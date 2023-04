新典“舞格子2023” 踏上自我发现之旅

“舞格子”(Dancers’ Locker)是新典现代舞蹈团(Frontier Danceland)的年度创意平台,今年舞团舞者余俐陵、陈欣嫣和科比·丹泽尔(Kirby Dunnzell)三位年轻编舞通过身体表现力,分享对不同主题的个人思考,包括因渴望改变而产生的内心混乱,面对自己真实的意义,以及当代社会观念对个人的影响。

余俐陵的《迷宫》描绘了她的自我发现,灵感来自西班牙安达卢西亚之旅。“当我在那里时,我感受到了某种联系,那一刻从内心深处,我想要改变自己的生活。然而如果我真要抛下一切冒险进入一个新世界,就会有恐惧和不确定,像一场内心的拔河。”她希望通过这部作品表达“身心混乱”状态,也带领观众踏上一段感性之旅。

质疑自己的“真实性”

另一位舞者陈欣嫣在《欢迎来到我的世界》(Welcome to My World)中,探索对自己和周遭保持诚实的意义。“从小我一直被认为是一个快乐和自信的人,但事实并不是别人认为的那样。我意识到我倾向于取悦别人,并认为我应该始终保持积极向上。”她开始质疑自己的“真实性”,创作中她经历了一个逐渐拥抱脆弱并获得自信的过程。“我们不断适应这个不断变化的世界,希望每个人都做真实的自己,在面对新挑战时获得自信。”

对社交媒体狂热及个人如何受到观念影响很感兴趣,丹泽尔在“One and Two, One too”中思考创造和传达观念的过程。丹泽尔在菲律宾接受现代舞和芭蕾舞训练,去年10月加入新典。他说:“新加坡对我来说是一个新环境,我清楚人们如何看待我这个外国人。观察他人强加给我们的看法很有趣;另一方面,我们确实通过我们的观念来判定自己,所以我决定创作一部与观念一起玩的作品。”在这部作品中,他深究人们过度关注自己外表或形象的趋势,特别是在社交媒体上,这一现象更明显,他邀请观众思考,生活是否受投射在他们身上不同看法的影响。

“舞格子”从4月6日演至4月8日,地点在位于月眠艺术中心的新典练舞室,购票可上网:dancerslocker2023.peatix.com