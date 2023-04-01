山海塾拍摄台湾乐团音乐录影带

据台湾媒体报道，日本国宝级艺术家天儿牛大（Ushio Amagatsu）率领的舞踏（Butoh）团体“山海塾”（Sankai Juku），破天荒跨界与台湾乐团“乩童秩序”合作，将乩童秩序新专辑中的歌曲《无敌》，与山海塾的经典演出影像结合，演绎出深沉的灵性呐喊，艺术团体与前卫乐团合作成佳话。

由天儿牛大于1975年创办的舞踏团体山海塾，在高度美学的编舞之下，将暗黑美学转化为带有沉静、简单、诡谲气质，又具东瀛的神秘感。48年来，团队演出足迹遍布全球近50个国家，也曾来新加坡演出，参加过包括亚维侬艺术节、爱丁堡艺术节等国际知名艺术节，贵为当代艺术界极受推崇的东方舞蹈团体，作品影响包括云门舞集在内的许多杰出现代舞蹈团体，并在前年受邀于东京奥运开幕式演出经典作品《响》。

谈到乩童秩序与山海塾合作的缘由，该团主唱许维城透露，2017年山海塾第五度来到台湾演出，在庆功宴时，许维城与天儿牛大提出希望能合作演出一首乩童秩序的单曲音乐录影带（MV）。后来，天儿牛大听完许维城所建议的四首新作，选中了《无敌》。这次与天儿牛大的影像合作，对乩童秩序来说，象征彼此多年珍贵的情谊，许维城除了觉得受宠若惊，深感这是任何奖项都无法比拟的最高荣誉。超凡脱俗的影音结合，也获得了天儿牛大及山海塾团员们的认可及赞赏。