文学四月天聚焦石头记 同楼异梦

40多场公开演讲与导读节目中，《红楼梦》是今年世界书香日暨文学四月天的焦点。南洋理工大学中文系主任曲景毅副教授、中国企业家王一、经济学者余向华、本地诗人蔡志礼与周德成、书写文学协会等，带读者走入红楼的梦幻世界。

阅读《红楼梦》有N种方法，有人看见悲剧爱情，有人读出神话，有人悟出禅理，有人烹调红楼宴，有人勾勒群芳谱，有人高谈伦理，有人照见满清盛世没落，有人反复琢磨小说中诗词之美，有人研究人物服饰艺术，有人整理出红楼经济学……

2023年度世界书香日暨文学四月天已于4月1日开跑。40多场公开演讲与导读节目中，《红楼梦》被众星拱月，南洋理工大学中文系主任曲景毅副教授、中国企业家王一、经济学者余向华、本地诗人蔡志礼与周德成、书写文学协会等，从不同角度窥探红楼，解析梦。

由推广华文学习委员会委托玲子传媒出版的《青春版红楼梦（上册）》2023年3月推出，由诗人周德成改编，本地漫画家黄展鸣绘制插画。周德成以现代小说笔法，针对本地年轻读者，浓缩重写《红楼梦》，希望能引导年轻读者阅读原著。

世界书香日暨文学四月天4月16日的华文教师阅读讲座上，周德成将传授“导读《红楼梦》的N种方法”，并于4月29日接受第三代读书会邀请，与朱海滨一同导读《青春版红楼梦（上册）》。

针对本地青少年改编的《青春版红楼梦》。（玲子传媒提供）

不重复前人的青春版

其实华文市场上，中港台已有不少青少年版《红楼梦》。本地出版社方面，玲子传媒此前也曾出版青少年版，亚太图书则于2012年推出中英文精简版，邀请年轻插画师林湘雯绘制插图。周德成这次接受任务改编，就希望可以不重复前人的做法。他受访时说，《红楼梦》其实并不以情节取胜，不少青少年版选择浓缩情节，反而把《红楼梦》的精髓——有趣对话等细节删除。他发现中国一些版本往往删除太虚幻境的桥段，但太虚幻境恰恰是《红楼梦》最重要的部分，反之，企鹅出版社的英文版里保留了太虚幻境。

本地诗人周德成醉心于《红楼梦》。（档案照）

虽说是浓缩版，但周德成选择放大原著小说的一些细节。他说：“红楼的故事不是太生动活泼，重点在细微的部分。我尽量保留细节，有时甚至用现代小说笔法加长。我参考了金庸、张爱玲、李碧华的小说笔法，希望可以通俗但不减原著。比如说《红楼梦》的语言有很多言外之意，我尝试更明白地说出来，以后设叙事的方式，就像林黛玉刚入贾府的情态蕴含了很多内心纠结，我试着把她心里的想法写出来。有些是原文在后面补充的，有些原文没有，但脂评（脂砚斋评语）有的，我会试着融入进去。”

不过周德成承认，选择现代小说暴露心理活动的笔法，就把传统小说的含蓄之处说破了。

周德成花了三个月时间完成上册，目前还在处理下册的改编。注重版本的他表示，后四十回的改编挑战很大。

《红楼梦》博大精深，周德成说，改编青春版，对自己的写作技艺是一次磨砺。

4月30日下午，周德成还将在百胜楼（书城）友谊书斋导读《红楼梦》，讨论小说中的诗词与脂砚斋的评语。

另一方面，书写文学协会将在世界书香日暨文学四月天推出新书《新华作家说红楼》，发布与导读会定于5月14日下午。

本地作家不同视角读红楼

《新华作家说红楼》收录庄永康、周德成、傅翀、南子、孙爱玲等本地作家文章，以不同视角阅读《红楼梦》，展现不同关怀。

世界书香日暨文学四月天开幕礼，将于4月15日（星期六）早上举行，曲景毅与蔡志礼将分别以“疯狂的石头‘贾’宝玉——说说《红楼梦的大男主》”及“红楼有梦书当枕头——拜曹雪芹为师学写作”为题，发表演讲。公众可线上观礼。

同日下午，蔡志礼还将为参与本届教师阅读大师计划的中学分享“阅读十八式”。

来自中国的红迷企业家王一将于4月16日（星期日）下午通过公开演讲中畅谈“‘贫贱之神’刘姥姥”。王一也将为大专院校学生主讲“钗黛一身、绛珠重生”。

王一是一位投资人、企业家，他是百世德资本的创始人、中国科学院国科嘉和基金的创业合伙人。他曾在淡马锡控股、中金公司等金融机构任职。从事管理之余，王一也是《红楼梦》发烧友，企图推演出曹雪芹《红楼梦》八十回之后的剧情，著有《红楼探玉》。

其他《红楼梦》相关导读会还有：新阅读书会与新加坡趁早读书会“用青春和时尚视角解读红楼”，余向华导读“《红楼梦》中的商人商业书写”，交流点读书会“ 悟读《红楼人三十种解读》”，傅翀导读“从服饰读红楼、看历史”，汉文化协会小强导读“《红楼梦：贵族生活揭秘》”。

世界书香日暨文学四月天完整节目报名链接，请上网：bit.ly/3nAWpx2查询。