新典“舞格子2023” 踏上自我发现之旅

“舞格子”（Dancers’ Locker）是新典现代舞蹈团（Frontier Danceland）的年度创意平台，今年舞团舞者余俐陵、陈欣嫣和科比·丹泽尔（Kirby Dunnzell）三位年轻编舞通过身体表现力，分享对不同主题的个人思考，包括因渴望改变而产生的内心混乱，面对自己真实的意义，以及当代社会观念对个人的影响。

余俐陵的《迷宫》描绘了她的自我发现，灵感来自西班牙安达卢西亚之旅。“当我在那里时，我感受到了某种联系，那一刻从内心深处，我想要改变自己的生活。然而如果我真要抛下一切冒险进入一个新世界，就会有恐惧和不确定，像一场内心的拔河。”她希望通过这部作品表达“身心混乱”状态，也带领观众踏上一段感性之旅。

质疑自己的“真实性”

另一位舞者陈欣嫣在《欢迎来到我的世界》（Welcome to My World）中，探索对自己和周遭保持诚实的意义。“从小我一直被认为是一个快乐和自信的人，但事实并不是别人认为的那样。我意识到我倾向于取悦别人，并认为我应该始终保持积极向上。”她开始质疑自己的“真实性”，创作中她经历了一个逐渐拥抱脆弱并获得自信的过程。“我们不断适应这个不断变化的世界，希望每个人都做真实的自己，在面对新挑战时获得自信。”

对社交媒体狂热及个人如何受到观念影响很感兴趣，丹泽尔在“One and Two, One too”中思考创造和传达观念的过程。丹泽尔在菲律宾接受现代舞和芭蕾舞训练，去年10月加入新典。他说：“新加坡对我来说是一个新环境，我清楚人们如何看待我这个外国人。观察他人强加给我们的看法很有趣；另一方面，我们确实通过我们的观念来判定自己，所以我决定创作一部与观念一起玩的作品。”在这部作品中，他深究人们过度关注自己外表或形象的趋势，特别是在社交媒体上，这一现象更明显，他邀请观众思考，生活是否受投射在他们身上不同看法的影响。

“舞格子”从4月6日演至4月8日，地点在位于月眠艺术中心的新典练舞室，购票可上网：dancerslocker2023.peatix.com