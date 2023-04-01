梦剧院《夏洛克山姆音乐剧》

无论是原著粉丝，还是观剧新鲜人，或是寻求亲子互动的家长，这部剧都不能错过——根据“Sherlock Sam”系列改编的音乐剧，动人的情节和难忘的角色，为大小观众带来愉悦的体验。

梦剧院（Dream Academy）与出版社Epigram Books合作，推出《夏洛克山姆音乐剧》（Sherlock Sam: The Musical）。这部新剧根据本地儿童书作家夫妻档“A.J Low”（ Adan Jimenez、刘慧敏）深受喜爱的儿童读物系列改编，故事场景发生在新加坡。

该剧剧本由本地著名编剧陈思敏（Jo Tan）创作，配乐出自获奖音乐人陈慧玲（Elaine Chan），音乐剧将原著系列中深受喜爱的角色搬上舞台。观众将与了不起的本地儿童侦探山姆，机器人搭档华生，以及他的朋友们，一起踏上冒险之旅，解开福康宁公园的一个谜团。

戏剧旅程的变革力量

梦剧院创办人、总监陈美廪（Selena Tan）说：“能将这部作品带到舞台上，令人欢欣鼓舞，唤起我对学生时代的回忆，还有戏剧旅程叫让人难忘的变革力量。”

“Sherlock Sam”系列丛书曾获多个奖项，还在北美、印度尼西亚、土耳其和韩国出版，动画此刻也正在制作中。通过使用迷人的音乐和引人入胜的编舞，主创以既有趣又具有教育意义的方式，使故事在舞台上栩栩如生。由A.J Low写下的书中故事，探索新加坡和世界各地，巧妙地保留独特的文化特征，同时为读者带来一种普世的吸引力。

编剧陈思敏谈到基于这部原著进行戏剧创作时遇到的挑战时说：“能有机会为这部音乐剧编剧，我很高兴，因为我通常不涉猎儿童文学，但我必须读了完整的‘Sherlock Sam’系列丛书，才能创作这个脚本。阅读时，我发现自己经常在自言自语，同时也了解一些我以前所不知道的关于新加坡的事实。”

陈思敏说这是一套令人愉快的丛书，有其独特的声音，自己因能成为夏洛克山姆故事演变的一部分，感到荣幸。“当然也正因为这个系列有着如此独特的性质，在改编成剧场剧本时，我更加慎重。将内容从一页纸带到舞台上，通常须要对原始对话调整，以保持特定的舞台节奏和观众参与度。同时这是一部音乐剧，这意味着一些歌词须要我用想象力写出来。事实上，在原本的书中（或者说在大多数书中），角色不会大声唱歌或说话时押韵，所以你得想象某个角色在一首歌中会说什么，这代表着你得尝试想象他们未说出的想法和感受是什么，因为音乐剧的歌曲通常是角色内心情感和欲望的表达。”

陈思敏还得对剧本做出其他更改，因为导演兼制作人陈美廪有强烈的愿景，要采用故事中某些主题，例如友谊和团队精神，并为年轻的音乐剧观众进一步放大这些主题。“最重要的是，我必须尝试以符合原著作者们所创造出的人物精神的方式，来完成所有这些工作。我几乎可以说，在某些方面，比起写原创作品，改编需要考虑的更多。我很幸运，A.J Low一直非常友善，并且对一些改变持开放态度，他们给出的建议都极具建设性和洞察力。”

A.J Low说：“我们对梦剧院即将推出的这部音乐剧感到兴奋！丛书系列步入10周年，看到被我们视为真实人物的角色，由真实的人物刻画扮演，这真是一件叫人惊叹的事情。”

适合学生和家长共赏

主创希望孩子们有机会在现场体验戏剧的魔力，因为主创们觉得，即使大家处于一个由屏幕主导的世界中，仍然没有什么比观看现场戏剧表演更令人兴奋和更有意思。除了为学校观剧提供优惠票价，每次表演结束后，主创也邀学生们参加有趣的对谈环节，学生们可以提出问题，潜移默化中培养他们对艺术和创意的热情。

主创相信，无论是原著粉丝，还是观剧新鲜人，或是想找一种亲子互动新方式的家长，这部剧都不能错过——音乐剧里动人心魄的情节和令人难忘的角色，能为小观众和家庭观众带来愉快体验；朗朗上口的歌曲和精心编创的舞蹈动作，让人在感知宝贵人生道理的同时，也获得充分的娱乐。该剧适合3岁及以上观众。

王贤惠将在剧中扮演主角机智小侦探山姆。（梦剧院提供）

该剧卡司强大，汇集本地戏剧界精兵强将——王贤惠（Andrew Marko）、郑花如（Amy Cheng）、郑良雄（Alaric Tay）、廖为政（Mitch Leow）、陈秀盈（Kimberly Chan）、丘宽丰（Benedict Hew）、Fadhil Daud、Gaby Rae、R Chandran。

《夏洛克山姆音乐剧》

5月11日至20日

晚上7时30分或下午3时30分

票价：38元至88元不等

首都剧院（Capitol Theatre）

购票：sg.bookmyshow.com/e/SHERLOCK