猴纸剧坊《小红箱大梦想》

今年是李光耀的百年诞辰，为纪念他在塑造和推广双语政策所做出的贡献，新报业媒体信托将于4月8日（星期六）在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举办双语嘉年华。这个嘉年华获得李光耀双语基金的赞助。

嘉年华面向育有学前或小学儿童的家庭，主题是“双语真好玩”。为期一天的活动旨在鼓励家长在日常生活中贯彻双语的使用，从小为孩子营造运用双语的环境。

活动由《联合早报》《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）的校园团队联合策划。嘉年华共分为三个区域，舞台区、活动区和展览区。舞台区域的主要活动包括：开幕式、改编自绘本《小红箱大梦想》的双语短剧，以及探讨如何鼓励家庭让孩子从小在家中使用母语的对话会。

创作灵感来自于绘本

猴纸剧坊受委根据绘本《小红箱大梦想》创编舞台剧，该剧将以华语和英语呈现，名为《小红箱大梦想》的绘本，以李光耀和他生前随身携带的红箱子为题材。《小红箱大梦想》这本书获得丰树产业赞助，海峡时报出版社出版。

猴纸剧坊艺术总监何家伟接受《联合早报》采访时说，这部剧的创作灵感来自于绘本中李光耀对梦想的坚持和执着。何家伟说：“小红箱里装着李光耀记录下来的各种梦想，他收集梦想，探索梦想，最终找出方法实现梦想。我们想告诉小朋友们的是：只要你坚持梦想，并为之付出努力，梦想是能实现的。”

他介绍说这部剧并非偶剧，而是由真人演员演出的剧。“我觉得与其用偶，真人演出比较贴切。”

这部剧全长20分钟，一场以华语演出，一场以英语演出。何家伟说：“剧中不会出现李光耀，只会用声音带出这个人物。我想这会引发很多小朋友的好奇心，因为对他们来说，李光耀是陌生的。观剧后，小朋友们会想要和爸爸妈妈来对话和沟通，通过这个‘机会教育’，小朋友会从家长那里得知：李光耀为了新加坡，做出多少令人感念的牺牲。”

何家伟觉得编创这部剧其中一个挑战，是把简短的故事拉长，另一个挑战是搞清楚整部剧的重点。

他说：“这部剧的重点不是李光耀，也不是小红箱，而是我们和梦想的关系——无论如何，我们还是要抱有梦想和记录梦想，要知道，即使在某一时刻梦想看起来很难实现，但只要我们一边等待对的时机，一边耐心准备，梦想总有实现的可能。”

双语嘉年华

日期：4月8日（星期六）

时间：上午9时30分至下午4时

地点：榜鹅综合社区中心（One Punggol）Celebration Square

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