2023年世界书香日暨文学四月天导读活动

完整导读活动列表（预计3月30日上线）：

国家图书馆管理局官方网站：https://go.gov.sg/nlbwbd

中文图书馆服务脸书群：https://go.gov.sg/chinese-library-services

1. 萃英读书会四月导读《霍韬晦讲论语》

主办单位：萃英读书会

日期：2023年4月1日（星期六）

时间：下午2时30分至4时

地点：511 Guillemard Road #02-35 Grandlink Square Singapore 399849

网站： www.kongzi.org.sg

报名邮址： admin@kongzi.org.sg

联络电话（手机）：9786 5329；（办公室）：6338 5110

内容简介：关于《论语》，霍韬晦教授认为：它是“生命成长之书”，开发我们的性情，锻炼我们的心志，帮助我们迎接人生的考验。此书对于解决现代人成长过程中所遇到的家庭问题、社会问题、教育问题等等都大有助益。欢迎大家一起赏读！

导读者：张静博士

2. 《海阔天空》新书发布暨导读会

主办单位：八方文化创作室

日期：2023年4月1日（星期六）

时间：下午3时至5时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/globalpublishing

联络邮址： nliang@wspc.com

内容简介：书中记录了媒体人、剧场工作者林海燕过去35年在剧场里不懈地奋斗与坚持，至今创作、编导30多部舞台剧的历程，收录近20年来海燕在报章与杂志发表的文章。文字清新、动人，鼓励大家勇敢做梦，努力筑梦，一起圆梦，开启另一片天空。

作者：林海燕

主持：王嘉翊

嘉宾：马炎庆、林有懿、李伟菘、蔡曙鹏、张晨、卓庆成、梁定花

3. 坐上《飞毡》，翱翔西西的小说世界

主办单位：“世界动荡我们读书”读书会、城市书房

日期：2023年4月2日（星期日）

时间：下午2时至4时

地点：国家图书馆大厦5楼 Imagination Room

报名网址： https://go.gov.sg/citybookroom

内容简介：几位与谈人共同解读这部小说，也邀请出席者发言分享。活动

下半部分，与谈人分享他们最喜欢的西西作品。

导读团队：丁珍珍助理教授、读书会成员

《飞毡》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205804435

4. 日常的美“食”让我们相“遇”

主办单位：友联书局

日期：2023年4月5日（星期三）

时间：下午3时至4时

形式：线上 Zoom

报名网址： https://go.gov.sg/unionbook

联络电话（手机）：9102 2397；（办公室）：6460 0125

内容简介：对吃和食物，新加坡人十分热衷，但食物又不只是饱腹之物，更蕴含了文化和历史，也承载了个人和集体回忆。作者叶孝忠通过本地美食的书写，用文字和图片凸显食物之美，让这一次次和美食的相遇，勾起大家的食欲。

导读者：陆冠豪

《食遇》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205889226

5. 《浮生流影》导读会

主办单位：高艺出版社

日期：2023年4月8日（星期六）

时间：下午2时30分至4时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/superskill

联络邮址： pohtin@superskill.com

联络电话（手机）：9298 8989；（办公室）：6278 7888

内容简介：推介吴伟才2023年的新书《浮生流影》，作者也将主讲讲座“一个顽童的成长回忆”，附带签书环节。

导读者：吴伟才

6. 《赤道风》110期发布暨小说的当代意义讲论会——探讨李选楼小说的创作特色

主办单位：赤道风文化协会

日期：2023年4月9日（星期日）

时间：下午2时至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/chidaofeng

联络邮址： sylviac1221@hotmail.com

联络电话：8125 3672

内容简介：伍木主讲《从火场中走出来的谦谦君子李选楼》。

郭永秀主讲《赤道风110期学生小说作品特写》。

李选楼主讲《小说的现代意义》。

林子主讲《城市生活下的人性写真》。

导读团队：伍木、郭永秀、李选楼、林子

《赤道风》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=84506680

7. 用青春和时尚视角解读红楼

主办单位：新加坡趁早读书会、新阅读书会

日期：2023年4月21日（星期五）

时间：上午10时30分至中午12时

形式：线上 Zoom

报名网址： https://go.gov.sg/chenzao-xinyue

内容简介：当前红学研究书籍可谓卷帙浩繁，《误读红楼》作者另辟新意，站在现代人的角度，用自己的独特视野和生活体验，对《红楼梦》一书中的主要人物逐一解读，既有青春与时尚气息，又有作者个人特有的敏感体悟。

导读团队：新阅读书会、新加坡趁早读书会

《误读红楼》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=201564524

8. 《红楼梦》中的商人商业书写

主办单位：吾庐俱乐部、新加坡儒商学会

日期：2023年4月23日（星期日）

时间：下午2时至4时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/gohlooclub

联络邮址： gohloo2012@hotmail.com

联络电话：9233 2329

内容简介：导读《红楼梦》，探究书中从底层小商贾到豪门大皇商的文学书写，并剖析人物、行业与小说创作的关系，可让读者认识小说中的商人形象，窥探当时的社会风貌，从而加深对作者匠心独运的体会。

导读者：余向华博士

对谈嘉宾：陈美雄

主持人：王虹宇

《红楼梦》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=201533873

《红楼梦》 Libby 电子书： https://libbyapp.com/library/nlb/search/page-1/2907937

9. 分享俄罗斯经典《钦差大臣》

主办单位：金文泰联络所华语读书会

日期：2023年4月29日（星期六）

时间：上午11时至下午1时

地点：金文泰公共图书馆节目区

报名网址： https://go.gov.sg/clementicc-readingclub

联络邮址： mpchow@hotmail.com

联络电话：9380 3748

内容简介：通过喜剧的故事情节反映当时社会达官显贵们的丑恶原形，从而揭露俄国农奴制度社会的黑暗、腐朽和荒谬。

导读者：周明峰

《钦差大臣》 Libby 电子书：https://libbyapp.com/library/nlb/search/page-1/7381791

10. 《易漫》新书发布导读会

主办单位：易漫私人有限公司

日期：2023年4月29日（星期六）

时间：下午2时至5时

地点：国家图书馆大厦5楼 Possibility and Imagination Room

报名网址：https://go.gov.sg/yimun

联络邮址：ken_seo@hotmail.com

联络电话：9380 1450

内容简介：新加坡首创的易经漫画，让更多人能简单和轻松的了解易经。

导读团队：易漫私人有限公司

《易漫》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205924044

11. 青春一梦

主办单位：第三代读书会

日期：2023年4月29日（星期六）

时间：下午2时30分至4时

地点：芽笼东公共图书馆3楼 Merpati Hall

报名网址： https://go.gov.sg/3greadingclub

内容简介：作者导读，围读活动（分角色朗读片段）

导读团队：周德成、朱海滨

12. 《育人育己·心田心耕》新书导读会

主办单位：耕读园、樊登读书新加坡分会

日期：2023年4月30日（星期日）

时间：上午10时30分至11时30分

地点：宏茂桥公共图书馆1楼节目区

报名网址：https://go.gov.sg/sprout

联络邮址： jiaoling82@gmail.com

联络电话：9452 9058

内容简介：教育工作者邓禄星2012年开始向台湾作家兼教育家李崇建学习萨提尔理论，并在教学生涯中实践。《育人育己·心田心耕》记载的是邓禄星在近十年间实践萨提尔理论的真实事件，是家长、教师与教育工作者的珍贵参考资料。

导读团队：邓禄星、童童、张燕

《育人育己·心田心耕》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205872768

13. 导读《红楼密码》——从红楼诗词和脂评探读《红楼》的结尾和日常生活

主办单位：友谊书斋

日期：2023年4月30日（星期日）

时间：下午2时30分至4时

地点：百胜楼 #02-15 Bras Basah Complex

报名网址： https://www.eventbrite.sg/e/517285072577

联络邮址： yuyibook@singnet.com.sg

联络电话：6336 5222

内容简介：一般读者对《红楼梦》的诗词和批语不易理解，但其实很多都源自我们的日常生活。由高鹗整理续补的后40回是否符合曹雪芹的原意？通过这些诗词、脂评和专家的推测，来看《红楼梦》可能的结尾到底是什么。

导读者：周德成

《红楼梦诗词曲赋鉴赏》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=12663967

《刘心武揭秘红楼梦》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=12654337

14. 导读《相爱要花心思》

主办单位：杨厝港阅读会

日期：2023年4月30日（星期日）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：宏茂桥公共图书馆1楼节目区

报名网址：https://go.gov.sg/yiochukang-readingclub

内容简介：《相爱要花心思》是在帮助夫妻确认婚姻生活的价值，改善婚姻关系的观念与态度；配合情感的协调与理智的认知，学习以心体心的沟通技巧，促进夫妻俩的共融生活。

导读团队：郑德禄、许佩芬

15. 读经典、品人生：随笔南洋读书会导读《围城》

主办单位：随笔南洋读书会

日期：2023年4月30日（星期日）

时间：下午4时至傍晚6时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/wbd-sgwritings

内容简介：本书刻画了一批中国知识分子，虽然留学归来，受到西方文化的熏陶，却没有远大的理想，又缺乏同传统势力斗争的勇气，甚至无法把握自己的人生。从婚姻是“围城”，到最后发现人生也是“围城”，小说启发了读者对人生的思考。

导读团队：夏蝉歌、方虹

《围城》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=203882352

16. 书香传承导读会

主办单位：分享读书会

日期：2023年5月3日（星期三）

时间：上午10时30分至下午12时30分

地点：兀兰区域图书馆1楼节目区

报名网址：https://go.gov.sg/wbdshareread

内容简介：本书是记载陈笃生的一生和生平事迹的追忆，他是华人社会的领袖翘楚，又创建陈笃生医院，照顾及提供医疗服务给贫苦大众，他的家族后人更承继他的作风，对社会贡献良多。《家风传承》是一本很值得导读的书本。

导读团队：分享读书会

《家风传承》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205828221

17. 莱到两百，书写精彩——《莱到两百年》发布与导读会

主办单位：莱佛士书院

日期：2023年5月6日（星期六）

时间：上午10时至11时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/rafflesinstitution

内容简介：莱佛士书院学生将分享和导读《莱到两百年》的文字和多媒体影音内容。导读过程将融入互动环节，让出席者在轻松、活泼的氛围中走入莱书建校200年的历史，品味创校至今的故事。

导读团队：莱佛士书院学生

18. 导读《痖弦回忆录》

主办单位：新加坡台北工商协会品读人生书友会

日期：2023年5月6日（星期六）

时间：下午2时至4时30分

地点：国家图书馆大厦5楼 Possibility Room

报名网址： https://go.gov.sg/taipeibas

联络邮址： tpebiz@singnet.com.sg

联络电话：6338 3916

内容简介：《痖弦回忆录》收集了诗人当年的回忆文章，叙述他从河南童年到台湾半世纪文坛风云。书中出场的人物达数百个，串起华文世界这100年的记录，是战后台湾文学史一份重要的历史见证，展现台湾现代诗坛对世界文学的贡献。

导读团队：徐国能、须文蔚、品读人生书友会

19. 冰火两极之间，看人性的“漂移”

主办单位：宽余时光出版社

日期：2023年5月6日（星期六）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/kysg

联络电话：9029 4305

内容简介：《冰之恋》《火之恋》作者分享创作心得与收获，本地学者、小说家、评论家对作品的解读；读者分享阅读及反馈，提问答疑等。

导读团队：丁云、张森林、李青松、苏迪、林高、希尼尔、陈志锐、周德

成、李永乐、梁文福、邹文学、佟暖、黄梵、张一帆、张荣、许玲等

《冰之恋》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205906222

《火之恋》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205906219

20. 新声诗社——左秉隆勤勉堂诗钞导读会

主办单位：新声诗社读书会

日期：2023年5月6日（星期六）

时间：傍晚6时至晚上8时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/xinshengpoets

联络电话：9029 4305

内容简介：左秉隆是第一位由中国清朝直接派驻本地的领事，任期内有许多建树。他的遗作《勤勉堂诗钞》反映出当时遇到的社会问题，以及如何在艰困环境中保护本地华人，提高他们的文化水平。书中也记录了19世纪新加坡的一些生活面貌。

导读者：林立博士

《勤勉堂诗钞》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205465455

21. 和太极拳一起欢乐成长

主办单位：太极读书会

日期：2023年5月7日（星期日）

时间：下午2时至3时30分

地点：淡滨尼区域图书馆6楼节目区

报名网址：https://go.gov.sg/wbd-taijibc

联络邮址： taijiinstitute@yahoo.com

联络电话：8693 0288

内容简介：讲解什么是太极拳，太极拳的文化是什么，学习太极拳的作用和好处。太极拳能帮助建立更好的认知睿智，帮助少年人建立强壮的体魄，成年人修养身心，老年人养生保健，还能自卫防身。太极拳是中华瑰宝。

导读者：刘一龙

22. 《星洲创意：文本·传媒·图像新加坡》新书发布与导读会

主办单位：文图学会

日期：2023年5月7日（星期日）

时间：下午2时30分至4时

地点：国家图书馆大厦5楼 Imagination Room

报名网址： https://go.gov.sg/text-and-image-ss

联络邮址： textandimagestudies@gmail.com

内容简介：打开衣若芬全新著作，七个展厅，七段故事……新加坡最早的古典汉籍是西洋人写的文言文。参与响应五四运动的上海学生领袖是新加坡人。新加坡报纸广告曾经有20%是性爱产品……探索星洲创意，发现七彩缤纷的新加坡！

导读者：衣若芬

23. Berries 百力果导读《父母的格局》

主办单位：Berries 百力果

日期：2023年5月10日（星期三）

时间：上午10时至下午12时30分

地点：兀兰区域图书馆底层1楼讲堂

报名网址：https://go.gov.sg/berries

内容简介：父母的格局有多大，孩子的未来就有多精彩。“格局养育”就是给孩子榜样、视野、信念和内在的力量，让他们变得更好、更强大，并有能力去参与和改变未来的世界。

导读团队：Berries 百力果团队

《父母的格局》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=202891031​​​​​​​

24. 《告别1949》分享会

主办单位：碧山民众俱乐部妇女组导读会

日期：2023年5月10日（星期三）

时间：下午3时至5时

地点：51 Bishan Street 13, Singapore 579799 碧山民众俱乐部四楼研讨室1（无需报名，欢迎到场参加）

内容简介：《告别1949》讲述李国梁的家族故事，描写其家族如何告别解放的中国，来到新加坡。本书的内容是纪实、非虚构性的。作者尝试突破传统“新闻写作”报告性质，融入个人的观察和体会，归纳出线条与脉络，梳理平凡人的一生。

导读者：李国梁

《告别1949》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205594442​​​​​​​

25. 导读《诗经是一本故事书》

主办单位：新智文教读书会

日期：2023年5月11日（星期四）

时间：晚上8时至10时

地点：新智会所 540 Sims Avenue #02-05 Sims Ave Centre Singapore 387603

报名电话：8850 8265

内容简介：《诗经》是中国文学史上首部诗歌总集，是中华传统文化的经典。《诗经是一本故事书》以通俗的语言，生动的故事情节，展现西周至春秋的生活细节，将传统文化以鲜活立体的方式呈现，使读者达到读懂《诗经》，了解历史，悟透周礼的三重阅读效果。

导读者：萧颖佳

《诗经是一本故事书》 Libby 电子书：https://libbyapp.com/library/nlb/search/page-1/9546804

26. 5E新书发布与导读会

主办单位：新加坡华文教研中心

日期：2023年5月13日（星期六）

时间：上午9时15分至11时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/sccl

内容简介：活动将发布与导读六本书籍：《动物野餐会》《蚊子斑斑》《小石头的旅行》《寄一个拥抱给你》《弟弟的小被子》《绿岛国打喷嚏》，通过绘本系列创作，分享童书的无限可能。

导读者：郑婉妮博士

27. 成为我自己

主办单位：腔调派读书会

日期：2023年5月13日（星期六）

时间：下午2时至4时

地点：国家图书馆大厦5楼 Imagination Room

报名网址： https://go.gov.sg/toneclub

内容简介：读书会由心理咨询师李莲导读心理大师欧文·亚隆的自传体小说《成为我自己》，现场邀请参与者阅读片段，交流感受。导读人会设计反思和探索自我的问题，在过程中分组讨论，自由提问。最后推荐欧文·亚隆其他心理学著作。

导读者：李莲

28. 前事不忘，后事之师——如何在后疫情时代做个成功的投资人

主办单位：日日新读书会

日期：2023年5月13日（星期六）

时间：傍晚6时至晚上7时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/ririxin-readingclub

内容简介：我们离重演20世纪30年代的大萧条有多近？所有的警示信号又出现了：资产泡沫、爆炸性债务、社会不平等和政治紧张等等。《大贬值》的作者给我们提供了一个路线图，告诉我们在下一个动荡的十年里如何获利。

导读团队：冯国才、傅福兴、王会干、欧阳孙泰、林武中、陈华明、沈雅顺、王英弘

《大贬值》 HyRead 电子书：https://nlbsg.ebook.hyread.com.tw/bookDetail.jsp?id=234896

29. 《镜中门徒》诗集分享会

主办单位：同德书报社、坤德国际朗读者俱乐部

日期：2023年5月14日（星期日）

时间：上午10时至中午12时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/united-chinese-library

联络邮址： shuran001224@gmail.com

联络电话（手机）：9737 2918；（办公室）：6503 2738

内容简介：《镜中门徒》乃本地女诗人舒然出版的第四部诗集，由台湾甘道露出版社出版。涉及亲情友情、居家生活、疫情感触、人生哲思、生命体悟等。诗意灵动、情感深邃，体现了诗人独特的审美标准与理想追求。

导读团队：坤德国际朗读者俱乐部

30. 《新华作家说红楼》发布与导读会

主办单位：书写文学协会

日期：2023年5月14日（星期日）

时间：下午2时至4时

地点：国家图书馆大厦5楼 Possibility and Imagination Room

报名网址：https://go.gov.sg/societyofliterature

内容简介：邀请特辑作家座谈阅读《红楼梦》的心得，并与读者解读《红楼梦》人物的复杂性格，剖析其中的隐藏信息，细品《红楼梦》的独特魅力。

导读团队：《新华作家说红楼》作者群

31. 悟读《红楼人三十种解读》

主办单位：武吉班让公共图书馆交流点读书会

日期：2023年5月17日（星期三）

时间：下午1时至3时

地点：武吉班让公共图书馆成人及青少年区，节目区

报名网址（现场）： https://go.gov.sg/wbd-interactingbp

报名网址（线上）： https://go.gov.sg/wbd-interactingbp-online

内容简介：作者刘再复悟读《红楼梦》，并以30种人性去解读、分析及探讨书中主要人物灵魂的丰富与深沉，从而引导读者走入“红楼人”的内心世界，解密人生，探索人性。

导读团队：交流点读书会

《红楼人三十种解读》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205500383

32. 怎么样的时代铸就怎么样的诗人：读陈白影诗集

主办单位：新加坡炎黄文化研究会

日期：2023年5月20日（星期六）

时间：上午10时30分至下午12时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/yanhuangculture

联络邮址： yanhuangculture@live.com

联络电话：9635 5646

内容简介：温故知新，读上世纪30年代马华作家陈白影诗集，认识一个时代的发展与变迁；看新加坡的过去，展望将来；赏析陈白影诗的艺术技巧，感谢前人留给我们的文化遗产。

导读团队：原甸及炎黄文化导读团队

《陈白影诗集》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=12640681

33. 总裁书香轩导读《风险投资史》

主办单位：新加坡现代企业管理协会总裁书香轩

日期：2023年5月20日（星期六）

时间：下午2时至5时

地点：1 Pemimpin Drive, #01-01 One Pemimpin, Singapore 576151

报名网址（现场）：https://bit.ly/3J1dxny

线上Zoom（无需报名）：

Zoom链接：https://us06web.zoom.us/j/82061919943?pwd=QWdpRjZsZytqTFJiNGpJYm96bUZLQT09

Meeting ID: 820 6191 9943

Passcode: 733553

内容简介：在一般人的印象中，风险投资是神话般的存在，掌握着改变风向和创造巨额财富的密码。这本书可以帮助你打开风险投资神话般的外壳，如穿越时间的虫洞般，窥见其中关于人性、时代、财富甚至资本善恶的秘密。

导读主席：戴恩德

导读团队：谢栋铭、马晓彤、翁家良

34. 《我和我的童年》导读

主办单位：南洋理工大学孔子学院、翰林书会

日期：2023年5月20日（星期六）

时间：下午3时30分至5时

地点：国家图书馆大厦5楼 Possibility Room

报名网址：https://go.gov.sg/hanlin-ntuci

联络邮址：cifp@ntu.edu.sg

联络电话：6514 1398

内容简介：30位作者书写儿时纪事，唤醒记忆，引发共鸣。他们是学者专家、建筑师、翻译家、诗人等，有新、马、中国大陆港台等地区生活工作经验，童年都在20世纪，从其成长、迁徙，可读出身份认同、离散情节与“文化DNA”。

主持：明永昌；导读：张志华；朗读：林剑、杜培荣

作者对谈嘉宾：游俊豪、范静哗、林剑、明永昌

《我和我的童年》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205822143

35. 从服饰读红楼、看历史

主办单位：新加坡清史学会读书会

日期：2023年5月20日（星期六）

时间：下午5时至傍晚7时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/wbd-qinghistory

内容简介：《红楼梦》展示了清初贵族的生活，描写了大量的人物服饰，有实有虚，既能窥见时代特色，又能体现人物性格，还透露原著作者的文化认同。导读员将通过互动方式，深入浅出地从服饰的角度带领大家走入经典，感受红楼，品读历史。

导读者：傅翀

36. 导读《锡山文艺》52期

主办单位：锡山文艺中心

日期：2023年5月21日（星期日）

时间：下午2时至4时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/bukittimah-literary

联络邮址：quekys1951@gmail.com

联络电话：9635 5646

内容简介：《锡山文艺》是锡山文艺中心所出版的文学杂志，收录了本地和外地许多文友的佳作。内容丰富，共分为诗歌、散文、小说、戏剧、文学与音乐评论及作家作品特辑等。除了名家作品之外，也有供学生投稿的园地。

导读团队：伍木、郑晓虹、郑慧、张萱萱、李叶明

37. 《人生爱语》——为人父母之道

主办单位：性情家长读书会

日期：2023年5月21日（星期日）

时间：下午3时至4时30分

地点：榜鹅区域图书馆5楼节目室

报名网址：https://go.gov.sg/wbd-growing-parents

内容简介：活动将围绕育儿案例与家长关心的课题，深入探讨为人父母之道，给家长提供实操性强的方法加强亲子关系，帮助孩子成长。

导读者：罗晨曦

《人生爱语》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=204359597

38. 《红楼梦：贵族生活揭秘》导读

主办单位：新加坡汉文化协会

日期：2023年5月27日（星期六）

时间：傍晚6时至晚上7时30分

地点：蔡厝港公共图书馆节目室

报名网址：https://go.gov.sg/wbdhancultural

内容简介：历来解析《红楼梦》者，多从爱情、伦理、政治、哲学等角度着手，本书独辟蹊径，尝试从物质生活、银钱经济的角度解读《红楼梦》，展现红楼梦中饮食男女面貌，揭秘贾府贵族生活背后真故事。

导读者：汉文化协会小强

《红楼梦：贵族生活揭秘》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=202858852

39. 导读海凡著作《野径》

主办单位：德士师傅与好友读书会

日期：2023年5月27日（星期六）

时间：傍晚7时至晚上8时30分

地点：宏茂桥公共图书馆1楼节目区

报名网址：https://go.gov.sg/wbd-taxishifu

内容简介：小说以热带雨林里的野生动物为引，铺陈一段段游击情事：黄麂、蟒蛇、黑熊等12种动物。作者投身武装斗争13年，合艾和平协议签订后走出森林，借着文字重返当年的野径，一遍又一遍辨析自己的足迹，和散落在那里的青春。

导读者：海凡

《野径》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=205369583

40. 导读《把坏日子过成好日子》

主办单位：新芽读书会

日期：第二及第四个星期六

时间：下午1时30分至4时30分

地点：樟宜女子监狱

联络电话：9626 3208

内容简介：我们总是向外渴求“快乐”，结果是失去了自我，不如回归本质，寻回初心，觅得安心又平静的自己。

导读团队：新芽读书会

《把坏日子过成好日子》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=203826228

41. 导读《青春第二课》

主办单位：新绿读书会

日期：每个星期一

时间：下午1时45分至3时45分

地点：樟宜监狱学校

联络电话：9626 3208

内容简介：人生最重要的功课是去发现、追寻、实现属于自己的、独特的生命意义，青春期正是对未来产生憧憬，开始编织梦想，动身去追寻的时刻。

导读团队：新绿读书会

《青春第二课》馆藏：https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/BIBENQ?SETLVL=1&BRN=202344766