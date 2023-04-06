中国举办首届“元宇宙戏剧节”

据中国媒体报道，4月15日至5月7日，由北京市文联主办，北京戏剧家协会和北京青年戏剧工作者协会承办的首届斯芬克斯“元宇宙戏剧节”将正式举行。戏剧节将集结百位国内外剧坛巨匠与新锐力量，共同呈现八大板块65部“泛戏剧”作品。

首届斯芬克斯元宇宙戏剧节由知名戏剧人、导演孟京辉担任艺术总监，刘畅任总监制，陈燕任“元宇宙”技术总顾问，同时特邀798艺术区作为戏剧节的首席艺术生态战略伙伴。

作为首届元宇宙戏剧节总监制，刘畅说：“因为时代、科技的变革和发展，人工智能的出现，传播方式和新的观演关系的改变和出现，戏剧艺术无论是内容还是表现形式势必都会发生变化。面对改变是我们所有人都要做的事情。”在刘畅看来，将会有一种新的观演关系出现——未来的剧场是什么样的？演员是什么样的？台上如何表演？有很多值得人们共同想象和实践。

让想象与科技碰撞

刘畅说：“首届斯芬克斯元宇宙戏剧节让想象与科技碰撞，打破疆域，致力于扩大人们对戏剧本质和戏剧未来新理解的可能性；并尝试打破原有的地域，空间和时间的限制，在元宇宙世界完成戏剧性、叙事以及情感的建立。这就是我们为什么想做元宇宙戏剧节。而这只是一个开始。”

戏剧节分为八大板块：国内精彩展演，国际纵横剧场，艺术互动剧情，沉浸乐园剧集，线上演绎剧院，跨界联合区域，峰会论坛联盟，藏品虫洞系列。孟京辉导演的《浮士德》将作为全球首届元宇宙戏剧节开幕大戏，以先锋戏剧结合元宇宙创新技术，带来一场虚实结合的新时代戏剧革命。刘畅导演的戏剧作品《人间乐园》可以被称之为人工智能版《神曲》，观众将行走在城市和海边的真实空间，通过混合实境（MR）与现实对接，将虚拟世界的景象与真实世界的场景，及流动的表演与真实的人群融合完成演出。李建军导演的《世界旦夕之间》和《变形记》也都将在元宇宙戏剧节上演，在荒诞离奇的故事中拷问当下。

黄湘丽独角戏作品《一个陌生女人的来信》10周年演出到来之际，将在美术馆空间上演孪生戏剧《陌生女人的拥抱》，发挥虚拟实境特有的沉浸与交互特性，结合迷宫装置、玻璃舞等，让观众“身临其境坠入陌生女人的怀抱”。在赛博剧场，孙晓星导演将带来“二次元”戏剧《秀秀玻璃动物馆之北上广不相信元宇宙》。除此以外，还有长期致力于戏剧与人工智能研究的陈老巨导演的《俄狄浦斯与机械神谕》，王梓行打造的《奥赛罗元宇宙养猪场》，虓汉导演的《脑死亡自助餐》等让人大开脑洞的元宇宙作品。

除了看戏还能怎么玩儿？全球首届元宇宙戏剧节的答案是：拿出你的创造力，共创共建元宇宙。在元宇宙戏剧节这个大舞台上，人人都可以化身为元宇宙的原住民与戏剧节的创造者，共享流量，共襄盛举。真正的元宇宙戏剧节不仅是在线观看，更是要进场参与。因此这将是一场用戏剧性、想象力和情感链接现实与虚拟世界，打破疆域界限，时间限制，线上线下联动的大派对。