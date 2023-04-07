他不是我心里的小小人，不是，绝对不是。他是来自我的灵魂深处的天堂与地狱之间的使者，是专门为我和我心里的小小人负责的使者。

我在厕所洗脸时，镜子里的那个人对我说了一句话。

说是镜子里的那个人，而不说是镜子里的“我”，是因为当我茫然抬头时，看见镜子里倒映出来的，是一副不一样的脸孔。

不，那是我的脸孔，我的样子，的的确确，不容置疑。但首先我不觉得我会笑得那么奇怪，镜子里的那个人，嘴角上扬，一副奸奸诈诈、邪里邪气的样子，我很肯定，我不会有这种样子。再仔细端详，我也没有梳得那么整齐的头发，我的头发向来短而粗，总是梳不下去，要用上大量的发胶才能让它们服服帖帖，但梳洗以后又会一根根固执地在头皮上竖立起来，很有主见的头发啊。镜子里的人，道貌岸然，啊，还戴着一副眼镜，眼里闪烁着精明的光芒，而我没有近视，43岁了视力依然好得很，连老花的症状都还未出现，我常常引以为豪，老实说这是我整个人生里唯一值得自豪的一件事。镜子里那人的下巴有一颗痣，点缀整个脸孔，使得他的样子有一种让人不得不信服的气质。而我很肯定，自己的脸上没有任何痣。此外那人还西装笔挺，我刚起床，怎么会穿着西装呢。为了确保那镜子里的人真的不是我，我低头检查，确定了身上穿的确实是松松垮垮皱巴巴的睡衣，没想这一低头，我就不敢再抬起头来了。

真是的，我竟然有一种想要落泪的冲动。

我死死盯着洗脸盆，左手紧紧握着牙刷，右手不由自主地发抖，手里的牙膏被我挤出来，白白的牙膏厚厚实实地落在洗手盆里，我闻到了淡淡的薄荷味。我无法控制我的手指，使之放松；我无法控制我的脖子，使之抬头。我直不起腰椎，我感觉被困在一个失灵的机器空壳，电池用完了，没法呼唤求救。

镜子里那人说的那一句话，是我的声音，毋庸置疑。我的心跳得很快，在空空如也的头颅里响起阵阵回音。当然我也听见厕所窗外的车声，屋外有各种各样的车声，每天都是如此。外界的杂音，以及我体内的心跳声，使得我的太阳穴一紧一松，一紧一松。牙膏挂在牙膏管外，长长怅怅，一动不动。

我张不开嘴，心里却在喊，我怎么了，我怎么了，身体你怎么了，手啊脚啊，你们振作点，拜托拜托，我还得上班的。啊，就算在那么危急的情况下，我也只懂得哀求，一如我一贯的作风。有人说我的性格很懦弱，我总是以笑声掩饰他人对我的评价。我继续哀求，拜托拜托，做些什么吧，做什么都行，就是不要这样无助怯弱。于是我落泪了。

那一哭，就没办法停下来啦，眼泪流下，落在洗手盆里的厚厚的牙膏上，双肩抽搐，鼻涕也流下来啦，口中还发出像是受伤的狗儿发出的哀嚎声，连我都讶异，我怎么竟然会发出这样的声音呢。啊，我总是这样子，总是表现出懦弱的姿态，我在心里喊，别这样，别这样。结果眼泪流得更多了。

我竟然在镜子里的那个人的面前如此失态，真是始料未及。人家在看呢！这像什么样子！尴尬得要死。难怪这一辈子总是遭人漠视。

我从不在人面前哭，受委屈时，我都会独自在厕所里哭，哭好了再出来面对这个世界。从前倒不觉得这么做有什么不妥，但次数多了，尤其近几年来，就愈发觉得有点古怪了。

我甚至真真切切觉得自己心中有个什么小小的人，那个小小的人拥有巨大的情绪能量，能够影响我，所以我必须时时找机会让那小小人抒发情绪。譬如早上老板向我冷言冷语一番以后，我就会若无其事地等到午餐时间，然后到厕所隔间里，让心中的小小人发泄一番。我向来只给那小小人三分钟的时间，那小小人在三分钟内可以以任何方式尽情发泄—— 当然，我总会告诫他，怎么样都好，就是不要打我的脸。三分钟时间一到，小小人会重新退到心房一角，让我重获主导权，我就会走出厕所隔间，洗脸漱口，回到办公室，那么若无其事。这么多年来都是如此。

最近的情况较让我担忧，因为早上睡醒时，我竟然就必须让那心中的小小人发泄；上班时又必须找机会到厕所里去让他发泄；加班时，竟然也会心跳加速，那么我知道我又必须让他发泄；晚上临睡前他又会嚷着要发泄。次数太多了，我慎重考虑应不应该去看心理医生，没想到如今，镜子里出现了一个道貌岸然带着一脸邪气的人。

我依然低着头，脑袋急速地运转。莫非镜子里倒映出来的，是我心中那小小人的模样？那小小人既然那么猖狂，那么他现在跳出来出现在我眼前，对我奸笑，也不是不可能的事。喔，他原来长这个模样，那倒是出乎我的预料，我总是觉得他应该长得比我更显懦弱的样子。但想起他每次发泄情绪时说的那些精彩绝伦的粗口，我就不觉得太惊讶了。

小小人为什么选择现在跳出来呢？

我很确定，我已经这样子低着头发呆很久了，我现在去上班肯定会迟到，我已经能感受到同事们向我投以冷冷冰冰的眼神。这小小人迟不迟早不早怎么偏偏在这个时候出现，对我冷笑，以致令我陷入万劫不复的境地？我今天还必须给上级呈现报告呢。

眼泪不再流了，鼻涕从我的鼻尖挂到洗脸盆里的牙膏上面，惹得我鼻尖痒痒的，于是我不禁发笑，发出来的笑声让我吓一大跳，不像是我的声音，但我的确笑了，而且愈笑愈大声， 愈笑愈畅怀，我的上身抖动，呼呼呼，哈哈哈，呱呱呱，我的气息很不顺畅，上气不接下气，口水都流出来了，我更觉得好笑，于是笑得更大声了，呵呵呵，咕咕咕，嘎嘎嘎嘎，我张开手心，牙刷和牙膏管掉进洗脸盆里，我的膝盖一松，跌坐下来，额头重重地撞在洗脸盆的边缘，发出震耳的“咚”一声，脑袋钝钝地，我的眼前闪过刺眼的光芒，然后是一片漆黑。

我睁开眼，四周一片漆黑。

双眼粘腻腻地，不知过了多久，我才闻到扑鼻的血腥味。我好不容易睁开眼，转动眼球，看见了一些影子。我眼前的世界是模模糊糊的。又不知过了多久，我才感觉自己原来躺在地上。那么眼前看到的应该就是厕所的天花板，还有洗脸盆的底部了。

脑袋一片混沌，身体不断在给大脑发送讯息，但传送讯息的过程困难重重，像是需要翻山越岭才能把讯息传送到大脑，然后大脑又需要花时间处理讯息，又再把指令千山万水地传送给身体。身体发出讯息说，它躺在地上。然后身体就静静等待脑袋的指令。过了良久，大脑才回复，你躺在厕所的地板上。这道指令让身体迷糊了一阵子，才发出讯息：是的。那么该怎么办？

该怎么办？

试着爬起来。

双脚无法动弹。

那等一会儿。

就这样，大脑和身体都悄无声息了。我也静静地呼吸。眼睛粘腻腻的真不好受。

过了一会儿，身体又发出讯息：

很冷。

大脑花了一点时间，才处理好这道讯息，传达合适的指令：

坐起来。

身体试着处理这道指令。双手很慢很慢地移动，寻找最好的角度，探索最好最省力的支撑点。身躯很慢很慢地蜷了起来，很慢很慢地转向右侧，以让手掌可以好好撑在地板上。双臂乏力，身体哼哼哈哈了一阵子，胸口起伏不定，双手好不容易才把身躯撑起来。头很重，头颅挂在胸前。然后身体才给大脑传达讯息：

坐起来了。

讯息翻山越岭，终于传达到脑袋。大脑好像很满意的样子，然后从很远的地方传送指令：

站起来。

身体要过了好久，才接收到这讯息。于是身体开始工作：先是用脚掌撑地，试图撑起身躯。但这样做显然太费力了，手臂像铅那样重，一点也不灵活。身体停了很久，没有办法了。我在黑暗中，竟然也不太心急，我知道所有的身体部位都在开会，身体在寻找另一种方法实现大脑的指令。四周一片漆黑，我想已经是夜晚了，也说不定是大白天，只是说不定眼睛坏了。说不定世界已经毁了而我仍莫名其妙地活着。作为唯一的生还者，不知道我会否听见敲门声呢。

身体又忽然开始工作了。双脚先动，我感觉自己像是什么溺水的昆虫在微弱地摆动着脚。屁股一紧一松，身体好像探测到什么可能性，于是往前俯身，于是体内所有的气都从肺叶挤压出来了。身体让双手和双脚配合，手负责支撑地板，膝盖往下压，双脚板按在地板上，屁股往前移，手掌往前移，一点一点地。屁股终于离开了地面，我的双腿继续出力，嘴巴哼哼哈哈地吸气呼气，就那么一点一点地，我竟然就站起来了。

我的头很晕。身体给大脑传达讯息：站起来了。大脑同意：的确站起来了。

然后脑袋和身体又陷入一片寂静。

厕所里充斥着微微的晨光，朦胧之中，我听见厕所窗外的鸟啼声、车子穿梭的声音。整个城市苏醒了，这是新的一天，所有的生物都醒过来了。我想起镜子里的那个人，于是恍然大悟。

他不是我心里的小小人，不是，绝对不是。他是来自我的灵魂深处的天堂与地狱之间的使者，是专门为我和我心里的小小人负责的使者 。为了确定，我转头，寻找镜子。脖子很紧，骨头发出咔咔咔的声音，吓我一跳。

镜子里，倒映出一副脸孔，那人的头发短而凌乱，右眼睁不太开，额头和眼皮上是干干的暗红色的血渍。那人的唇上和下巴尽是稀稀薄薄的胡渣， 左耳边有一颗很小的红色的痣，他的脸色苍白。镜子里的那人穿着皱皱的睡衣。

天亮了，窗外的车声愈来愈多。于是我调整自己身上的西装。

看见镜子里那人的模样，我笑了，对镜子里的人说话。那人低下了头，就再也没有抬头了。