他想集中精神整理自己的诗集与文集。

1991年长河从雨石（谢声远）手中接过《艺术天地》的编务，于1992年1月出版《艺术天地》增刊第1期。长河写道：“从此，岁月推移，经历了30载，到今年底（2022年）编好第43期，就按意愿卸下编务，让本刊告别文坛，走进历史。这是因为自己已是超过80岁的老人，又有杂物在身，一些事情需要处理，时间与精力都不足以应付杂志的编务，只好放下自己爱挑的担子。”

长河半开玩笑对记者说：“新加坡很多华文杂志，少了这份也没关系。”

尽管本地的华文式微，但新加坡华文杂志的数量却令人刮目相看，除了独立经营的《艺术天地》，各社团经营的还有《怡和世纪》《源》《新华文学》《热带风》《新加坡文艺》等。

长河说，本地华文文学爱好者大多年纪已大，尽管后来也有一些生力军，包括新移民和少数年轻人，无论如何整体华文水平比较差了，但还是有喜欢文学的人坚持办杂志。长河自己便从大学时代起搞杂志，多少年来热情不减。他说，办杂志能为写作者提供发表平台，这与自己写作得到的个人成就感很不一样。

每期《艺术天地》长河都亲力亲为，资金方面，从前李氏基金曾赞助过一段日子，后来有宗乡会馆的中华语言文化中心赞助，此外还有朋友、作者的热心捐助，不足的，他便自掏腰包，30几年来乐此不疲。

最后一期《艺术天地》定价8元，可在百胜楼（书城）新华文化书店购买。

本期续刊已故马华作家甄供《方修传》第五章，并制作甄供的悼念专辑。此外刊登叙写疫情、父子代沟、选举民情等社会课题小说；情思、咏时事、记旅游等诗文；马华话剧史料搜集的戏剧研究。文艺评论则有评说砂拉越华文文学与考辨《南洋评论》等。

供稿作家有：冉耕、韩弓、网雷、连奇、凌鸣、李火、林康、二炮、常枚、向原、田思、日落冬、李选楼、林子、吴登、丁云、长谣、岳典、宋雅、长河、苍浪客、杰伦、爱薇、金苗、古浪、刘长明、沈国明等。